Kemikalier presser det danske havmiljø: I Hillerød arbejdes der på en løsning

Hver eneste dag løber der stoffer ud i vores vandløb, som ikke har noget at gøre der.

Tag for eksempel rester af medicin.

Alt det medicin, vores kroppe ikke optager, ender med stor sandsynlighed i naturen. I dag fjerner danske renseanlæg nemlig langt fra alle medicinrester i vores spildevand, og det går ud over vandmiljøet.

“Det er noget, man har talt om i mange år, og hvor der længe har været brug for en indsats,” siger Peter Underlin, som er direktør i Hillerød Forsyning.

På renseanlægget i Hillerød startede man tilbage 2021 et projekt, der renser spildevandet for miljøfarlige stoffer – herunder medicinrester – ved hjælp af luftarten ozon og aktivt kul. Resultaterne var så tilfredsstillende, at der nu skal implementeres et fuldt skaleret anlæg, som fremover kan fjerne de skadelige stoffer.

Hvis alt går som planlagt, er det nye rensetrin klar i 2026, fortæller direktøren.

Teknologien fungerer på den måde, at der først tilføjes ozon til spildevandet for at slå bakterier ned. Dernæst filtreres vandet gennem aktivt kul. Det forhindrer størstedelen af medicinrester og andre miljøfremmede stoffer, der ellers ville ende i vandløb, søer og fjorde fra at nå derud.

Rensningsanlægget i Hillerød er det eneste i Danmark, som er fuldt overdækket. Det forhindrer de lugtgener, som ellers er til stede ved rensningsanlæg Foto: Rebecca Helene Hoffmann Foto: Rebecca Helene Hoffmann

Ødelagt vandmiljøet

Særligt medicinrester i spildevand er blevet et større problem i løbet af årene. Ifølge lovgivningen på området er sygehusene selv forpligtet til at rense eget spildevand for medicinrester, og i dag kommer 96 pct. af resterne fra toiletter fra private husholdninger, fortæller Peter Underlin.

“Vi kan se på vores målinger, at medicinresterne kommer hjemme fra hr. og fru Hillerød,” siger han.

Og det har konsekvenser for kvaliteten af vandløb og havområder.

“Vi har vitterligt ødelagt vandmiljøet i Danmark, og her spiller kemikalier som f.eks. medicinrester altså en stor rolle,” siger Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Det danske havmiljø er under så stort pres, at livet under vand stort set er forsvundet. Det er de seneste måneder blevet slået fast af rapporter og forskere. Danmark er forpligtet gennem EU’s vandrammedirektiv til at sikre god økologisk tilstand for vandområder i 2027, men direktivet forpligter altså også til at opnå god kemisk tilstand.

“Vi har igennem de seneste uger set mange billeder af en død havbund, som typisk i høj grad skyldes næringsstoffer. Men når det kommer til kemikalier, så kan du ikke tage et billede og se forureningen med det blotte øje,” siger Lone Mikkelsen.

Det betyder dog ikke, at det ikke har store konsekvenser, understreger hun. Kemikalierne kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende for mennesker, som indtager dem gennem f.eks. fisk og skaldyr. Men det påvirker også biodiversiteten i havet og skader økosystemer.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at der kommer styr på de miljøfarlige stoffer, som hver dag finder vej ud i det danske vandmiljø, siger Lone Mikkelsen.

Alt det spildevand, som kommer fra industri og husholdninger ender på rensningsanlægget. Her bliver det renset i store tanke Foto: Rebecca Helene Hoffmann Foto: Rebecca Helene Hoffmann

Ikke forsøgt

I dag er renseanlæg som udgangspunkt bygget til at rense for næringsstoffer som fosfor og kvælstof og har altså ikke fokus på kemikalierne. Og sådan har det været alt for længe, mener hun.

“I størstedelen af vores vandløb kender vi slet ikke den kemiske tilstand på trods af, at EU stiller krav til, at vi løbende skal indsamle målinger. Og frygten er jo, at det står lige så slemt til som i havmiljøet,” siger hun.

Ifølge Miljøstyrelsens vandområdeplaner 2021-2027 er den kemiske tilstand kun kendt i 6 pct. af de danske vandløb.

Lovgivning ser dog ud til at være på vej. EU-Kommissionen har foreslået, at der senest i 2035 skal være implementeret et fjerde rensetrin på større anlæg for at fjerne miljøfarlige stoffer. Størstedelen af de stoffer, som Kommissionen har udpeget, stammer fra medicinrester.

Det er på høje tid, mener Lone Mikkelsen og peger på, at direktivet, som Kommissionen vil revidere, er 30 år gammelt.

“Vi har brug for, at der bliver stillet krav fra politisk side nu, så vi netop kan få implementeret de bedst mulige teknologier. Historisk ved vi, at tingene ikke sker af frivillighedens vej herhjemme. En anden gevinst ved politiske krav er teknologisk udvikling, så rensningen på sigt kan blive endnu bedre, mere energieffektiv og måske også billigere.”

Politisk har der været kritik af regeringen for ikke at være ambitiøse nok i de nuværende planer for havmiljøet. Fredag kom fire oppositionspartier med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet med et bud på en akutpakke til havet.

Partierne foreslår bl.a. et bindende mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027. Akutpakken nævner dog ikke noget om tiltag for at reducere udslippet de skadelige stoffer, som blandt andet Hillerøds renseanlæg arbejder på at fjerne.

Gamechanger

I Hillerød ser man i den grad frem til at kunne tage den ny teknologi i brug.

Det skyldes dog ikke kun udsigten til, at det danske spildevand i fremtiden kan blive fri for miljøfremmede stoffer. Faktisk er rensemetoden så grundig, at det vand, der kommer ud på den anden side, har stort set har samme tilstand som rent drikkevand, forklarer Peter Underlin.

“Det bliver lidt en gamechanger, når man kommer derhen,” siger han.

Peter Underlin vil ikke sætte tal på investeringerne i det nye anlæg. Han fortæller dog, at det er nemt for andre renseanlæg at arbejde med samme løsning.

“Renseanlæg er selvfølgelig bygget op forskelligt, men ellers så er det er stort set en plug and play,” siger han.