Plantemad skal afbøde kød i klimaaftryk

Den lille svenske kötbulle er et indgroet varemærke for Ikea, men et tungt et af slagsen, når man ser på klimaaftrykket.

I 2019 stod madingredienser og herunder kødbollen for 4 pct. af Ikea-koncernens CO2-regnskab. Til sammenligning fyldte transport af produkterne 5 pct., mens materialer er den største post med 42 pct.

Derfor skal der i fremtiden mere plantebaseret mad på menuen hos møbelkoncernen i Danmark, der i sensommeren introducerede plantebollen som supplement til vegetarhotdog og -burger. Kødbollen skal dog ikke fases ud. Det er ikke virksomhedens plads “at belære”, som Johan Laurell, adm. direktør for Ikea Danmark, siger. Men der skal være plads til andre valg, og senest i 2025 skal 50 pct. af udvalget af hovedmåltider i Ikea være plantebaseret. I dag vælger op mod 15 pct. plantebollen til.

Flere projekter

Det plantebaserede mad er langt fra det eneste initiativ. En app giver kunderne konkrete hverdagsråd, der kan sikre bæredygtighed i de mange hjem, der huser møbler fra koncernen.

For to år siden satte Ikea det konkrete mål om, at selskabets samlede værdikæde ikke bare skal være klimaneutral, men klimapositiv i 2030 sammenlignet med aftrykket i 2016. I dag er engangsbestik ude.

Det samme er normale batterier ved årets udgang. Herefter vil Ikea kun sælge genopladelige. I 2015 erstattede møbelkoncernen den normale elpære med LED. Dengang kostede en LED-pære ifølge Laurell 49 kr.

“I dag er det 7 kr. Vi har gjort et nyt forbrugsmønster muligt, fordi vi ved at operere i mange lande er i stand til at sænke priserne. Det er et eksempel på at gøre bæredygtighed lidt mere tilgængeligt.”

Hvad får I ud af det kommercielt at sætte initiativer i gang og inspirere til mere bæredygtighed?

“Det er meget kommercielt. Det er en forudsætning for fremtiden som retailer at være med på den agenda. Bæredygtighed behøver ikke at være ikkekommercielt. Tværtimod.”

Udlevering med el

En anden indsats er transporten af varerne ud til kunderne. Siden årets begyndelse er leveringer i Storkøbenhavn sket med otte elektriske køretøjer, hvilket nu skal bredes ud til resten af landet. Da møbelhuset købte bilerne, var der ikke flere tilbage på markedet.

“Det var for at skubbe til markedet, og nu sker der meget. I 2025 skal al kundelevering ske uden CO2-udledning,” siger Johan Laurell.





kara@borsen.dk