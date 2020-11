Stark sætter projekter i gang for at sikre genbrug fra byggepladser

Trælastkæden Stark arbejder på at få flere materialer genbrugt. “Vi har en pligt til at gøre en forskel,” siger ny bæredygtighedschef

Endnu flere materialer i byggeriet skal genbruges, og den udvikling vil trælastkæden Stark være med til presse på. Arbejdet er i sin vorden, men for tiden kører Stark et pilotprojekt på en københavnsk byggeplads for at finde ud af, hvordan bl.a. plastikaffald kan håndteres. På byggepladsen bliver farvet plast og plastikbånd fra materialer sorteret for sig.

“Vi ser på, hvordan vi kan hjælpe med emballagedelen på byggepladserne. Hvordan vi kan bidrage med at få genbrugt materialerne. Det er et samarbejde med vores leverandører, for mange vil gerne have deres materialer igen,” forklarer Kristian Fribo, der i efteråret blev udnævnt til ny bæredygtighedschef i Stark og skal fremme viden om netop bæredygtigt byggeri.

Et andet projekt begyndte også som et pilot, men blev i sensommeren kommercielt. Det handler om at genbruge træ, der på byggepladser bliver brugt til stilladser eller afskærmning. Ofte ender det på forbrændingen. I projektet Gentræ bliver træet sorteret af virksomheden Solum, der bl.a. arbejder med affaldshåndtering, og solgt igen hos Stark.

“Vi har en pligt til at gøre en forskel,” siger han.

Det handler ikke kun om produkter, men også om byggepladser. Alle udlejningsmaskiner er i dag elektriske eller kører på biobrændstoffet HVO. På sigt kunne elbiler være en løsning for trælasten selv. I Hovedstadsområdet bliver leverancer til udvalgte byggepladser leveret med HVO-lastbiler i et forsøg.

Bæredygtighed er langt fra fremmed land for Kristian Fribo. Han kom til Stark for 13 år siden, hvor han tog hul på arbejdet med de første certificeringer af bæredygtigt træ, FSC og PEFC. Siden kom certificeringer som Svanemærket og DGNB for bæredygtigt byggeri til. Dengang var han en “enmandshær”, som han siger. I dag er han en del af et hold på tre csr-ansatte for Stark Danmark.

Stark har 67 byggemarkeder i Danmark og håndværkere som den primære kundegruppe. Hver tredje håndværker forventer ifølge en undersøgelse fra Stark at bygge mere bæredygtigt i fremtiden som følge af regeringens grønne genstart i halen på coronakrisen.

FAKTA Stark-gruppens CO2-udledninger Stark-gruppen arbejder i Danmark, Tyskland, Sverige, Finland og Norge. Gruppens udledninger af CO2 er fordelt på følgende områder: Elektricitet: 11 pct. Brændstof i driften: 17 pct. Transport af varer: 62 pct. Transport af ansatte: 9 pct. Forretningsrejser: 1 pct.

Her ligger en opgave i at gøre det endnu nemmere for kunderne at gå til. Med den nye titel er antallet af opkald på telefonen steget markant, fortæller Fribo. Det er leverandører. Kommuner, der vil have hjælp til at sikre mere sortering på genbrugspladser, spørgsmål til mærkningsordninger. Eller undervisningsforløb i bæredygtighed, som Stark også laver. I øjeblikket arbejder Fribo med at kortlægge alle varer i Stark, der er certificeret med hensyn til klima.

“Jo flere mærkningsordninger, jo mere forvirrende bliver det. Der skal vi forenkle formidlingen af den jungle, det er, at finde rundt i,” siger Kristian Fribo og peger på, at man arbejder med oplysningsplancher som test i den bæredygtige trælastforretning i Hørsholm.

Vil sørge for fremdrift

Den største udfordring på bæredygtighed er ifølge Fribo, at der mangler et økonomisk incitament til at få håndværkerne til at bygge miljørigtigt. De store byggerier er godt med, men for mindre renoveringer og på nybyg kan det være sværere, fortæller han.

“En anden stor hurdle i branchen er dokumentation af byggematerialer, hvor kvaliteten ikke er god nok. Det kan vi hjælpe vores leverandører og kunder med,” siger han og peger på, at Stark selv udvikler mærker, hvis markedet ikke bevæger sig hurtigt nok.

“Her har vi en vigtig rolle i at sikre, at der er fremdrift. Vi ønsker, der skal være de skarpeste produkter miljømæssigt.”

