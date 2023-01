Koalaer og kaffe: Den næste store krise, som vi heller ikke forstår

Halvdelen af verdens bnp er i fare på grund af biodiversitetskrisen. Det er nærmest uoverstigeligt at forstå, men ekstremt vigtigt. For det handler på sigt ikke kun om ukendte plante- og dyrearters overlevelse, men selve virksomhedernes forretningsgrundlag

Jeg har ikke helt lyst til at forstå det.

WWF’s generalsekretær, Bo Øksnebjerg, viser på et Teams-møde med sin hænder en lille bakke. Det er klimakrisen. Derefter bliver hans armbevægelser store, og de er i forvejen markante. Han tegner en kæmpe bølge med armen. Biodiversitetskrisen.

Det er knapt to år siden, og jeg har stadig svært ved at forstå omfanget af krisen.

Tallene for tabet af biodiversitet ligger ellers og råber højt ved deres markante størrelse. 25 pct. af alle verdens plante- og dyrearter er truet af udryddelse ifølge WWF. At vende udviklingen vil koste et sted mellem 722 og 967 mia. dollar, vurderer World Economic Forum.

Måske er det tallenes store størrelse, der gør det vanskeligt at fatte. Eller måske kan vi ikke koble vores oplevelse af hverdagen som menneske, medarbejder og medborger med biodiversitet.

Noget tyder på det sidste. En undersøgelse foretaget af konsulenthuset Bain i samarbejde med WWF blandt Danmarks 44 største selskaber i 2022 viste, at 70 pct. af virksomhederne anser tabet af biodiversitet som en trussel mod deres forretning. Samtidig er det kun 10 pct. af virksomhederne, der har en strategi på området.

Koalaer og kaffe

Det bliver lidt nemmere at forstå, hvis man tænker på koalaer og på kaffe. Altså at ingen af delene længere skulle findes i verden.

Det kan nemlig blive hverdagen om bare 20 år. De færreste af os har godt nok koalaer i vores hverdag, men det er alligevel svimlende at forestille sig et så kendt dyr ikke længere eksistere. Kaffe har de fleste af os som en fast indlejret del af vores hverdag, og tabet ville kunne mærkes hver eneste dag. Flere gange om dagen. Ingen nævnt, ingen glemt, men der er folk, der nævner ekstremt overfladiske aktiviteter såsom at have sået nogle blomster mellem nogle bygninger. Det er jo ikke et reelt bidrag til biodiversiteten Torsten Hvidt, partner i Bain

Medmindre at hele verdenssamfundet er med til ikke bare at ændre, men fuldstændigt vende udviklingen og overkommer biodiversitetskrisen. En krise, som virksomhederne måske ikke lige nu kan mærke, men som vil ryste alle virksomheders fundament, hvis den får lov at udfolde sig. For så handler det ikke om, hvilken kaffe vi skal drikke, men at der ikke er nogle kaffebønner at høste, fordi plantearten er forsvundet fra planetens overflade.

“Alle virksomheder er afhængige af naturen. Men industrier, der er direkte afhængige af naturen og økosystemer som for eksempel landbrug, fiskeri, medicinalindustrien, byggeri og energi, er i særlig høj risiko og har brug for at omstille sig hurtigt,” udtalte Akanksha Khatri, der er chef for natur og biodiversitet i World Economic Forum (WEF) i efteråret 2022 til Børsen.

Organisationen har regnet ud, at de virksomheder på globalt plan, der er moderat til meget afhængig af naturens ressourcer, i alt står for en værdi af 44.000 mia. dollar. Det er det samme som halvdelen af verdens bnp.

Det er endnu et gigantisk tal, som skal oversættes til den enkeltes virksomheds drift. Hvilken rolle spiller en mellemstor dansk virksomhed i det store biodiversitetssystem?

Det kan være svært at afgøre. Det oplevede Torsten Hvidt, partner i Bain, da han gennemførte flere interview med danske topchefer om deres indsats på biodiversitet.

“Ingen nævnt, ingen glemt, men der er folk, der nævner ekstremt overfladiske aktiviteter såsom at have sået nogle blomster mellem nogle bygninger. Det er jo ikke et reelt bidrag til biodiversiteten,” lød det.

Undersøge sin egen rolle

Han peger på, at virksomhederne i stedet bør gentænke hele deres rolle som del af et stort økosystem, hvor påvirkningen af biodiversitet spiller ind.

Det gør man ved at gennemgå forretningen fuldstændigt på fire områder.

For det første skal virksomhederne se på deres forsyningskæde. Er der nogle råvarer, der indgår i forsyningskæden, og hvilken påvirkning har det af biodiversiteten at bruge de råvarer? Kan man spore anvendelsen af de råvarer? Kan man vælge nogle andre? Er det på sigt bæredygtigt at fortsætte med brugen af den type råvarer? Klimaforandringer er den største kilde til at sætte yderligere pres på biodiversitet, og hvis vi ikke håndterer det rigtigt, vil den transformation, som verden skal igennem bl.a. i energisektoren, sætte yderligere pres på biodiversiteten. Selv om vi løser ét problem, så øger vi måske et andet Mads Nipper, CEO i Ørsted

Derfra kan virksomheden gå videre til at se på sin drift og de strømme af affald og forbrug, som man har i den forbindelse, og hvordan det påvirker miljøet. Bliver vandet genbrugt til ens produktion? Hvilken vandforsyning har man? Bliver affald eller spildprodukter genanvendt?

