Ikke klar til afsked med olie: Topmøde når “gennembrud” med ny fond, men mangler at levere centralt resultat

Efter protester fra Rusland og Saudi-Arabien opgiver verdens lande at inkludere udfasning af fossile brændsler i årets klimaaftale. Et andet mål er imidlertid nået med etableringen af en ny fond

Efter halvandet døgns forsinkelse har FN-landene indgået en klimaaftale ved klimatopmødet COP27 i egyptiske Sharm el-Sheik. Aftalen indeholder blandt andet en fond, der skal kompensere særligt sårbare lande for deres tab og skaber som følge af klimaforandringer.

Overordnet mener FN's generalsekretær António Guterres imidlertid ikke, at aftalen leverer CO2-reduktioner nok.

“Vores planet er stadig på akutafdelingen. Der er behov for, at vi drastisk reducerer udledningen nu, og det er et problem, som COP27 ikke adresserede,” konstaterer han over for nyhedsbureauet AFP.

Truede med udvandring

Samme pointe har den europæiske forhandler, der også repræsenterer Danmark i forhandlingerne.

“Det, vi har liggende foran os nu, er ikke et tilstrækkeligt skridt fremad for mennesker og planet,” konstaterede Frans Timmermans, vicepræsident for EU-Kommissionen inden han “modvilligt” tilsluttede sig aftalen.

Lørdag truede han på EU-ministrenes vegne med at udvandre af topmødet på grund af, hvad der tegnede til at blive et “svagt” resultat.

Kritikken går på, at aftalen ikke sikrer, at man kommer tættere på at leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale opvarmning på 1,5 grader. Nok er målet gentaget i morgenens aftaletekst fra Egypten, men uden at bringe nye fremskridt på bordet.

Blandt andet har de deltagende lande ikke øget deres nationale mål i høj nok grad. Hertil kommer, at en formulering om at udfase fossile brændsler måtte droppes i forhandlingerne natten til søndag.

Faktaboks COP27 Klimatopmødet i Egyptiske Sharm el-Sheikh er FN’s 27. årlige klimatopmøde. Danmark deltog med en forhandlingsdelegation fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet samt en delegation af danske virksomheder og myndigheder. Forhandlingerne på Danmarks vegne foregår gennem EU's delegation, men fungerende klimaminister Dan Jørgensen (S) og klimaambassadør Tomas Anker Christensen har ledt den danske delegation. Over 30 danske virksomheder var repræsenteret i år. Det vurderes at være det højeste antal, siden erhvervslivet begyndte at deltage i topmøderne i 2009.

Over 80 lande bakkede op om at nævne nødvendigheden af udfasning af fossile brændsler, mens Rusland og Saudi-Arabien ifølge observatører blokerede for formuleringen på lukkede møder.

Idéen om at udfase alle fossile brændsler frem for blot kul, som det blev vedtaget sidste år, kom fra Indien ved topmødets begyndelse.

“Udfasningen af fossile brændsler kom på dagsordenen lidt ud af det blå og var et nybrud, men det er det naturlige næste skridt efter sidste år. Spørgsmålet var, om tiden var moden til det,” konstaterer Jens Mattias Clausen, programchef i den grønne tænketank Concito med ansvar for blandt andet COP-forhandlingerne.

Fonden er et decideret gennembrud. Det er første gang kompensation tages seriøst af ilandene Jens Mattias Clausen, programchef, Concito

“Saudi-Arabien og Rusland så det som en rød linje, selv om der var en kæmpe alliance af lande, der kaldte det afgørende at få det med,” fortsætter han.

Særligt emner som finansiering, tilpasning til klimaforandringer, kompensation til verdens fattigste lande og muligheden for at holde parisaftalens mål i live har fyldt debatten under det to uger lange topmøde.

Det seneste døgn har alle emnerne stadig været på forhandlingsbordet med så lang afstand mellem parterne, at der fra flere sider har været tale om et begyndende kollaps af forhandlingerne.

Det væsentligste resultat af årets topmøde er fonden til kompensation til verdens fattigste lande for de skader, klimaforandringerne forvolder dem, fremhæver Jens Mattias Clausen.

Fond skal kompensere

Her er idéen, at udviklingslandene skal modtage kompensation fra de industrialiserede lande. Udover at skabe enighed om det, har forhandlingerne forsøgt at definere hvilke lande, der er forpligtet til at donere til fonden, samt hvilke lande, der kan modtage midler fra den, herunder om definitionen af ulande fra 1992 kunne bruges. Her er eksempelvis lande som Kina stadig betragtet som udviklingslande.

“Fonden er et decideret gennembrud. Det er første gang kompensation tages seriøst af ilandene,” konstaterer Jens Mattias Clausen og fortsætter:

“Kompensation har været ekstremt aktuel efter Pakistans oversvømmelser og mange andre ekstreme vejrfænomener, der rammer mange lande hårdt. Derfor var det et krav fra start, at der skulle komme ny finansiering i år. Der har Ilandene faktisk rykket sig mere, end selv jeg havde forventet kunne lade sig gøre.”

Netop Pakistans repræsentant ved forhandlingerne, klimaminister Sherry Rehman bifaldt beslutningen om en fond ved mødets afslutning søndag morgen på vegne af en række udviklingslande og Kina. Her kaldte hun beslutningen “En udbetaling på investeringen i vores fælles fremtid.”

Det, vi har liggende foran os nu er ikke et tilstrækkeligt skridt fremad for mennesker og planet Frans Timmermans, vicepræsident, EU-Kommissionen

Fonden mangler imidlertid stadig en række detaljer før den kan træde i kraft. De nærmere kilder til finansieringen er eksempelvis ikke forhandlet på plads endnu. En komité skal fremlægge et nærmere forslag på næste års klimatopmøde.

Ud over forhandlere og politiske repræsentanter deltager stadig flere virksomheder i topmødet. Fra dansk side var over 30 virksomheder med i den officielle delegation, primært med formål at fremvise eksempler på klimaløsninger.