BMW og Tesla er blandt kunderne: Direktør peger på særligt én faktor

På produktionsgulvet troner en 2,5 meter høj maskine. Det er en såkaldt servopresse, der få dage senere skal fragtes til Tyskland for at producere dele til batterierkasser i BMW’s elbiler.

Hos den odenseanske værktøjsproducent AM Tooling kan adm. direktør Torben Viby registrere en ændring. En ændring, som servorpressen på mange måder er et konkret billede på. Virksomheden vinder nemlig i stigende grad ordrer på at være dokumenteret skarp på klimaaftrykket af sine produkter og processer.

”Vi begyndte produktionen af servopresser for halvandet år siden, og det her er den tolvte, vi laver. Vi har vundet ordren, fordi servopressen sparer mellem en tredjedel og halvdelen af strømmen sammenlignet med tidligere. Vi var ikke billigst på prisen. Den skal nu stå og producere dele til batterikasser i BMW’s elbiler med mindre CO2-aftryk pr. emne,” fortæller direktøren, der i seneste årsregnskab kunne levere en bruttofortjeneste på 65 mio. kr.

BMW valgte CO2 over pris

Siden 2021 har AM Tooling arbejdet med science based targets-initiativet (SBTI) som en af p.t. 82 små og mellemstore, danske virksomheder (smv). SBTI giver virksomheder en standardiseret metode til at måle klimapåvirkninger og sætte mål for reduktioner, der lever op til klimamålene i Paris-aftalen.

“ I begyndelsen var det svært for os at se, hvordan vi kunne reducere udledningerne, mens vi ekspanderer Torben Viby, adm. direktør, AM Tooling

Bjarne Bach er partner og chef for ledelse og strategi i rådgivervirksomheden Viegand Maagøe. Han rådgiver om SBTI og oplever, at flere og flere smv’er fatter interesse for de videnskabeligt baserede mål, fordi deres kunder efterspørger det.

”De store virksomheder er blevet mere modne og har sat målsætninger for bæredygtighed og CO2-reduktioner, som giver en efterspørgsel i hele værdikæden. Dermed kan smv’erne nu se en forretningsmulighed ved at blive first movers på science based targets,” siger Bjarne Bach.

Hos AM Tooling bukker pressen aluminium sammen ved et tryk på op til 160 ton, som var metallet et stykke karton.

Adm. direktør og medejer af AM Tooling Torben Viby (t.h.) med værkstedsmager Johan Østerstrand Rasmussen. Siden 2021 har selskabet arbejdet strategisk med aftrykket fra produktionen. Foto: Michael Drost-Hansen

Tidligere modeller kørte på hydraulik. Nu sidder der i stedet en eldrevet servomotor, der kun bruger strøm i det øjeblik, der skal lægges kraft på pressen. Til sammenligning kørte hydraulikpumpen hele tiden.

Den nye servopresse er dyrere end den gamle, men for BMW var CO2-aftrykket ifølge Torben Viby udslagsgivende. Konkret leverer AM Tooling til underleverandører til den tyske bilindustri. Det omfatter fx den norske aluminiumsproducent Hydro. Bilmærkerne tæller ud over BMW også Mercedes, Tesla, Porsche og Lamborghini.

Mens vi taler, bliver der hamret taktfast og filet løs på metalemner i produktionsområdet. Her arbejder hovedparten – ca. 70 – af de ansatte sig til hverdag, og menneskehænder suppleres af en tæt maskinpark af bl.a. fræsemaskiner.

Der bliver fremstillet emner, værktøjer og hele produktionslinjer til komponenter til bl.a. solcelleparker, varmepumper og elbiler. Torben Viby er selv udlært værktøjsmager og overtog den nu 50 år gamle virksomhed i 2006 med kollegaen Carsten Laursen. Dengang var der 10-12 ansatte, og virksomhedens omsætning var under pres, da lokale kunder i stigende grad outsourcede opgaver til Kina.

Da BMW for ti år siden lancerede elbilerne i3 og i8, fik AM Tooling en mulighed for at få foden inden for på det tyske bilmarked. Virksomheden har bl.a. også leveret produktionslinjer, der fremstiller aluminiumsemner til fronten i BMW iX og instrumentbrættet i Mercedes EQ-serien – begge er elbiler.

