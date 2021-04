En minimal del af kaffen bliver reelt udnyttet i produktionen. Opdagelsen har fået Viborg-selskabet Peter Larsen Kaffe til at give hele forretningen et gennemsyn

For et par år tilbage gjorde kaffevirksomheden fra Viborg Peter Larsen Kaffe sig lidt af en erkendelse.

Blot 1 pct. af potentialet i en kop kaffe bliver udnyttet i dag, mens selskabets forretningsgrundlag risikerer at forsvinde. De to erkendelser stod tydeligt frem under et arbejde med FN’s verdensmål.

Det var en erkendelse af, at vi ikke gjorde nok Lars Aaen Thøgersen, chef for innovation, cirkulær omstilling og kommunikation i Peter Larsen Kaffe

Peter Larsen Kaffe har ellers i årevis arbejdet struktureret med bæredygtighed, i en industri der er udskældt for især forholdene for de kaffefarmere, der dyrker og høster bønnerne. Derfor har selskabet arbejdet med certificerede produkter og ordninger, der skal skabe bedre forhold i kafferegionerne, mens der også på den hjemlige bane er tænkt i energiforbedringer. Som skiftet fra fossil energi til vindmøllestrøm til risteriet i Viborg, fortæller Lars Aaen Thøgersen, chef for innovation, cirkulær omstilling og kommunikation om noget af arbejdet med bæredygtighed.

“Selvom vi har gjort alt det, ser verden stadig ud, som den gør. Det var en erkendelse af, at vi ikke gjorde nok,” siger han.

Et af de store problemer med kaffedyrkning verden over er, at levestandarden for farmerne ikke har ændret sig. I 30 år har de haft samme indtægt, og det har fået den yngre generation til at rykke på sig. De vil væk fra landbruget og ind til byerne.

“Forretningsmæssigt betyder det, at vi får sværere og sværere ved at fremskaffe det, vi skal bruge for at kunne levere vores produkt, hvis der ikke er nogen til at dyrke det,” siger Lars Aaen Thøgersen.

Nyt forretningsgrundlag

Også et andet aspekt stod lysende klart. Når virksomheden analyserede på selve produktet, viste det sig, at under 1 pct. af det samlede potentiale i en kop kaffe i dag bliver udnyttet. Også kaffeplanten indeholder et uudnyttet potentiale.

Derfor har Peter Larsen Kaffe sat et omfattende arbejde i gang, der skal ændre forretningsgrundlaget og nytænke brugen af ressourcerne i kaffekoppen og -planten. Det skal både komme virksomheden og kaffefarmerne til gode, mener kaffevirksomheden, der har en ambition om at fordoble indtjeningen på tværs af forsyningskæden. Et mål, der skal nås i 2030 via den cirkulære tænkning, så intet i sidste ende går til spilde.

Hvad sådan en omstilling koster i kroner og øre, kan Lars Aaen Thøgersen ikke sætte tal på. Nogle projekter drejer sig om at ændre en praksis. Andre koster flere hundredtusinder.

“Vi driver vores omstilling som en del af vores forretning. I partnerskaber og ved at skabe kommercielle løsninger af eksisterende biprodukter skaber vi fundamentet for yderligere udvikling og investering. Det er sådan, vores cirkulære bevægelse er startet,” siger han.

“Vi er nødt til at være med til at skabe et systemisk skifte. Overgangen fra den lineære til den cirkulære tankegang er massiv. Jeg er først begyndt at fatte, hvor stort det er.”