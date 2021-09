Pensam sætter nye mål for at nedbringe investeringernes CO2-aftryk og skal nu i gang med “kompliceret” øvelse, siger direktør

Efter at have ryddet gevaldigt ud af CO2-tunge investeringer i både aktie- og kreditporteføljen tidligere på året, er pensionskassen Pensam nu klar med sine CO2-mål for 2025.

“Vi har gennem lang tid arbejdet målrettet med at reducere vores CO2-aftryk og finde den rigtige måde at gøre det på, og nu sætter vi os så de her mål,” siger Torsten Fels.

Frem mod 2025 vil Pensam reducere sin aktieporteføljes CO2-aftryk med 50-60 pct., kreditporteføljens aftryk skal nedbringes med 30-40 pct., mens porteføljen af ejendomme skal udlede ca. 20 pct. mindre CO2. Det giver en samlet reduktion på de tre aktivklasser på 44 pct. i 2025 sammenlignet med 2019.

For knap tre uger siden lagde pensionskæmpen PFA sig i spidsen for pensionsselskaberne, når det kommer til at sætte sig mål for at reducere sine investeringers CO2-aftryk. PFA vil reducere CO2-aftrykket for de samme aktivklasser med 29 pct., men den førertrøje må topchef Allan Polack altså nu overrække til Torsten Fels.

Pensam annoncerede tidligere på året, at man havde solgt mere eller mindre alle fossile selskaber fra, da Pensam omlagde sin kreditportefølje, samtidig med at aktieporteføljen blev omlagt til MSCI's klimaindeks.

Faktaboks Pensams nye CO2-mål Pensam har ligesom en lille håndfuld andre pensionsselskaber sat sig mål for, hvor meget investeringernes CO2-aftryk skal reduceres med frem mod 2025.Aktieporteføljens aftryk skal reduceres med 50-60 pct., mens kreditporteføljens CO2-aftryk skal nedbringes med 30-40 pct., og den danske ejendomsportefølje skal bidrage med en CO2-reduktion på ca. 20 pct.Samlet skal CO2-aftrykket på de tre aktivklasser nedbringes med 44 pct. frem mod 2015 set i forhold til 2019.

Ifølge Torsten Fels bringer de beslutninger Pensam halvvejs mod de nye mål, men nu venter det seje træk.

“Dét, vi skal i gang med nu, er mere kompliceret. Det handler om at tage del i ansvaret om at sætte skub i CO2-reduktionerne, og det kan vi ikke gøre ved blot at ekskludere selskaber,” understreger han.

Over for Børsen advarede Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension, i sidste uge om, at klimarapportering bliver en skønhedskonkurrence mellem pensionsselskaberne, der i værste fald blot sælger de CO2-tunge investeringer fra.

“Virksomhederne holder jo ikke op med at forurene, blot fordi vi ekskluderer dem,” sagde han og påpegede, at pensionsselskaberne i stedet skal hjælpe virksomhederne med at omstille forretningsmodellen.

I praksis er det dog ikke muligt for pensionsselskaberne bare at sælge deres “sorte” investeringer fra, lyder det fra Christoffer Halken, senior investeringsspecialist i konsulenthuset Mercer, som specialiserer sig inden for arbejdsliv, pension og investeringer.

“Selskaberne har en forpligtelse til at levere det bedste afkast, de kan, og derfor kan de ikke bare sælge fra og få en CO2-neutral portefølje. Det må de simpelthen ikke,” siger han og tilføjer, at pensionsselskaberne netop derfor skal forsøge at præge de virksomheder, de sætter opsparernes penge i.

Faktaboks Pensionsselskabernes klimamål Nu har en håndfuld af de danske pensionsselskaber sat sig mål for, hvor meget de skal reducere deres investeringers CO2-aftryk med frem mod 2025 set i forhold til 2019. Ud over Pensam har både PFA, Danica, Pensiondanmark og Akademikerpension opstillet mål.PFA vil reducere CO2-aftrykket fra aktier, kreditobligationer og ejendomme med 29 pct.Danica vil reducere investeringernes CO2-aftryk med 15-35 pct. Det gælder for disse klimabelastende sektorer: energisektoren: 15 pct. reduktion, forsyningssektoren: 35 pct. reduktion, transportsektoren: 20 pct. reduktion, stålsektoren: 20 pct. reduktion og cementsektoren: 20 pct. reduktion.Pensiondanmark vil reducere CO2-aftryk fra aktier, virksomhedsobligationer og ejendomme med 20 pct.Akademikerpension vil reducere CO2-aftrykket fra aktier og kreditobligationer med 26,8 pct.

Af samme grund har Pensam også haft risikobrillerne på, da man tog beslutningen om de nye mål, siger Torsten Fels.

Dataproblemet

Den helt store udfordring for pensionsselskaberne er dog fortsat at indhente de relevante data fra virksomhederne for rent faktisk at vide, hvor stort et CO2-aftryk investeringerne bidrager til, konstaterer Christoffer Halken:

“Man kan godt sætte sig reduktionsmål for den andel af f.eks. aktierne, som man har valid information om. Men hvad med resten? Og hvad er værdien så?”

Til Børsen lød det eksempelvis fra investeringsdirektør i PFA Kasper A. Lorenzen, at det kun er ca. 59 pct. af virksomhederne i MSCI, som offentliggør brugbare data for deres CO2-aftryk.

Spurgt til, hvorvidt Pensam reelt kan lave en CO2-reduktionsøvelse med alle de ubekendte, der fortsat er, svarer Torsten Fels:

“Hvad er alternativet? Bare fordi der er tåget på skibakken, er det ikke bedre at lukke øjnene. Man må navigere ud fra det, man har. Det er vilkårene.”