Polyester er den helt store skurk, når det kommer til genanvendelse af de milliarder stykker tekstil, der årligt produceres. Nyt projekt med Bestseller-støtte vil rede trådene ud

Nogle af de store problemer med at genanvende tekstil skal løses i et nyt projekt ledet af Teknologisk Institut og med store spillere som Bestseller, Elis, Dansk Shell og Fraunhofer som deltagere.

Anders Lindhardt er faglig leder på Teknologisk Institut og i spidsen for projektet med navnet Resuit, som skal løbe over de næste tre år.

Hvad er den største problematik ved tekstilforbruget og genanvendelsen af det?

“Hvis man betragter produceret tekstil, så har vi enormt høje forventninger til det. Det skal have komfort, det skal se godt ud, det skal kunne holde, og så skal det også kunne betales. Produktet skal performe på rigtigt mange parametre, og det gør tekstil til et komplekst materiale. Der stilles så store krav til, hvad tekstiler – ikke bare i modetøj, men også i arbejdstøj og til indretning i hjemmet – skal kunne, at genanvendelsen er blevet glemt. Kompleksiteten kan være vildt høj i forhold til genanvendelse i et stykke tøj, der f.eks. både indeholder bomuld, polyester, en knap og en lynlås.”

I kalder projektet for “en mindre revolution,” men hvad kan et forskningsprojekt med 23 mio. kr. stille op med problemet med de 100 mia. stykker tøj, der årligt bliver produceret?

“Dansk mode og tekstil har en styrkeposition, og Danmark står samtidig enormt stærkt på genanvendelse. Derfor giver det god mening, at vi kan udrette noget særligt, når vi sætter de to ting sammen. Samtidig står vi til i Danmark at skulle indsamle og sortere alt tøj fra 2022, og vi har hurtigt brug for skalerbarhed i genanvendelsen. Lykkes vi med det, står vi over for et eksporteventyr.”

Hvordan vil I sikre at få en højere genanvendelse af tekstil?

“Vi angriber det fra tre vinkler: designet, forbrugeren og teknologien. I designfasen handler det om at få sikret, at de ting, vi laver tekstil af, kan genanvendes, så man putter det rigtige i materialerne. Samtidig skal det så stadig appellere til forbrugerne, og der skal vi undersøge, hvordan de kan tage mere bæredygtige valg. Hvordan sikrer vi os nogle belønningsfunktioner, der gør, at forbrugerne køber de rigtige ting? Endelig er teknologien et nøgleparameter, fordi den skal sikre, at vi kan lave tekstil om til tekstil med højest mulig værdi. Jo mere cirkularitet, jo bedre.”

Hvor stor er teknologiens rolle i Resuit?

“Enormt stor. Polyester udgør over halvdelen af materialet i det tekstil, der bliver produceret, og der vil vi sætte ind. Vores teknologi sigter mod at kunne genanvende f.eks. en rød, blå og en grøn T-shirt, på en måde så du kun hiver polyesteren ud og kan genbruge den til andre produkter med nye farver. Fraunhofer, som er med i projektet, har en styrkeposition dér, og i kombination med den teknologi, der hedder htl, kan det gøre en forskel. Htl (hydrotermisk likvefaktion,

red.

) er en robust proces, der kan omdanne tekstiler til olieprodukter, som så igen kan bruges til at producere ny polyester eller plastik.”

Kommer I til at afhjælpe problemet med al for stor tøjproduktion?

“Det er en problemstilling, som nok kræver initiativer ud over dem, der ligger i dette projekt. Problemet med tøjproduktion er blandt andet, at det tærer på vores naturressourcer. Men ved at gøre det muligt at genanvende ressourcerne bliver vi indirekte en del af løsningen.”