Topkarakter til syv danske selskaber: Disse virksomheder klarer sig bedst indenfor miljø og klima

Syv danske selskaber får højeste score af den globale organisation Carbon Disclosure Project, der bedømmer selskabers klimaindsats. Det giver danske virksomheder en ottendeplads i Europa

I år kan Pandora, Vestas og Novozymes for første gang pynte sig med topkarakter fra den anerkendte organisationen Carbon Disclosure Projects (CDP). De tilslutter sig til en samlet håndfuld af syv danske virksomheder, der kan ses på topliste over klimabevidste virksomheder.

Dermed lyder den danske liste af selskaber: Carlsberg, Lundbeck, Novo Nordisk, Novozymes, Ørsted og Pandora og Vestas. De har alle fået topscoren A indenfor kategorien “klimaforandring” i 2022. Organisationen giver karakterer mellem A og F.

Når man både vil være en innovativ virksomhed og samtidig har en ambition om at være net-zero i 2045, så kræver det, at bæredygtighed tænkes ind i alle processer Dorethe Nielsen, vicedirektør, Novo Nordisk

CDP har globalt undersøgt over 10.000 selskaber og kigget på deres mængde af klimadata samt kvaliteten og detaljegraden af den. I Danmark er 92 danske selskaber undersøgt. Det inkluderer blandt andet alle selskaber i C20-indekset undtagen et enkelt.

Ifølge organisationen selv betyder scoren A, at virksomheden skiller sig ud ved at udvise grundig forståelse for deres miljørisici og miljøpåvirkninger ved at have stærke styrings- og omstillingsstrategier og ved at træffe førende foranstaltninger til at reducere deres påvirkninger i overensstemmelse med videnskaben.

Glad for anerkendelsen

Smykkeproducenten Pandora, der har planer om at blive klimaneutral i 2040 og for første gang er en del af det gode selskab blandt topkaraktervirksomheder, er meget glade for CDP’s anerkendelse.

“Denne topplacering er en afspejling af vores engagement i at blive en virksomhed med lavt CO2-udslip i hele vores egen drift og værdikæde og de gode fremskridt, vi har gjort indtil videre,” skriver Anders Boyer, finansdirektør hos Pandora i en meddelelse.

Novo Nordisk er også på A-listen i år, hvor selskabet også var at finde sidste år.

“Når man både vil være en innovativ virksomhed og samtidig har en ambition om at være net-zero i 2045, så kræver det at bæredygtighed tænkes ind i alle processer,” skriver Dorethe Nielsen, vicedirektør for miljøstrategi i Novo Nordisk.

For at nå målet om at være klimaneutral i 2045 har farmaselskabet de seneste år har opnået stor klimamæssig effekt i sit produktionsapparat, “der er på 100 pct. grøn strøm”, skriver hun.

Og i Novo Nordisk er der fortsatte planer om at mindske udledningerne.

3 pct. af de undersøgte selskaber er kommet på CDP’s A-liste for 2022

“Omkring 95 pct. af udledninger ligger i værdikæden, og vi har derfor søsat en række initiativer for at intensivere leverandørfokusset yderligere. Vi kommer simpelthen ikke i mål med vores klimaambitioner, hvis ikke flere af vores leverandører kommer med på rejsen. Men vi ser dette som et partnerskab, hvor vi skal drive den grønne omstilling sammen,” skriver Dorethe Nielsen.

Bagud på vand og skov

I år kan Danmark og de danske A-liste-selskaber sammen med Schweiz og Norge bryste sig af en ottendeplads på europæisk plan – lige under Holland med ni A-liste-selskaber.

Men der er lang vej endnu for danske selskaber, hvis Danmark vil nå top-3. Her ligger nemlig Storbritannien, Frankrig og Tyskland med henholdsvis 28, 23 og 17 A-liste-selskaber.

Udover en karakter på klimaforandring, så giver den EU-støttede organisation også en karakterer indenfor “skov” og indenfor “vandsikkerhed”.

Af de syv danske A-liste-selskaber er det dog kun Novozymes, der er blevet bedømt på alle tre parametre med en bundkarakter på F i kategorien skov og en karakter på A-minus i vandsikkerhed. Ifølge CDP har kun 10 pct. af danske selskaber rapporteret om deres indvirkning i skovrydning.

Carlsberg er det eneste selskab, der har fået to A-karakterer med en topkarakter i både kategorien klimaforandring og vandsikkerhed.