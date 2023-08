Supermarkeder tøver med højere pris på kød: Afventer klimamærke

Et statskontrolleret klimamærke, der kan hjælpe forbrugere til at vælge mindre belastende fødevarer, er bredt efterspurgt. Fødevareminister Jacob Jensen (V) vil sikre "brugbar og reel information" i arbejdet

I slutningen af april afleverede en arbejdsgruppe med eksperter fra både fødevarestyrelsen og erhvervet en række anbefalinger til fødevareminister Jacob Jensen (V).

Hvor står arbejdet med et nationalt klimamærke i dag?

“Jeg er rigtig stolt over, at vi bliver et af de første lande i verden, hvis ikke det første, som tager skridtet imod at lave et statskontrolleret klimamærke. Vi arbejder selvfølgelig på, at anbefalingerne også kommer til at virke. Det er meget teknisk; hvad tæller med, er det få fødevaregrupper, man starter med eller lidt bredere? Jeg vil selvfølgelig også have en politisk proces omkring det her.”

Hvor lang er den proces?

“Jeg ved, at der er en enorm appetit efter det her. Men det skal være fagligt velfunderet, så alle kan bruge det til noget. Det gælder forbrugerne, men sådan set også detailhandlen, som skal kunne markedsføre produkter, og producenterne, der skal vide, hvad de skal gøre for, at deres produkter i givet fald ligger i den ene eller anden kategori. Så vi får en brugbar og reel information, og det ikke bliver misinformation. Så hellere bruge lidt ekstra tid end haste det igennem.”

Og hvad er lidt ekstra tid?

“Målsætningen er, at vi får det ud at virke i 2025. Men jeg hører også, at det er kompliceret, at mange ting skal afklares rent fagligt, og at vi politisk skal ind over.”

Er det hurtigt nok?

“Vi er et af de første lande, hvis ikke det første, som indfører sådan et klimamærke. Så hvis vi er langsomme, er der nogle, der er endnu mere langsomme. Når det er sagt, er det et mærke, der skal virke rent fagligt. Vi skal sikre, hvilke effekter det ene produkt har i forhold til et andet på klimaet. Og så er det et mærke, der skal virke i mange år. Derfor er det ikke afgørende for mig, om der går nogle måneder fra eller til. Det afgørende er, at vi får en reel information til forbrugerne, så de kan tage et valg.”

Skal det være dyrere i fremtiden at købe varer med større klimabelastning?

“Vi har ikke taget stilling til, hvordan en CO2-afgift i givet fald skal skrues sammen. Der har vi et ekspertudvalg, der kommer med nogle anbefalinger. Når de anbefalinger ligger, tager vi politisk stilling i regeringen og en drøftelse med Folketinget om, hvordan det i givet fald skal skrues sammen. Vi vil gerne fremme nogle muligheder for, at man kan lave en fortsat mere klimavenlig produktion af fødevarer i Danmark. Det er det, det hele går ud på. Ikke om det skal være dyrere eller billigere.”