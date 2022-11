Rekordmange virksomheder deler danske løsninger på topmøde

Danske virksomheder har indtaget klimatopmødet COP27 i Egypten disse uger. Her bliver de politiske forhandlinger brugt til at lancere nye klimatiltag i erhvervslivet og til at skabe netværk

Når 35.000 mennesker i disse dage mødes i messehaller i egyptiske Sharm el-Sheikh, er det med vidt forskellige forhåbninger. Til årets klimatopmøde er virksomhederne stærkere repræsenteret end nogensinde før, lyder optællingen fra State of Green, der koordinerer den danske deltagelse i COP27.

Herfra lyder det, at over 30 virksomheder i år er en del af den officielle delegation med forhåbninger om at skabe internationale kontakter.

“Der er mange lande, der kigger til Danmark, fordi de selv skal til at gå i gang med deres omstilling, hvor de kigger på, hvad vi har gjort, og hvilke løsninger vi har implementeret,” påpeger Charlotte Gjedde, chef for partnerskaber i State of Green og koordinator for den danske stand, hvor virksomhederne deltager.

Faktaboks COP27 COP27 i Egyptiske Sharm el-Sheikh er FN’s årlige klimatopmøde. Danmark deltager med en forhandlingsdelegation fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet samt en delegation af danske virksomheder og myndigheder. Over 30 danske virksomheder er repræsenteret i år. Det vurderes at være det højeste antal, siden erhvervslivet begyndte at deltage i topmøderne i 2009.

“Vi har daglige events sammen med folk fra hele verden om danske virksomheder, om konkrete løsninger og teknologier til at implementere Paris-aftalen,” siger hun.

Hun fremhæver blandt andet, at repræsentanter for afrikanske lande i år viser stor interesse for de danske løsninger. Årets topmøde har generelt fokus på de afrikanske lande og mere bredt på klimakompensation til lande, der er hårdt ramt af klimaforandringer uden selv at være store udledere.

Virksomheder laver aftaler

Det giver sig også udslag i de danske virksomheder og organisationers lanceringer i løbet af topmødets første uge. Blandt andet har den danske it-virksomhed Cbrain annonceret en samarbejdsaftale med miljøstyrelsen i Ghana om digitalisering af miljødata i landet.

Samtidig har Folkekirkens Nødhjælp annonceret, at samtlige af organisationens historiske CO2-udledninger skal kompenseres med træplantning i Uganda. Her følger de i blandt andre Velux’ fodspor. Netop Velux har benyttet topmødet til at annoncere et samarbejde med en leverandør af aluminium, der kan sikre mindre CO2-udledning fra produktionen af vinduer, samt en aftale om køb af grøn strøm.

De skal begge bidrage til at nå Velux’ mål om at reducere sin udledning med 100 pct. og sine leverandørers med 50 pct. i 2030.

Topmødets anden uge er typisk den mest afgørende, både for virksomhederne og de politiske repræsentanter. Fungerende klimaminister Dan Jørgensen er eksempel ankommet til topmødet umiddelbart inden weekenden, ligesom mange virksomheder fokuserer deres indsats på de kommende dage.

“Forventningerne er, at vi får mødt flere af de politiske beslutningstagere, der også kommer til byen denne uge. Det er i høj grad også dem, virksomhederne gerne vil tale med for at understrege behovet for ambitiøse målsætninger og implementering,” siger Charlotte Gjedde.

Selv om den politiske tilstedeværelse ikke har været nævneværdig endnu, er Charlotte Gjeddes forventninger de kommende dage, at fokusset bevæger sig væk fra aktiviteterne omkring forhandlingerne og over til de aftaler, der skal blive til inde ved forhandlingerne.

“Det er også afgørende for virksomhederne, vi har at gøre med, at der bliver sat nogle ambitiøse mål,” siger hun.

Lobbyister i forhandlingerne

Virksomhedernes øgede deltagelse er ikke ny. Også på sidste års klimatopmøde var deltagelsen øget markant, ikke blot fra danske virksomheders side, men fra det globale erhvervsliv. Årets topmøde er – blandt andre tilnavne – blevet kaldt implementeringens COP, og flere toppolitikere har fremhævet virksomhedernes rolle i den dagsorden.

Med virksomhedernes indtog er også de forurenende industriers tilstedeværelse øget. Det møder kritik fra blandt andre miljøorganisationer, da repræsentanter fra cementindustrien blandt andet har indfundet sig ved topmødet, ligesom CO2-fangst og -lagring har gjort sit indtog i de egyptiske messehaller.