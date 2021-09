State of Green har fået ny bestyrelsesformand. Tidligere ISS-direktør Jeff Gravenhorst skal stå i spidsen for organisationen, hvor landets grønne sektorer skal finde en fælles stemme

Der skal indgås kompromisser mellem magtfulde virksomheder og organisationer, når Danmarks grønne selskaber skal tale med samlet stemme til alverdens kunder og give danske løsninger størst mulig international gennemslagskraft.

Til den opgave er tidligere ISS-topchef Jeff Gravenhorst netop blevet udpeget. Han bliver ny formand for bestyrelsen i organisationen State of Green, der som et samarbejde mellem erhvervslivet og det offentlige Danmark skaber kontakt mellem virksomheder med grønne løsninger og potentielle udenlandske kunder.

“Det er et kæmpe ’purpose’ for os, at hele verden står over for potentielt irreversible forandringer. Danmark kan ikke gøre ret meget i sig selv, men vi kan faktisk være med til at løse nogle problemer ved at promovere vores løsninger ude i verden,” siger han. Overblik State of Green Blev etableret i 2008 som et offentligt-privat partnerskab under navnet Klimakonsortiet for at skabe kontakt mellem danske virksomheder og beslutningstagere i udlandet, såvel i den offentlige som den private sektor. Ejerne bag organisationen er Klimaministeriet, Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Miljøministeriet samt Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Wind Denmark

“Samtidig er det et fantastisk erhvervsfremstød for danske virksomheder, fordi de har en evne til at løse nogle af de problemer, verden står over for. Vi kan hjælpe de danske virksomheder som talerør og ved at være konkrete omkring de løsninger, vi har,” understreger Gravenhorst og tilføjer:

“Vi har for eksempel reduceret vores vandforbrug med 42 pct. siden 1980, og under fem pct. af vores affald ender på en losseplads. Andre lande er jo grønne af misundelse, men hvordan er vi kommet dertil? Det er den slags løsninger State of Green er ude og promovere.” Vi kan prædike grøn omstilling over hele verden, men hvis vi skal have impact, skal vi udvælge nogle lande og gå dybt Jeff Gravenhorst, bestyrelsesformand, State of Green

Hvilken retning vil det udvikle sig under din ledelse?

“I dag er der altid nogen, der vil lytte, når man kommer ud som dansk virksomhed og vil tale om bæredygtighed. Det er blandt andet et resultat af det arbejde, der er gjort i State of Green gennem de sidste 13 år. Det synes jeg er meget flot arbejde.”

“Jeg skal blive ved med at fokusere på god 'stakeholder management'. Det er vigtigt, at vi har en samlet enhed, og at vi formår at fokusere på de lande og områder, der giver den største impact. Vi kan prædike grøn omstilling over hele verden, men hvis vi skal have impact, skal vi udvælge nogle lande og gå dybt,” siger Jeff Gravenhorst.

En ledelsesopgave

Jeff Gravenhorst er mest kendt som direktør i ISS frem til 2020, men er i dag bestyrelsesformand i blandt andet Rambøll. På posten i State of Green afløser han Torkil Bentzen, der blandt andet trak på mange års virke i energisektoren.

Dit cv vidner om mange års ledelseserfaring – men ikke nødvendigvis om bæredygtighed. Hvordan vil vi kunne se det i State of Green?

“Jeg har brugt ti år i Rambøll, hvor det har været en stor del af min hverdag, og i ISS arbejder man blandt andet med til at reducere affald og energiforbrug. Men derudover er det klart, at mit job i State of Green er en ledelsesopgave. Jeg skal ikke komme med formlerne. Det handler om at få stakeholdere til at mødes og få mere ud af dem og om at lytte og lave en organisation, der er god.” 2000 internationale beslutningstagere fra virksomheder og offentlige instanser besøger hvert år State of Green i København.

Ejerkredsen i State of Green består af fire ministerier samt Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Wind Denmark. Derudover er mere end 600 virksomheder og organisationer partnere i State of Green.

Hvordan opretholder du den gode organisation med så stærke parter, der har så tydelige interessekonflikter?

“Der er interessekonflikter og sådan skal det være. Men det er også derfor, det er fornuftigt at have en samlende enhed. Der er samtidig afsmittende effekter fra den ene industri til den anden ved at Danmark fremstår positivt – også når det kommer til at tiltrække talenter til Danmark.”

“Man kunne sagtens forestille sig, at nogle af de stærke organisationer, der er med kunne gå ud og lave denne type markedsføring selv, men de har interesse i, at vi binder historien sammen. Der er selvfølgelig diskussion af, om vi promoverer for eksempel den ene energiform nok i forhold til den anden. Det er det stakeholderbillede, som jeg skal være med til at få til at fungere. Det har State of Green over en kam har været i stand til at gøre på fornuftig vis.”