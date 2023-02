Fra bilkirkegård til fabrik: Polestar vil gøre elbilers akilleshæl til konkurrencefordel

Et nyt partnerskab skal lave nye elbiler, blandt andet ud af materialerne fra de gamle. Et nødvendigt projekt, hvis Polestar skal kunne producere en udledningsfri bil, vurderer bilproducentens bæredygtighedschef

Drømmen om at producere en CO2-neutral bil har fået elbilproducenten Polestar til at fokusere på elbilernes akilleshæl. Selv når fabrikker, stålvalseværker og kontorer er forsynet med grøn energi, vil ressourcerne til bilerne nemlig være en torn i øjet på teknologiens grønne image

“Elbiler er bedre, men de er meget langt fra perfekte. Med dem følger en masse miljømæssige risici, en masse økologisk gæld, en masse menneskerettighedsrisici osv.,” siger Fredrika Klarén.

Faktaboks Polestar Den svenske bilproducent Polestar blev grundlagt i 2017 med hovedkvarter i Sverige og ejes af Volvo og kinesiske Zhejiang Geely Holding Group. Virksomheden producerer biler i Kina til det kinesiske, europæiske og amerikanske marked. Polestars fjerde model planlægges lanceret i 2024.

Hun er bæredygtighedschef i den svenske, Volvo-ejede elbilproducent Polestar. Det har fået virksomheden til at lede efter nye kilder til de allermest belastende ressourcer i mange af den grønne omstillings teknologier; de sjældne jordarters metaller. Her er det nemlig ikke blot CO2-udledningen, der kan mindskes, påpeger hun.

Minedrift uden miner

“De er skyld i forurening fra minerne, og der sker mange menneskerettighedsovertrædelser i sektoren, så der er mange grunde til at anskaffe dem på en mere ansvarlig måde. Her har genbrug et stort potentiale. Det kunne lede til et lukket kredsløb for ressourcerne og samtidig mindske CO2-udledningen,” siger hun.

2030 vil Polestar kunne producere en elbil uden CO2-udledning

Selv om målet er genbrug af materialer fra gamle motorer og batterier, er det langt fra virkeligheden endnu. Første skridt er et partnerskab med virksomheden Cyclic Materials, der kan indsamle tre sjældne jordarters metaller; neodymium, dysprosium og praseodymium fra magneter i udtjente elbiler og anden teknologi.

Endnu er partnerskabet i en meget tidlig fase, påpeger Fredrika Klarén. Målet er dog, at genanvendte magneter vil ende i Polestars biler, potentielt allerede fra 2025. For virksomheden har sat en hård deadline for sig selv: Fra 2030 vil de kunne producere en elbil CO2-neutralt. Det kalder Fredrika Klarén et oplagt næste skridt i omstillingen af bilbranchen.

25 ton fra mål

“Elbilen er stadig den bedste mulighed i bilbranchen, hvad angår klimaet. Den har et lavere CO2-aftryk over sin levetid end fossilbil. Men vi har absolut produktionsrelaterede CO2-udledninger, som vi må være transparente omkring, og som vi skal mindske,” siger hun.

Hun er tilbageholdende med at sammenligne CO2-udledningen fra virksomhedens biler med konkurrenternes, da der typisk ikke findes officielle CO2-beregninger af, hvad produktionen af en bil udleder. For Polestars egne biler er der tale om 24-25 ton CO2 for den nuværende model, Polestar 2, fortæller hun.

For mig er det mærkeligt at se virksomheder spilde penge på ekstern kompensation, som grundlæggende er en billig, dårlig undskyldning i stedet for at investere i en løsning, der virkelig gør en forskel Fredrika Klarén, bæredygtighedschef, Polestar

Det er dette tal, der skal nå nul inden 2030, og det er her, råstofudvinding bliver en afgørende del af indsatsen. De fleste virksomheder med en ambition om nuludledning fra et produkt eller fra hele virksomheden forventer at skulle købe sig til klimakompensation til at nå de sidste procentpoint. Men det er ikke en del af strategien hos Polestar. Spørgsmålet står tilbage, om det er muligt at nå nuludledning uden kompensation.

“Det har vi i hvert fald sat os for at gøre. Det valgte vi, fordi vi ikke kan se, hvordan vi kan nå nuludledning med kompensation, som den ser ud i dag. Meget forskning viser, at det ikke fungerer efter hensigten,” siger hun og peger på, at skovprojekter er brændt ned eller har optaget CO2 langsommere end ventet, og at andre projekter har været for uspecifikke til, at man har kunnet regne med dem.

Nulmål uden kompensation

Virksomhedens andet argument mod klimakompensation er forretningsmæssigt.

“Det er velkendt, at innovative virksomheder trives, så for mig er det mærkeligt at se virksomheder spilde penge på ekstern kompensation, som grundlæggende er en billig, dårlig undskyldning i stedet for at investere i en løsning, der virkelig gør en forskel,” siger hun.

I hvilken grad det lykkes for virksomheden, er imidlertid mindre sikkert. Bæredygtighedschefen ser selv målet som en del af en større indsats for samfundet.

“Vi vil gerne kunne finde løsninger i dette årti, som kan reducere CO2 i store portioner ad gangen, så vi kan nå til et punkt, hvor vi kan producere ting – i dette tilfælde en bil – på en måde, som faktisk er klimaneutral,” fortsætter hun.