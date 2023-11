Erhvervsliv før topmøde i Dubai: “Hvis politikerne ikke lykkes, vil industrien tage over”

Forventningerne hos bl.a. Vestas og Topsoe er høje forud for COP28, der starter torsdag. En historisk stor erhvervsdelegation sendes i år afsted

Det er langt fra fremmed for Morten Dyrholm at deltage, når topledere, forhandlere, virksomheder og organisationer i løbet af to uger om året samles for at forhandle om klimaet.

Siden 2009, hvor klimatopmødet fandt sted i København, har vicedirektøren for public affairs hos Vestas været med. Og det er han også, når den danske delegation rammer Dubai, hvor årets COP28 finder sted.

“Jeg kan med sikkerhed sige, at det her bliver den mest spændende af alle COP’er, fordi det er et år, hvor alle skal vise deres planer frem, og hvor dagsordenen for vedvarende energi ikke kun handler om klima, men også om national sikkerhed,” fortæller han.

Morten Dyrholm er mere håbefuld i år sammenlignet med tidligere. COP28 er nemlig første gang, hvor der skal fremlægges et såkaldt “stocktake” på Paris-aftalen tilbage fra 2015. Det betyder, at landene skal vise, hvor langt de er nået med at sænke deres CO2-udledninger, og hvor kræfterne skal lægges fremadrettet.

Det er en historisk stor erhvervsdelegation, der denne gang sendes afsted fra Danmark. Og det totale deltagerantal på COP28 ventes at runde 70.000, hvilket er den største FN-klimakonference til dato.

Men forventningerne til topmødet er todelte. På den ene side står industrien med løsningerne og troen på, at COP28 vil agere mødested for beslutningstagere og investorer, der higer efter grøn omstilling. På den anden side står klimaforskere og ser bekymret til.

Formandskabet med De Forenede Arabiske Emirater har været omdiskuteret forud for mødets start. Senest har BBC via lækkede dokumenter afsløret, at oliestaten planlagde at bruge topmødet til at forhandle aftaler om olie og gas med 15 lande.

Men formandskabet kan set med Morten Dyrholms øjne få en overraskende positiv betydning, da man har ytret et ønske om at få en bindende aftale om en tredobling af vedvarende energi globalt frem mod 2030.

Fakta COP28 Mere end 70.000 deltagere er tilmeldt klimatopmødet, hvilket gør det til den største FN klimakonference til dato. Fra dansk side deltager også en historisk stor erhvervsdelegation. For første gang bliver der afholdt et globalt “stocktake”, hvor alle lande skal fremlægge en status (stocktake) over, hvor man er i forhold til at overholde Paris-aftalen. Baseret på det skal hvert land fremlægge nye planer for, hvor man forventer at investere og fokusere fra 2025 og fremad for at komme tilbage på sporet i Paris-aftalen. Status finder sted hvert femte år. Topmødet finder sted i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater fra 30. november-12. december.

Noget som Vestas har høje forventninger til og vil presse på for at få med i hovedteksten til COP28.

Bid af grøn omstilling

Optimismen før klimatopmødet står vindmølleproducenten ikke alene med.

“Anspændtheden og bekymringerne er klart højere i det diplomatiske telt end i virksomhedsteltet på den anden side af vejen. Når du går over til producenterne og investorerne, er der virkelig fart på,” lyder det fra Lars Gert Lose, chef for global public affairs hos Copenhagen Infrastructure Partners.

Ifølge Lars Gert Lose handler klimatopmødet i år ikke “kun” om at bekæmpe klimaforandringer, men i lige så høj grad om energisikkerhed, industripolitik og hvordan alle kan få en bid af den vækst og beskæftigelse, der ligger i den grønne omstilling.

Adm. direktør i Topsoe, Roeland Baan, håber på et “større politisk mod” i år.

“Men selv hvis politikerne ikke lykkes, vil industrien tage over. Der er et innovationsdrive og overlevelsesdrive, der tager over. Jeg siger ikke, at det bliver en dans på roser, der vil være mange bump på vejen, men jeg er en optimist af natur.”

Den politiske scene

I den helt anden ende af forventningsskalaen står Sebastian Mernild, klimaprofessor ved SDU.

“Overordnet har jeg ikke så store forventninger, når man ser på, hvad der er sket til tidligere klimatopmøder. Folk har sat alle mulige forventninger op. Nu er det nu. Nu skal kul, olie og gas udfases, men rent faktisk er der ikke sket noget,” siger han.

Sebastian Mernild har god grund til at forholde sig skeptisk. I sidste uge udkom FN med en klimarapport, der konkluderer, at verden bevæger sig mod en 2,9 graders temperaturstigning i 2100. Altså dobbelt så meget som de 1,5 grader, som verdens lande aftalte til klimatopmødet i Paris i 2015.

På trods af lave forventninger er klimaprofessoren fortrøstningsfuld, hvad angår erhvervslivets muligheder for at skabe grøn vækst og forandring.

“Kina udleder 31 pct. af de globale udledninger, og USA står for omkring 16 pct. Hvis jeg var industrileder, ville jeg kigge ind i, hvad der er af muligheder for mine produkter til at blive solgt, implementeret og opskaleret ude i den store verden for at være med til at skubbe på for den grønne omstilling.”

Geopolitikken bliver afgørende

Det springende punkt for COP28 – politisk set – kan blive den geopolitiske situation.

“Mit gæt er, at COP28 vil være præget af spændinger mellem Kina og USA, krigen i Ukraine, Ruslands disrupter-rolle, konflikten i Mellemøsten og alle de komplikationer, det giver. Det er et bagtæppe, som gør det utrolig svært at navigere i,” siger Lars Gert Lose fra Copenhagen Infrastructure Partners og tilføjer:

“Men den anden side af mønten ved den geopolitiske udvikling er, at efterspørgslen på vedvarende energi er gået gennem loftet.”

Morten Dyrholm fra Vestas er også fortrøstningsfuld trods den geopolitiske situation.

“Hvis USA og Kina ikke havde fundet hinanden, havde det set sort ud. Hvis de kan blive enige om noget, vil resten af verdenssamfundet bakke op. Jeg tror på, at i år er klima fredet som et emne, hvor vi alle sammen kan finde hinanden.”