Gratis hjælp at hente til grønne regnskaber

Det allersværeste for virksomhederne, når det kommer til klimarapportering, er at opgøre de såkaldte scope-3-emissioner.

Det går forholdsvis nemt for de fleste at opgøre de direkte emissioner fra virksomheden, ligesom de indirekte emissioner i form af CO2-udledning forbundet f.eks. med virksomhedens strømforsyning eller brug af fjernvarme er til at overskue. Det fortæller csr-chef i Dansk Erhverv, Malene Thiele.

Hovedpine

“Scope-3-emissioner er bundet op på ting, som er afledt af de kommercielle aktiviteter og samhandel. Det er afhængig af din forhandlingsmagt over for leverandører, om du kan komme igennem med de ønsker, du har, til f.eks. at få data på, hvordan de arbejder med klima. Det er vores erfaring selv og fra klimapartnerskaberne, at scope-3 volder den største hovedpine,” siger hun.

For at få taget trykket af hovedpinen lancerede Dansk Erhverv i samarbejde med EY og Global Compact Network Denmark i september en klimaguide til virksomhederne, hvor de får redskaber til at gå i gang med scope-3-regnskabet.

Krævende øvelse

“Mange virksomheder er i gang med et klimaregnskab, men det er især de største, der er godt i gang. Det er en krævende øvelse for de små- og mellemstore virksomheder, hvor vi med guiden håber at kunne give dem nogle basisredskaber til at gå i gang,” siger Malene Thiele.

Scope-3-beregningerne er også essentielle i en helt ny beregner fra Erhvervsstyrelsen, som blev lanceret sidste uge.

Beregneren er udviklet af Niras og på Virksomhedsguiden.dk kan man med konkrete gratis værktøjer få overblik over sin virksomheds CO2-udledning og desuden flere tips til klimavenlig forretningsdrift.

Beregneren er udviklet som del af et større arbejde i styrelsen med at hjælpe virksomhederne til at kunne måle og rapportere deres klimaindsats, der blev sat i gang efter anbefalinger fra klimapartnerskaberne i foråret.









