Regeringen lover ny fond til børn og klima – men pengene er der først i 2033

SVM vil bruge penge fra droppet bro ved Vejle Fjord til at løfte børn og klima. De varslede 6 mia. kr. er der dog først om ti år

Når man læser i det nye regeringsgrundlag, får man let den opfattelse, at en ny fond snart vil se dagens lys.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er nemlig blevet enige om at droppe en togbro over Vejle Fjord. Dermed spares der ca. 6 mia. kr., som “reserveres til en fond, der f.eks. kan gå til at løfte børn eller klima”, står der.

“Med de 6 mia., vi nu frigiver, kan vi for eksempel skabe bedre forhold for vores børn eller gøre Danmark endnu grønnere,” udtaler finansminister Nicolai Wammen (S) i et skriftligt svar.

Men hvis man gør sig håb om at få del i de 6 mia. kr., må man trods finansministerens brug af ordet “nu” væbne sig med en god del tålmodighed. Et folketingssvar fra Finansministeriet viser nemlig, at pengene først er samlet i 2033 – og det vækker kritik fra flere børneorganisationer.

“Hvis man vil bekæmpe mistrivsel blandt børn og unge, så er der behov for handling nu – ikke i 2033. Regeringen har endnu ikke fremlagt sit første finanslovsforslag, så vi venter spændt på, om der står mere i det. Men penge i 2033 hjælper jo ikke nu og her,” siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.

“Hovsaløsning”

Børns Vilkår mener, at fonden må være skrevet ind i regeringsgrundlaget i sidste øjeblik, fordi det gik op for regeringen, at den manglede at sætte penge af til området.

“Det er en hovsaløsning, som også vil vise sig utilstrækkelig set i lyset af de tiltag, der skal laves,” siger adm. direktør Rasmus Kjeldahl.

Årsagen til, at de 6 mia. kr. først er der i 2033, skal findes i den måde, man havde tænkt sig at finansiere en ny togbro over Vejle Fjord. Det skulle ske igennem den såkaldte Togfond, som et bredt flertal sidste sommer blev enige om at reservere i alt 13 mia. kr. til fra 2025 og frem.

Finansministeriets tal viser dog, at der i de første mange år kun er tale om relativt små millionbeløb, der kan reserveres til den nye “fond”, og selv hvis man hvert år vælger at reservere alle pengene fra Togfonden, vil der i 2030 kun være tale om samlet 3,3 mia. kr., mens man altså tidligst i 2033 når op på de lovede 6 mia. kr.

Det har ikke været muligt at få et interview med Nicolai Wammen, men Finansministeriet oplyser, at regeringen ikke har planer om at ændre på den måde, pengene fra Togfonden fordeler sig over årene.

Ifølge Enhedslisten er det for det første en skidt idé at droppe investeringer i togdriften, og for det andet lugter fortællingen om ny fond langt væk af spin.

“Man kan vel sige det på den måde, at hvis det er de børn, der ikke trives lige nu, der skal have gavn af fondens penge, så er de jo nået at blive voksne, inden de overhovedet når at få hjælp,” siger finansordfører Pelle Dragsted (EL) og tilføjer:

“Det bliver lidt for kreativt til min smag. Man bør skrive åbent og ærligt om den slags.”

Hvis der er vilje

Forslaget om den nye fond står i det afsnit af regeringsgrundlaget, der handler om børns trivsel, og i samme afsnit står der, at der skal nedsættes en kommission, som skal se på “det gode børne- og ungdomsliv”.

Børns Vilkår frygter, at børneområdet bliver syltet.

“Det er desværre ikke nogen særlig overbevisende løfter, der står i regeringsgrundlaget. Men de kan selvfølgelig bruges konstruktivt, hvis der er vilje til det,” siger Kjeldahl.

Både han og Johanne Schmidt-Nielsen påpeger, at der bør sættes gang i en række tiltag med det samme.

“Der er jo ikke en facitliste for, hvad det vil sige at være børnenes statsminister. Men det er klart, at hvis man for alvor vil bekæmpe mistrivslen, som regeringen siger, så skal der handles, før vi når til 2033,” siger hun.