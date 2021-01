Virksomheder holder fast i grønne mål trods corona

Beslutningen blev truffet på et par dage. Coronapandemien måtte ikke komme til at berøre arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling hos logistikselskabet Frode Laursen, der de sidste to-tre år har sat ekstra skub på indsatsen. Sådan husker koncernchef Thomas Corneliussen i dag tilbage.

“Der er nogle ting, der er større end det her,” siger han med tanke på coronaudbruddet.

Frode Laursen er aktiv i hele Europa med over 2000 ansatte og hovedsæde på grundlæggerens oprindelige matrikel i landsbyen Vitten uden for Aarhus.

Når alle 350 funktionærer er på kontoret, er forsamlingen langt større end det samlede antal landsbybeboere. For tiden er næsten alle dog sendt hjem for at arbejde, efter at myndighederne endnu en gang har trukket i håndbremsen.

Det er godt ti måneder siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede det danske samfund ned fra fjernsynet i hjørnet af hans kontor.

Thomas Corneliussen var på vej ind i et strategimøde, og nedlukningen overtog selvsagt dagsordenen for selskabet. Driften ville blive berørt, det var klart. Men der var også områder, der ikke måtte blive ramt.

“Det har været besværligt og kostet os penge, men det har ikke lagt os ned. Vi er en så stor en virksomhed, at vi har det privilegium at have ressourcerne til at kunne holde tryk på udviklingstiltag som bæredygtighed og grøn omstilling på samme tid.”

Det er dog ikke alle virksomheder, der har formået det. Især hoteller, restauranter og oplevelsesbranchen er udsat, og en del medlemmer hos Dansk Erhverv “er fuldstændigt lagt i graven,” forklarer klima- og energichef Ulrich Bang.

“De er ekstremt hårdt ramt. Det betyder også, at alle de initiativer, de har haft på hele den grønne omstilling, også er blevet ramt,” siger han og peger på, at virksomheder trods lønkompensationen fortsat har store udgifter uden at få penge i kassen.

“Det betyder, at de penge, de skulle have brugt på at investere i den grønne omstilling, bliver brugt på løn. Der udskyder man investeringer, og på den del er ting sat på pause.”

Ambitionen hænger ved

Helt så sort er billedet ikke for andre brancher, hvor arbejdet med bæredygtighed og klima er fortsat trods en generel usikkerhed. Ambitionerne er ikke forsvundet i dansk erhvervsliv, understreger Ulrich Bang.

En undersøgelse fra november blandt Dansk Erhvervs medlemmer viste, at 45 pct. havde investeret i grønne tiltag inden for de seneste tre måneder.

“Corona har på ingen måder stoppet den grønne omstilling i dansk erhvervsliv. De investerer i grønne løsninger og tiltag hver eneste dag, og den rejse er de på,” siger han.

Det bekræfter Mie Krog, der er professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder som Flügger, Plantorama, Imerco og sidder i repræsentantskabet hos Nykredit:

“Når jeg kigger på min portefølje af bestyrelser og virksomheder, er det ikke et krisebillede, vi kigger på, men tværtimod vores langsigtede strategi. Det brede perspektiv på verdensmålene er stadig agendapunkter, vi har fokus på,” siger hun og noterer, at selskaberne ikke har været hårdt ramt af virusudbruddet.

“Men der vil være et stort element af usikkerhed de næste seks måneder, som vi skal arbejde i.”

Selvom der fortsat er usikkerhed både økonomisk og politisk, bør læringen fra vaccineforløbet ifølge Ulrich Bang smitte af på det fremtidige arbejde med den grønne omstilling.

“Det er det positive fra coronakrisen. Hvis det offentlige og private kan få en fælles tilgang til at løse samfundsproblemer og accelerere den grønne omstilling, som man har gjort det på vaccinedelen, så tror jeg, man kan komme rigtig langt.”

Innovation begynder at lide

En ting er udviklingen i den eksisterende industri, men når det kommer til innovation og ny teknologi, begynder coronakrisen at gøre ondt.

Det fortæller Søren Houmøller, der er investor i en række grønne startups og også har arbejdet med grøn innovation i projekter med bl.a. Vestas og Mærsk, siden han i 2007 forlod en post i Ørsted, dengang Dong, som direktør for corporate ventures.

“Der har altid været et hul mellem udviklingen af grønne teknologier og at få dem ud i virkeligheden. Det kræver tiltrækning af private investorer, for at det kan lykkes. Coronakrisen har kun gjort det hul endnu større,” siger han og understreger, at det er blevet markant sværere for de grønne iværksættere at skaffe finansiering.

“Den grønne teknologiudvikling risikerer en alvorlig forsinkelse.”

Mens covid-19 på mange måder har ændret hverdagen, har EU, USA og Kina samtidig kraftigt signaleret, at klima og miljø skal spille en afgørende rolle i genopretningen af økonomierne. Og det er meget opmuntrende, mener Christian Ipsen, direktør for den grønne tænketank Concito.

Frontplacering

“Det grønne har absolut stadig en frontplads. Selvom alle er opmærksomme på de konsekvenser, corona har for virksomheder, medarbejdere og samfund, er det helt klart, at på tværs af virksomhedsledere og stater er det grønne den vej, man siger, man skal gå,” siger han.

Derfor opfordrer han også alle virksomheder til målrettet at levere på klimadagsordenen:

“Det grønne bliver en meget stor del af ens konkurrencemulighed i fremtiden.”

Kunder vil fortsat klima

Hos Frode Laursen i jyske Vitten efterspørger kunderne i stigende grad løsninger på grøn transport og dokumentation på reduktioner.

Det er typisk store danske og nordiske industrivirksomheder og mærkevareleverandører, og det pres er ikke stilnet af under pandemien.

Faktaboks Frode Laursens arbejde med miljø Bruger alternative brændsler i især Sverige

og Tyskland, hvor vilkår fremmer brug af f.eks. biodiesel. 99 pct.

af flåden er nyeste standard, der kører længere på literen, mens chauffører uddannes i at køre “miljørigtigt”. Vaskehaller opsamler

og genanvender regnvand. I 2019 blev 95 pct. af alt affald genbrugt og CO2-udledning reduceret med 220 ton. Omsatte for 2 mia. kr., har 2240 ansatte og er til stede

i fem lande.

“Vi tanker grønne brændstoffer og finder løsninger, der leverer ind på dokumenterede reduktioner på CO2-udslip. Behovet for, at det bliver konkret og transparent, er meget markant. Det tryk er ikke lettet gennem de sidste ti måneder – jeg vil faktisk sige tværtimod,” siger Thomas Corneliussen.

Som så mange andre kunne han i det tidlige forår sidste år ikke se sig fri for en kortvarig fornemmelse af apokalypse.

Der er ingen tvivl om, at usikkerhed, lukkede grænser, afstandskrav og andre restriktioner har været udfordrende for chaufførerne og de ansatte i logistikcentrene.

Et halvt år mere

Derfor har selskabet meldt ud til medarbejderne, at den nuværende situation formentlig sagtens kan vare sommeren over.

“Under finanskrisen definerede vi en ny normal. Det gør vi også nu, fordi det gør det nemmere at få vores medarbejdere med til at løfte udfordringen. Vi skal etablere en grad af normalitet og definere, at vi er nødt til at løfte udvikling og grøn omstilling ud af det her. Vi kan ikke sætte det på hold i flere måneder,” siger Thomas Corneliussen.

“Det er et tydeligt signal til medarbejderne om også at have tillid til, at vi ikke helt taber sutten.”

