Sensorer hjalp Gentofte med at hente skraldet mere smart

Mange offentlige skraldebeholdere bliver tømt, selvom der er rigeligt plads til mere affald.

Derfor har Gentofte Kommune gjort tingene på en anderledes måde i løbet af et halvt år, hvor 300 skraldebeholdere er blevet tømt ud fra data fra sensorer, som har givet besked, når pladsen var brugt op.

I et projekt med affaldsselskabet Vestforbrænding har kommunen testet brugen af såkaldte fuldmeldere på beholderne til glas, metal og papir i det offentlige rum. Frem for at tømme dem ud fra faste tidspunkter har en sensor givet lyd, når det var tid.

“Vi ved, at der er et potentiale i dem, fordi vi har for høje tømmefrekvenser i dag,” fortæller Gentofte Kommunes driftsleder Rune Møller.

I de senere år har flere kommuner, f.eks. Rudersdal og Vejle, set nærmere på sensorteknologi, der skal gøre affaldsindsamlingen smartere og mindre klimabelastende ved at nedbringe køreture ud til halvtomme beholdere.

“ Vi skulle forsøge at se, hvad der sker, når det kommer op i fuld skala Rune Møller, driftsleder, Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har tidligere testet sensorer på et mindre antal skraldebeholdere. Med projektet var tiden moden til at rulle teknologien ud.

“Vi skulle forsøge at se, hvad der sker, når det kommer op i fuld skala.”

Mere end halveret

Testen begyndte i oktober 2022 og varede et halvt år. Her faldt det samlede antal tømninger af skraldebeholdere med sensorer med 58 pct. sammenlignet med samme periode året før, viser en analyse, som Dansk Erhverv har lavet på projektet.

Analysen viser dog også, at det bliver mere omstændigt at planlægge tømning af de enkelte beholdere, da det ikke længere sker efter en fast rute. Det vil formentlig gøre det dyrere at tømme en enkelt beholder, og brancheorganisationen har derfor regnet på forskellige scenarier for stigninger i tømmerprisen for skraldebeholdere med fuldmeldere.

Fakta Sensorer på affaldsbeholdere Gentofte Kommune har i et forsøg med bl.a. Vestforbrænding monteret sensorer på alle beholdere til glas, metal og papir i det offentlige rum. Testperioden varede fra oktober 2022 til og med marts 2023. Her faldt det samlede antal tømninger af beholdere med sensorerne med 58 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det samlede antal kørte kilometer med affald fra disse beholdere faldt med 30 pct. fraregnet transport til og fra behandlingsanlæg, hvor transporten ikke var optimeret. Kilde: Dansk Erhverv

For Gentofte Kommune har testen været en så stor succes, at kommunen gerne havde fortsat. I dag bliver beholderne dog igen tømt efter faste tider. Men kommunen vil gerne tænke systemet ind i et fremtidigt udbud, fortæller Rune Møller. Det kræver dog en større omlægning af affaldsindsamlingen at skifte praksis til at tømme efter sensorer, slår han fast.

Projektet har betydet, at kommunen har nedbragt den såkaldte tømmefrekvens for beholderne, uden at Rune Møller kan sætte tal på omfanget.

“Det er vores klare overbevisning, at det vil være en god økonomisk forretningscase,” siger han.

Erfaringer kan gives videre

Hos Vestforbrænding er Mehran Vahman tilfreds med projektet, som, set med hans øjne, har været en mulighed for at lære af fordele og udfordringer ved at bruge sensorteknologi i fuld skala.

Erfaringerne kan gives videre til andre kommuner og forsyningsselskaber, der overvejer at tage teknologien til sig, påpeger han.

Flere faktorer betyder dog, at det ikke er helt ligetil at trykke på knappen og omstille affaldsindsamlingen til at ske efter sensorer. Det vil f.eks. kræve en ændring af aftalen med renovationsselskabet, som har til opgave at tømme kommunernes skraldebeholdere.

“Hvis kontrakten bliver ændret fra det ene kriterie til det andet, at det skal tømmes efter nogle signaler, så bliver det pludselig en ændring i kontrakten, og det er en ret væsentlig ændring,” siger Mehran Vahman.

Desuden, fortæller han, vil en omlægning indebære, at parterne som kommune, affaldsselskab, renovatør og sensorleverandør får forskellige systemer til at tale sammen. Vestforbrænding vil dog gerne tænke sensorteknologi i fuld skala ind i fremtidige udbud.

Næste udbudsperiode ligger nogle år ude i fremtiden med start fra efteråret 2027.

Vestforbrænding, som ejes af 19 kommuner, er ifølge projektlederen i færd med at gøre andre kommuner opmærksomme på mulighederne i brug af data og sensorer som en måde at effektivisere affaldsindsamlingen.