Seks projekter får 1,25 mia. kr. til at lave grøn brint

Danmarks første udbud af støtte til power-to-x-projekter er blevet afgjort.

Seks projekter, der skal producere grøn brint, har fået tildelt i alt 1,25 mia. kr.

Det melder Energistyrelsen samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

“Vi investerer massivt i en teknologi, der omdanner grøn strøm til brint og til brændstoffer, som kan få fly på vingerne og hældes i tanken på et skib,” udtaler klimaminister Lars Aagaard (M) i meddelelsen.

Udbuddet blev åbnet for ansøgere i april, og puljen har været oversøgt.

Energistyrelsen har modtaget ansøgninger for mere end fire milliarder kroner, selv om puljen kun indeholder 1,25 mia. kr.

Det betyder, at markedsinteressen for at få støtte til at opføre ptx-anlæg er stor, konstaterer klimaministeren.

“Jeg er glad for, at branchen har vist så stor interesse for at komme i gang,” siger han i meddelelsen.

power-to-x (ptx) er en metode, der kan producere grønne brændstoffer ved blandt andet at bruge strøm fra vedvarende energikilder som solceller og vindmøller.

Produktionen af grønne brændstoffer fra ptx-anlæg er afgørende for, at eksempelvis skibs- og luftfarten kan omstilles.

Folketinget vedtog i 2022 en aftale om, at der skal bygges ptx-anlæg i Danmark med en kapacitet på 4-6 GW i 2030.

Dette udbud har givet støtte til seks projekter, der tilsammen vil opføre en kapacitet på 280 MW.

/ritzau/