Sukkerfabrik om et skifte til gas: “Det er meget vigtigt for vores to fabrikker og deres fremtidige konkurrenceevne”

Nordic Sugar er gået ind i sidste fase af kampen for at få en gasrørledning til Lolland-Falster, så selskabets to fabrikker i fremtiden kan køre på naturgas fra det danske netværk.

Virksomheden er en af de mest energiintensive i Danmark efter Aalborg Portland og forhandler i øjeblikket med regeringen om en aftale om CO2-udledningen på linje med den, som den nordjyske cementproducent landede i september. Her er rørledningen en central del.

Gas er afgørende for at sænke klimaaftrykket fra sukkerfremstillingen af flere mio. ton roer hvert år, forklarer Jesper Thomassen, der er selskabets direktør i Danmark og med i formandskabet for klimapartnerskabet for energitung industri, der samler landets største CO2-udledere.

Uafklaret situation

Fabrikkerne fyrer i dag med olie og kul. Det kan med rørledning udskiftes med naturgas og på sigt biogas produceret lokalt.

“Det er i dialogen om gasledningen, at vi taler om at lave sådan en samarbejdsaftale,” siger han.

“Der er en del tung industri i Danmark, som er nødt til at arbejde med gas og biogas fremadrettet.”

Jesper Thomassen vil ikke uddybe, hvilket konkret reduktionsmål, der forhandles om. Tilbage i januar pegede han over for Dansk Industri på, at et skifte til naturgas vil bringe Nordic Sugar tæt på en reduktion på 70 pct. sammenlignet med 1990. Her udledte selskabet 420.000 ton CO2. I dag ligger udledningen lige under 200.000 ton.

Nordic Sugar ville gerne have haft en gasledning klar i 2022. Det kan i dag ikke nås. Det vigtigste er dog, at den kommer, understreger Jesper Thomassen.

FAKTA Nordic Sugar Nordic Sugar indgår i den tyske koncern Nord Zucker med fabrikker i Nykøbing og Nakskov. Beskæftiger godt 1500 ansatte, herunder 500 i Danmark. Fabrikkerne fyrer i dag med kul og olie, men vil skifte til naturgas og på sigt biogas, hvis gasledning kommer. Fabrikkerne fremstiller hvert år ca. 400.000 ton sukker og udleder ca. 200 ton CO2, en halvering sammenlignet med 1990. Omsatte for 2 mia. kr. i seneste årsregnskab og havde et underskud på 21 mio. kr. efter skat.

“Vi håber stadig, at vi får en positiv beslutning. Det er meget vigtigt for vores to fabrikker og deres fremtidige konkurrenceevne. Næsten hele den europæiske sukkerindustri er ved at koble over på gas.”

Regner I med at kunne leve op til målsætningen om en reduktion på 70 pct.?

“Det er en meget ambitiøs målsætning, man har sat sig i Danmark. Det bliver en stor udfordring for de virksomheder, der går efter at leve op til målet 100 pct. Vi arbejder efter det, men vil ikke sige, at vi kan love det. Det er stadig en del af diskussionen.”

Investeringen i en rørledning ligger hos de to statsejede selskaber Energinet og Evida. Nordic Sugar har budt ind på en del af kapaciteten svarende til 50 mio. kubikmeter gas. Det er forhåbningen, at projektet vil give grobund for to biogasanlæg. Energinet oplyser, at beslutningen om det 853 mio. kr. store projekt ligger hos politikerne.

Forsinkelsen har fået Nordic Sugar til at søge dispensation hos Miljøstyrelsen, skrev Politiken Miljø og Klima i sommer. Nordic Sugar vil fortsat fyre med kul og olie på fabrikken i Nakskov, indtil en evt. gasledning er klar. Det vakte kritik fra bl.a. miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling. Jesper Thomassen forstår kritikken, men peger på, at gasledningen alt i alt giver “kæmpe fordele for klimaet”.

Ifølge Thomassen er der brug for en afklaring inden årets udgang. Ellers bliver det for sent at komme i gang.

“Hvis vi ikke får gasledningen, laver vi en løsning med flydende gas. Det er mere omkostningskrævende, det er ikke så godt CO2-mæssigt, og det er ikke så godt for vores konkurrence. Vi satser alt for at få en gasrørledning.”





