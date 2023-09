Kom med under dæk på Mærsks historiske, CO2-neutrale skib

A.P. Møller-Mærsk satser stort på grøn metanol som brændstoffet til fremtiden. Med opmærksomhed fra hele verden blev verdens første metanolskib navngivet torsdag

Under en lun sensommersol og stillet til skue for A.P Møller-Mærsks vigtigste topledere.

Torsdag i sidste uge markerede en afgørende dag for den danske rederi- og logistikgigant.

“Det er et lille skib, men betydningen og indvirkningen overskrider dets fysiske dimensioner. Dette er begyndelsen på en grøn revolution af vores globale forsyningskæder,” sagde Robert Uggla, bestyrelsesformand i Mærsk-koncernen, til navngivningsceremonien.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, var fløjet ind fra Bruxelles for at smadre en flaske champagne mod boven på containerskibet. Det blev døbt Laura Mærsk – det første i verden, som kan sejle på CO2-neutralt brændstof. Det er et lille skib, men betydningen og indvirkningen overskrider dets fysiske dimensioner Robert Uggla, bestyrelsesformand, Mærsk

Skibet, der kan sejle med 17,4 knob eller 32 km/t, har afsluttet sin jomfrurejse på 21.500 km fra Ulsan i Sydkorea til København.

Det kan sejle 6000 sømil, svarende til 10.800 km, på grøn metanol. Det sikrer den såkaldte dualfuel-motor, som både kan sejle på grøn metanol og traditionelle skibsbrændsler.

Sejladsen fra Sydkorea er foregået på biometanol, der udleder 65 pct. mindre CO2 end fossilt brændstof.

Egentlig skulle skibet have sejlet på det grønnere e-metanol, som udleder over 80 pct. mindre CO2 end traditionelle skibsbrændstoffer, men leverandøren er forsinket.

Dobbelt op på brændstof

Det er ikke kun Mærsks egne folk, for hvem havnefronten på Esplanaden i København dannede rammen om en vigtig begivenhed.

Medier fra hele verden var dukket op med kamerastativer og mikrofoner.

Al Jazeera fra Doha, Qatar, britiske BBC, franske Le Monde og The New York Times var blandt medierne, der på skift fik lov til at tage turen langs den til anledningen anlagte røde løber, der førte op til dækket af dagens hovedperson.

Der er ikke meget, som adskiller skibsdækket fra et normalt containerskib. Det eneste er et lilla felt midt på skibet, der indikerer en særlig sikkerhedszone.

Metanol er brandfarligt og brænder med en næsten usynlig flamme. Ligesom andre alternative brændstoffer er metanol giftigt, og indtagelse kan føre til blindhed og dødsfald.

Selvom skibet har sejlet siden midten af juli, dominerer en duft af fabriksny bil stadig i skibets 28 træklædte kabiner. Der er 24 medarbejdere på Laura Mærsk ad gangen, og der skal 14 mennesker til at holde skibet i gang.

Personalet har både adgang til et veludstyret fitnessrum, biograf og mindre købmandsbutikker ombord.

Motorrummet er ikke meget anderledes end i resten af Mærsks flåde. Dog er der en del flere brændstofslanger koblet til motoren, da den skal bruge den dobbelte mængde metanol til at sejle den samme distance ift. traditionel diesel.

Med fuld tank har skibet en kapacitet på 1400 kubikmeter metanol fordelt på to tankanlæg.

Mærsk har bestilt 25 containerskibe, som kan sejle på grøn metanol. De bliver leveret løbende frem mod 2027.

Samlet forventer Mærsk at skulle bruge omkring 5 mio. ton grøn metanol om året i 2030, hvis selskabet skal levere på sit mål om at sejle 25 pct. af sin søfragt på grønne brændsler til den tid. I 2040 vil Mærsk nå et rundt nul for koncernens CO2-emissioner.

“I dag er den globale produktion af grøn metanol under 100.000 ton. Efterspørgslen på grønne brændstoffer i skibsfarten er enorm. Ingen virksomhed og ingen investor kan klare den udfordring selv,” sagde Robert Uggla fra talerstolen.

Samme morgen, som Mærsks første klimaskib blev fremvist, præsenterede koncernens ejerfond A.P. Møller Holding det nystiftede selskab C2X, der skal producere 3 mio. ton grøn metanol årligt fra 2030.

Mærsk sidder på 20 pct. af ejerskabet, og de kommende år skal der opføres fabrikker for milliarder.

Hverdagen

Navnet Laura er ikke tilfældigt.

Det første skib, som kaptajn Peter Mærsk Møller i 1886 investerede i, var dampskibet Laura. Igennem samarbejdet med sin søn Arnold Peter Møller begyndte forretningen at tage fart.

I 1904 stiftede 28-årige Arnold Peter Møller med sin far Dampskibsselskabet Svendborg. Starten på det som blev til A.P. Møller-Mærsk.

“Laura blev skabt under den industrielle revolution, som ændrede, hvordan samfund producerede og forbrugte energi. For omkring 100 år siden bestilte vi det første skib med en dieselmotor. Ligesom med Laura repræsenterer dette skib en industriel revolution, men af en grøn karakter,” sagde Robert Uggla torsdag i sidste uge.

Det lille såkaldte feederskib kan rumme godt 2100 tyvefodscontainere og er 172 meter langt. Det svarer til 5000 afrikanske elefanter. Til sammenligning kan Mærsks største skibe, Triple E-klassen, rumme omkring 20.000 tyvefodscontainere.

Fra oktober starter hverdagen for Laura Mærsk.

Skibet skal sejle handelsruten fra Bremerhaven, gennem Kielerkanalen, til Helsingborg, Halmstad, Fredericia, Kalundborg og tilbage igen. Skibet skal bunkre tankstof hver femte uge i Rotterdam, indtil terminalen i Aabenraa er færdigbygget.





