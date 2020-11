Solselskab får millionlån i ryggen

Den danske udvikler af sol- og vindprojekter European Energy har landet et lån på 300 mio. kr. fra Danmarks Grønne Investeringsfond, der sammen med andre statslige fonde har fået tilført milliarder for at sikre kapital til grønne virksomheder.

Det er det tredje samarbejde mellem de to parter, og adm. direktør Knud Erik Andersen betegner lånet som meget vigtigt for selskabets ambitioner de næste år.

"Vi står i en periode med kraftig vækst på rigtig mange markeder. Vi forbereder byggerier i otte lande til næste år. Lånet gør os i stand til at gennemføre den vækst, vi er inde i," forklarer han.

European Energy udvikler, finansierer, bygger og driver vind- og solanlæg i Danmark og i udlandet, og i 2021 skal nye projekter for mere end 1 gigawatt begynde. Af dem forventer selskabet af færdiggøre mellem 700-800 megawatt samme år. 90 pct. af projekterne er uden statslig støtte og bundet op på aftaler med private aftagere. Det har fjernet en kilde til irritation, som kan opstå ved statsstøtte, hvor en beslutning kan blive udskudt pga. politiske processer, forklarer Knud Erik Andersen.

Vi står i en periode med kraftig vækst på rigtig mange markeder. Vi forbereder byggerier i otte lande til næste år Knud Erik Andersen, adm. direktør for European Energy

Michael Zöllner, direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond, beskriver European Energy som en af de ledende danske udviklere af sol- og vindanlæg på land.

"European Energys forretningsmodel sikrer sammenhængskraften i hele værdikæden i deres energianlæg, og dermed får det danske samfund tilført betydelige mængder fossilfri strømproduktion til el-distributionen," siger han og peger på, at selskabet desuden har en rentabel forretningsmodel.

I oktober modtog konkurrenten Better Energy et "betydeligt" trecifret lån fra fonden. Ambitionen for European Energy de næste år kræver ifølge Knud Erik Andersen en investeringsramme tæt på 5 mia. kr. Rammen er et mix af egenkapital, grønne obligationer udstedt af European Energy, samt finansiering fra fonde og lokale banker i de lande, hvor projekterne bliver opført.

"Der er en rigtig god opmærksomhed fra mange sider omkring udviklingen af den her sektor. Vi ser en pæn interesse, når vi har et projekt, vi vil søge medinvestorer til. Både fra banker, pensionskasser og andre, som kigger på den her sektor," siger han.

Den rigtige prioritering

Den største udfordring for European Energy handler om, hvordan selskabet skal prioritere. Der er mange muligheder for at bygge nye anlæg for at udnytte sol og vind. Og samtidig er en anden interessant udvikling dukket op. Samarbejde med andre sektorer om at lave grøn strøm og alternative brændstoffer med power-to-x. Ifølge Knud Erik Andersen bliver selskabet kontaktet ugentligt fra både danske og udenlandske projekter.

Faktaboks Grønne lån Flere hundrede milliarder skal de kommende år arbejde for den grønne omstilling. Bl.a. har pensionssektoren et mål om at sende 350 mia. ud at arbejde frem mod 2030. I efteråret landede Den Grønne Fremtidsfond, som giver fire statslige fonde øget kapacitet på 25 mia. kr. til grønne lån. Vækstfonden og Den Grønne Investeringsfond blev styrket med 10 mia. ekstra, EKF Danmarks Eksportkredit med 14 mia. kr., mens 1 mia. kr. gik til IFU, der investerer i udviklingslande.

Den politiske afhængighed i landene, hvor selskabet arbejder, er endelig ved at være overstået, hvilket ifølge direktøren taler imod at gå ind samarbejder med andre sektorer.

"Nogle vil sige, at man skal bevare fokus på at lave billig, ren strøm uden at kigge til højre og venstre. Den anden position er, at værdien af den grønne strøm kan blive højere, hvis du kobler den til et fjernvarmeanlæg eller til power-to-x," siger han.

Ren strøm fra sol og vind udgør i dag 2 pct. af det globale energimix. Derfor er det ifølge Knud Erik Andersen afgørende, at selskabet ikke mister følingen med det primære som udvikler af projekter. Alligevel er han også mere end fristet af den anden udvikling.

"Vi har nogle meget konkrete sektorkoblingsmuligheder, vi kigger på lige nu, og vi forventer inden jul at have afklaring på to konkrete sektorkoblingsprojekter. Det er både i Danmark og i udlandet," siger han.