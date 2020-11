Tre huller mindsker klimaaftrykket for mursten: “Det er faktisk meget vanskeligt”

Det tog to år, fra idéen opstod, til murstenen med tre huller landede hos teglværket Egernsund Wienerberger. Stenen skærer en femtedel af CO2-udslippet i den energitunge branche, men ikke alle kunder vil betale for konceptet

Andreas Christensen siger det selv. Det er ikke raketvidenskab at lave en mursten. Alligevel skulle det tage to år at finde på at lave tre huller i firkanten, som Danmark i århundreder har producer...