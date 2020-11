Overblik: Det vil regeringen med sin grønne skattereform

Der skal skrues op for afgifterne for erhvervslivet fra 2023 og frem, mens virksomhederne får muligheden for at hoppe ind af et investeringsvindue for at skrue op for f.eks. grønne investeringer allerede fra næste år.

Det er essensen af det udspil til en grøn skattereform, som skatteminister Morten Bødskov (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) præsenterede på et pressemøde mandag formiddag.

Konkret skal den såkaldte energiafgift sættes op med 6 kr. pr. gigajoule for erhvervslivet. Det betyder, at afgiften vil stige fra nuværende 4,5 kr. til 10,5 kr. for almindelige processer i industrien, mens energiafgiften stiger fra 1,5 til 7,5 kr. for landbrug og gartnerier. Stigningerne tikker ind fra 2023 og frem.

Samtidig skal energiafgiften for såkaldte mineralogiske processer, som bl.a. omfatter cementproducenten Aalborg Portland og teglværker i Danmark, sættes op fra 0 kr. til 6 kr. Her stiger afgiften dog først fra 2025.

Regeringen lægger op til at kompensere erhvervslivet for de højere afgifter ved bl.a. at indføre et såkaldt investeringsvindue i 2021 og 2022. Det betyder, at man i de to år kan fradrage 116 pct., hvis man køber en ny maskine – uanset om maskinen gør virksomheden grønnere eller ej. Konkret betyder det, at hvis man køber en maskine til 100.000 kr., så giver det en fradragsret på 116.000 kr.

Samtidig hæves grænsen for at lave en straksafskrivning fra nuværende 14.100 kr. til 30.000 kr., hvilket også skal øge incitamentet til at gennemføre investeringer. Desuden skal bundfradraget i svovlafgiften, der giver en afgiftslempelse til særligt betonindustrien, fastholdes på nuværende niveau. Til sidst skal erhvervspuljen, der giver tilskud til virksomheders energiinvesteringer, øges med ca. 100 mio. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024.

Udspillet vil reducere CO2-udslippet med 0,5 ton i 2025. Der mangler at blive lavet politiske aftaler, som reducerer CO2-udslippet med 16 mio. ton i 2030.