”Vi har haft stor succes med at lave værktøjer og produktionslinjer til elbiler. Vi kunne se, at der var et stort marked og lagde en strategi om, at dér skulle vi give den fuld gas. Det er elbilerne, der givet os vores vækst, og i dag udgør værktøjer og produktionslinjer til elbiler over 50 pct. af vores omsætning,” siger Torben Viby.

Vækst og reduktioner

I 2021 blev AM Tooling en del af Dansk Industris projekt Klimaklar SMV. Formålet: at hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at beregne deres CO2-aftryk og blive kvalificeret til SBTI.

”Det ville vi gerne være med i, for det har hele tiden virket meget uoverskueligt, hvad vores lille virksomhed skulle gøre for at reducere vores CO2-aftryk,” siger Torben Viby.

Hvad har I oplevet som uoverskueligt?

”Som virksomhed vil vi jo gerne vokse, og hver gang vi ekspanderer, bruger vi mere energi og får dermed et højere CO2-aftryk. I begyndelsen var det svært for os at se, hvordan vi kunne reducere udledningerne, mens vi ekspanderer.”

Spåner fra produktionen samles sammen for at kunne genbruges til ny produktion. Foto: Michael Drost-Hansen Foto: Michael Drost-Hansen

AM Tooling fik hjælp til at finde tal for virksomhedens CO2-udledning og fordele dem på områderne scope 1, 2 og 3 i science based targets.

Scope 1 er virksomhedens egne, direkte udledninger fra f.eks. køretøjer og maskiner. Scope 2 dækker indirekte udledninger ved strømforbrug mv., mens scope 3 dækker alt det, der ligger uden for virksomhedens egen kontrol.

AM Tooling har forpligtet sig til at reducere scope 1 og 2-reduktioner med 50 pct. i 2030 sammenlignet med niveauet i 2018 og desuden arbejde med at måle og reducere scope 3-udledninger.

Det går allerede fremad med de to første områder. Her får AM Tooling f.eks. 25 pct. af sit strømforbrug dækket af solceller installeret på taget.

”Vi er godt hjulpet af, at alt, hvad vi laver, er eldrevet. Vi ville da hellere have brugt pengene på produktionsudstyr, men vi skal jo gøre, hvad vi kan, for at sænke vores CO2-aftryk,” siger Torben Viby.

Scope 3 giver udfordringer

Når fræsemaskinerne er færdige med et emne, kan omkring 90 pct. af den oprindelige metalblok ende som metalspåner i en spåncontainer ved siden af maskinen.

Her gør AM Tooling nu en ekstra indsats for, at metallerne sorteres strengt hver for sig, også i forskellige typer af samme metal. Det betyder både, at virksomheden får flere penge for spånerne, og at spånerne i højere grad kan genbruges.

Vi passerer et bord med fræsehoveder af hårdmetal til fræsemaskinerne, og Torben Viby samler ét op fra en kasse. Virksomheden bruger et par tusinde af dem om året. Det er en stor omkostning både økonomisk og klimamæssigt. Men i stedet for at kassere dem, når de er blevet sløve, bliver hovederne nu sendt til slibning, så de kan genbruges flere gange.

Lagermand Niklas Simonsen tømmer en af de mange containere med spåner, som herefter køres væk og smeltes om. Foto: Michael Drost-Hansen Foto: Michael Drost-Hansen

Det er et eksempel på, at AM Tooling også forsøger at gøre noget ved scope 3-udledningerne, selvom det er de sværeste for en mindre virksomhed at få bugt med. I scope 3 er forbruget af stål den helt store klimasynder hos AM Tooling.

”Det bedste, vi kan gøre, er at genbruge vores stål og vores hårdmetal. Vi skal jo bruge stål, og der er vi lige nu nødt til at satse på, at stålvalseværkerne bliver mere grønne. Vi er ikke store nok spillere på markedet til at påvirke scope 3. Der har en virksomhed som BMW større magt,” siger Torben Viby.

Virksomheden er desuden begyndt at 3D-printe udvalgte dele til produktionslinjerne af plast. Det kan være en holder til en sensor, hvor det ikke er kritisk, at emnet er fremstillet af stål. Desuden bliver der skiftet til elbiler, når sælgerne skal have noget nyt at køre i ude på vejene.

CO2-aftryk i nye ordrer

Hos AM Tooling har HR-, lean- og kvalitetschef Mads Meyerhoff ansvaret for at indhente data om virksomhedens udledninger og holde styr på kursen for ambitionerne. Det kræver ca. fem-ti arbejdsdage om året. I denne måned udruller virksomheden et nyt system, der som en del af tilbud til kunderne kan beregne et CO2-aftryk for ordren.

