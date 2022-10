Rød blok går i klimaoffensiv i valgkampens slutspurt

En hård klimaoffensiv trækker imidlertid ikke et hobetal af stemmer over midten, påpeger valgforsker

Står det til de røde partier, skal Danmarks klimamål skærpes allerede i den kommende valgperiode.

Til Dagbladet Information lørdag melder statsminister Mette Frederiksen (S) sig nemlig klar til at stramme klimaloven og hæve målsætningen om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 pct. i 2030.

“Mange mente jo ikke, at vi kunne komme i mål med 70-procentsmålet. Nu er vi altså tre fjerdedele af vejen, og vi kommer i mål,” siger Frederiksen, som imidlertid ikke specificerer, hvor højt målet skal sættes op. 80 pct. skal CO2-udledningen reduceres med i 2030 ifølge Enhedslisten, Alternativet og De Radikale

Klimaloven, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, forpligter regeringen – både den nuværende og de fremtidige – til at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030.

Samtidig er det et bindende mål, at Danmark skal være klimaneutralt senest i 2050.

Både De Radikale, Enhedslisten og Alternativet har allerede stillet krav om, at klimamålet skal op på 80 pct., mens SF bakker op om statsministerens melding.

Rød, blå eller grøn?

Den politiske weekend har i hvert fald for venstrefløjens vedkommende i høj grad stået i klimapolitikkens tegn.

For første gang, siden valgkampen blev skudt i gang, præsenterede en samlet rød blok lørdag et politisk udspil, som i grove træk handler om at sikre rent drikkevand ved at forbyde sprøjtemidler på store landbrugsarealer.

Og søndag kunne man på tv-skærmen se flere røde partiledere deltage i Folkets Klimamarch i København sammen med omkring 30.000 andre personer.

De røde partier har også gentagne gange angrebet de blå for ikke at føre en tilstrækkeligt grøn klimapolitik.

“Det tegner tydelig forskel på rød blok, der vil sætte farten op, og blå blok, der nøler og end ikke er enig om en CO2-afgift på landbruget,” udtaler SF-formand Pia Olsen Dyhr f.eks. til Information om Frederiksens seneste klimaambition.

Men set fra et strategisk-politisk perspektiv er det på ingen måde mærkeligt, at partierne prøver at fremhæve forskellene på klimapolitikken.

Ikke en “magic bullet”

Ifølge Rune Stubager, valgforsker og professor ved Aarhus Universitet, kan det være en smart strategi for de røde partier at genaktivere den store klimabevidsthed, der spillede en afgørende rolle ved valget i 2019, i håbet om at vinde stemmer.

Ved sidste folketingsvalg lå klimaet nemlig øverst på vælgernes dagsorden, hvilket var en stor fordel for rød blok, som trak en del stemmer over midten ved at markere sig på klimapolitikken.

“På den måde bliver klimaet ud fra en emneejerskabstilgang en entydig vindersag for rød blok,” som Rune Stubagers kollega, professor Kasper Møller Hansen ved Københavns Universitet, konstaterer i bogen “Klimavalget”.

Men ifølge Rune Stubager skyldtes de rødes klimasucces hovedsageligt, at 2019-valget var første gang, hvor klimaet stod så højt på vælgernes dagsorden. Derfor tvivler han på, at de røde partier kan gentage succesen.

“Det er ikke sådan en magic bullet, der skraber stemmer i hobetal, fordi mange af de vælgere jo allerede er røde,” siger han.

Men små ting kan også have en betydning i det, der tegner til at blive et tæt valg, understreger Rune Stubager. Det kan måske være det, der skal til for at få de vælgere, der er på vej ud af den røde blok, til at stoppe op og vende om.

“Det kan være noget, der lige kan sætte en prop i vandringen fra den røde blok til f.eks. Moderaterne,” siger han og henviser til, at Moderaterne endnu ikke har markeret sig stærkt på klimapolitikken.