Det tredje punkt er selve virksomheds forbrug af materialer og råvarer. Er der et stort madspild i forretningen? Er der et materialespild i forbindelse med f.eks. levering af produkter til virksomheden?

Virksomheden skal endeligt se på de bygninger, som virksomheden arbejder i. Hvor er de bygninger placeret? Påvirker placeringen af en fabrik f.eks. biodiversiteten i et givent område negativt? Skal bygningerne være et andet sted?

Koralrev og hvalers mad

At finde de gode eksempler på virksomheder, der allerede er ekstremt stærke på biodiversitetsindsatsen, er selvsagt svært. Selvom man i den allerøverste top af de største danske virksomheder er begyndt at tale om biodiversitet, er indsatsen ikke stor endnu. Men Ørsted er f.eks. i gang og satte i 2021 et strategisk mål om at blive biodiversitetspositive i projekter frem mod 2030.

Den strategi koster penge, kræfter og en ny måde at tilgå verden på. Det kan man konkret se i tilfældet med kittiwaken. En mellemstor fugl, som flyver igennem området for den kommende vindmøllepark Hornsea 3 i Nordsøen for at nå frem til sine yngleområder.

Det betyder, at Ørsted har investeret “et meget betydeligt millionbeløb” ifølge Mads Nipper i at skabe kunstige ynglestrukturer, så fuglene tager et andet sted hen. Samtidig bruger Ørsted penge på at genplante koralstøv for at genskabe koralrev.

Mads Nipper ser det som særligt vigtigt for en virksomhed som Ørsted, der er frontløber i den grønne omstilling qua hele sin forretning med vedvarende energi, også at være først i forhold til biodiversitetskrisen.

“Klimaforandringer er den største kilde til at sætte yderligere pres på biodiversitet, og hvis vi ikke håndterer det rigtigt, vil den transformation, som verden skal igennem bl.a. i energisektoren, sætte yderligere pres på biodiversiteten. Selv om vi løser ét problem, så øger vi måske et andet,” sagde Mads Nipper til Børsen i 2022.

Også hos Danmarks største virksomhed, Mærsk, spiller biodiversitet en rolle.

I hovedkvarteret på Esplanaden blev Nynne Norman Scheuer ansat i forsommeren 2022. Som ansvarlig for kvalitet, miljø og sikkerhed i divisionen Marine Standards i Mærsk er hendes rolle at konkretisere, hvilken rolle Mærsk spiller i biodiversitetskrisen.

Hun skal have de virkelig store briller på for at få øje på alle de steder, hvor Mærsks forretning spiller ind på biodiversiteten. I Indien er Mærsk i nærheden af følsom mangroveskov, skibsflåden påvirker generelt støjniveauet under havet, ligesom skibstrafikken også kan have indflydelse på hvalers ynglesteder og de områder, hvor de spiser.

Hun svarer direkte på, hvorfor Mærsk er så investeret i krisen.

“Fordi vi er en ansvarlig virksomhed, der gerne vil have en positiv indflydelse på det samfund, vi er en del af. Vi kan se, at der er en klar sammenhæng mellem klima og biodiversitet. Når temperaturen stiger, er der et link til biodiversitet både på land og på havet, som er det område, jeg arbejder med.”

Samtidig er hun meget åben om, at selv Danmarks største virksomhed er ny på feltet og har meget at lære. 2030 er det årstal, hvor Ørsted vil være biodiversitetspositive i projekter

“Det er komplekst, men det er også et vigtigt område. Vi har ikke alle svarene nu. Vi er i gang med at kortlægge for i første omgang at finde ud af, hvad impact er på f.eks. undervandsstøj, fordi vi ikke ved nok om det. Det skal vi have fundet ud af, før vi kan beslutte, hvad vores anbefaling skal være,” siger Nynne Normann Scheuer.

Konkurrencefordel

Når Mærsk går så meget ind i at undersøge virksomhedens samspil med biodiversiteten, handler det også om konkurrencefordele og forretningssans. Selskabet bliver nemlig allerede spurgt af visse investorer om deres indsatser på biodiversitet.

Fra 1. januar i år vil de forespørgsler blive hyppigere, ikke kun hos Mærsk, men hos alle de største selskaber i EU, som er omfattet af den såkaldte EU-taksonomi for grønne investeringer. I den ligger der krav til virksomheders dokumentation af indsatsen på biodiversitet, og ligesom man har set på klimaområdet, vil evnen til at rapportere blive afgørende for, om man bliver valgt som leverandør eller samarbejdspartner.

Endnu fylder klimarapportering dog klart mest. Men der er ingen tvivl om, uanset om man spørger rådgivere, advokater, virksomhederne selv, EU-kyndige eller WWF, at evnen til at se sin virksomheds brik i det store biodiversitetspuslespil samt at kortlægge en indsats og ikke mindst udføre den bliver et must-do for virksomheder i 2023, hvis de vil tage både deres egen og planetens fremtid alvorligt.