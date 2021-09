Danske selskaber som Aalborg Portland, DSV og Arla revurderer store klimaplaner, efter niveauet er blevet hævet hos globalt anerkendt klimamålestok

Flere danske virksomheder skal gentænke deres klimaplaner, efter at det anerkendte initiativ Science Based Targets (SBT) har skruet op for kravet til virksomhedernes ambitioner.

De skal nu flugte med målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader efter Paris-aftalen. Og det rammer blandt andre Arla, DSV, Rockwool og Cementir, der ejer Aalborg Portland, som mediet Klimamonitor har beskrevet.

Alle falder med deres nuværende mål på enten to eller godt under to grader uden for det nye krav. Stramningen har ligget længe i kortene, men virksomhederne skulle være klar, fortæller Alberto Carrillo Pineda, adm. direktør og medstifter af SBT.

“De sidste to år har vi set en eksplosion i antallet af virksomheder, der vælger 1,5-gradersmålet, men også regeringer, ambitioner om nuludledning i 2050 samt investorkrav støttede beslutningen om at hæve baren for videnskabelige mål,” siger han.

Ny strategi nærlæses

Aalborg Portland blev bekendt med de kommende krav, da moderselskabet Cementir sidste år søgte om at få godkendt klimaplanen med godt under to grader som mål, fortæller Thomas Uhd, chef for bæredygtighed. Tiltag, der ikke er på linje med 1,5 grader, vil ikke være troværdige nok Alberto Carrillo Pineda, adm. direktør og medstifter, SBT

“Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad forskellen på godt under to grader og halvanden er. Vi er lige tiltrådt og skal kigge på det nu. Umiddelbart burde det være til at gå til.”

Aalborg Portland befinder sig som flere virksomheder i et dilemma, hvor stigende salg får den samlede udledning af CO2 til at stige. Alligevel mener Uhd godt, at virksomheden kan nå målene, også selvom de formentligt skal strammes med de nye krav fra SBT.

“Vi har et ret detaljeret roadmap, hvor vi kigger helt specifikt på, hvordan vores produktion udvikler sig, hvordan vi konverterer til nye cementtyper og brændselstyper. Der er ret godt styr på, hvilke virkemidler der kommer til at virke.”

Men I kan ikke sælge jeres grønne cement?

“Vi er ret optimistiske. Det kan være, at det kræver mere fra vores side, end vi havde forventet først. Vi er i gang med prisnedsættelse og dialog med markedet i forhold til at skubbe på,” siger han og peger på de nye krav i bygningsreglementet, som også vil hjælpe.

Hos transportselskabet DSV vurderes de nye kriterier, og selskabet “vil helt sikkert ikke forlade SBT,” oplyser Lindsay Zingg, seniordirektør for bæredygtighed. Samme melding kommer fra Arla, der har ansøgt om at få et reduktionsmål på 1,5 grader godkendt. Faktaboks Science Based Targets Et science-based target er en klimamålsætning baseret på anerkendte metoder og verificeret af det uafhængige organ SBT. En ny strategi betyder, at organet fremover kun vil godkende mål, der følger en temperaturstigning på 1,5 grader. Om fire til fem år skal virksomheder med mål over 1,5 grader have justeret til, ellers mister de deres godkendelse fra SBT. SBT er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) og FN’s Global Compact. Kilde: Kilde: SBT

Rockwool Group er i dialog med SBT for at “forstå det fulde omfang” af den nye strategi, oplyser Anthony Abbotts, chef for bæredygtighed, i en mail. Han mener, det er vigtigt at få mere fokus på udledningerne i værdikæden, som er den største post for langt de fleste selskaber.

“Det er afgørende, at også små og mellemstore virksomheder kommer med (i SBT,

red.

), fordi de udgør en betydelig del af de store firmaers forsyningskæder og på den måde påvirker deres scope 3-emissioner.”

Sikre mål

Alberto Carrillo Pineda frygter ikke, at det nye krav vil skræmme virksomheder væk. Det var en del af diskussionen, da FN’s klimapanel pegede på 1,5 grader. Dengang var det for tidligt for SBT, og en kampagne blev i stedet iværksat. Over 700 selskaber har forpligtet sig til 1,5 grader, og det sidste år har 66 pct. af målene lagt sig her.

“Tiltag, der ikke er på linje med 1,5 grader, vil ikke være troværdige nok,” siger han.

42 danske selskaber er en del af initiativet og har enten forpligtet sig eller sat mål for reduktioner. Mange bruger SBT i promovering af klimaarbejde og kan i princippet gøre det i årevis, før det viser sig, hvorvidt målet er nået eller ej. Derfor skal en ramme udvikles for at sikre den rette monitorering, rapportering og validering.

“Lige nu er der ingen standardiseret måde at afgøre, hvorvidt et selskab møder deres mål eller ej. Vi går efter at følge en robust protokol for at vurdere mål og implementere det i SBT,” siger Pineda.