”Det har været en rigtig hård proces,” siger Mads Meyerhoff om indkøringen af det nye it-system, der erstatter et ældre økonomisystem samt et mindre kludetæppe af bl.a. Excel-dokumenter.

Fakta Tre gode råd til SBTI Science based targets-initiativets SMV-spor er for uafhængige virksomheder med under 500 ansatte. Virksomhederne forpligter sig til sænke deres samlede CO2-udledninger i scope 1 og 2 med en absolut mængde ift. et valgt basisår. Med basisår 2022 er det 42 pct. inden 2030. Samtidig skal scope 3 måles og reduceres, dog uden klare krav til hvor meget. 1) Lav et klimaregnskab. Det behøver ikke være præcist i første omgang, men det skal være retvisende. 2) Lav en fremskrivning, som fortæller noget om udfordringerne. Hvis I forventer at være dobbelt så store om tre år, hvad betyder det så for scope 1 og 2-udledningerne? 3) Find ud af, hvor der er mest at hente for at nå i mål. Skal man gå fra gas til varmepumper? Skal sælgerbilerne udskiftes til elbiler? osv. Bjarne Bach, partner i Viegand Maagøe.

”Men vi oplever i stigende grad, at kunderne er interesseret i muligheden for at få beregnet CO2-aftrykket sammen med prisen. Det kommer vi kun til at se mere af fremover.”

En anden virksomhed i det danske smv-segment, der arbejder med science based targets, er sydvestjyske Bramming Plast-Industri. Virksomheden laver løsningssalg, primært i emner af PU-skum til bl.a. elektronikbranchen, varme- og ventilationsanlæg, byggeriet og vindmøllebranchen.

”Vi ser det som et konkurrenceparameter at være først på den grønne agenda i en tung industri, der ikke for alvor er startet. Vi opfatter vores klimaaftryk rent compliance-mæssigt som et årsregnskab, hvor vi årligt skal kunne auditeres. Vi anser det for at være lige så vigtigt som at kunne kommunikere årets finansielle resultat,” fortæller adm. dir. Rasmus Lisby.

Uenighed om dokumentationen

Bramming Plast-Industri har forpligtet sig til at reducere scope 1 og 2-udledningerne med 42 pct. i 2030 sammenlignet med 2021 og til at måle og reducere scope 3-udledningerne.

Ifølge direktøren er det indtil nu lykkedes virksomheden at konvertere 30 pct. af de egenproducerede varer over til bæredygtige materialer. En udfordring er nogle gange at finde fælles fodslag med kunderne om dokumentationen.

Der er nemlig ikke altid helt enighed på tværs af de forskellige brancher, virksomheden leverer til, om hvordan CO2-aftryk skal gøres op.

”Vi kæmper lige nu lidt med at kunne give vores kunder data, som de har behov for, for at kunne sige, hvad CO2-aftrykket er på en bestemt ordre eller tilbud. Mange steder i industrien har man ikke lagt sig fast på en definition, og derfor prøver vi at komme så dybt ned i data, at vi altid kan fortælle, hvad aftrykket er,” siger Rasmus Lisby.

”Vi er godt hjulpet af, at alt, hvad vi laver, er eldrevet. Vi ville da hellere have brugt pengene på produktionsudstyr, men vi skal jo gøre, hvad vi kan, for at sænke vores CO2-aftryk,” siger adm. direktør Torben Viby. Foto: Michael Drost-Hansen Foto: Michael Drost-Hansen

Og efterspørgslen efter data bliver ikke mindre, understreger Bjarne Bach fra Viegand Maagøe.

”De små og mellemstore virksomheder får i mange tilfælde et heads up fra store virksomheder om, at et bestemt antal procent af deres underleverandører fremover skal leve op til SBTI. De smv’er, der forstår det vink med en vognstang, vil kunne få en klar fordel,” siger han.

Tilbage hos AM Tooling i Odense har Torben Viby gode forventninger til, at scope 1 og 2-reduktionerne vil lykkes. Og der er også en anden fordel ved at arbejde med science based targets, som handler om rekruttering.

”Vi har lige lavet aftaler med fem nye lærlinge. Bæredygtighed fylder bare mere i de unge menneskers mindset, og det bruger vi aktivt i vores branding,” siger Torben Viby.