Møbel- og designvirksomheden Skagerak køber nu sine gamle møbler tilbage og sælger dem igen. Direktør Jesper Panduro sætter ord på en tendens, der breder sig hos flere virksomheder

Jesper Panduro havde gjort en iagttagelse. Når han var med sine teenagebørn i byen for at købe tøj, var garderoben et miks af nyt og brugt. Tænk, hvis de tager den tilgang med, når de skal stifte et hjem, funderede han.

Spekulationen tog direktøren for møbel- og designvirksomheden Skagerak med sig som en del af baggrunden for et nyt tiltag hos virksomheden, der skal sikre en endnu længere levetid på møblerne. Med initiativet Reclassic har Skagerak den seneste måned købt sine brugte møbler tilbage for op til 50 pct. af prisen i dag. Det er sund fornuft, lyder det fra Jesper Panduro om idéen, som flere virksomheder efterhånden griber til.





Hvor stor en fortjeneste har I selv?

“Hvis det er en super god vare, sælger vi den typisk med 20 pct. rabat i forhold til prisen i dag. Så der er en forretning i det for os.”





Hvorfor er der brug for sådan et koncept?

“Jeg ser det ikke som et koncept, men som en naturlig del af Skagerak og den måde, vi tænker på. Den dag vi har solgt et møbel, er historien ikke slut. For mig er det noget af det største udtryk for succes at se vores møbler i cirkulation.”





Hvorfor det?

“Fordi vi vil skabe ting, der holder og kan have værdi for andre. Vi har som virksomheder et ansvar for at hjælpe med at gøre det muligt. Vi blev B-corp-certificeret for fire år siden. Her er en tanke om, at profit er et fattigt mål for succes. Succes skal måles på andre parametre end tidligere. Vi skal turde bruge vores virksomheder til at lave en positiv forandring for kloden og mennesker. Hvis vi kan gøre vores til, at vi ser os selv som brugere af ting i stedet for forbrugere, så er vi kommet et stykke af vejen.” Succes skal måles på andre parametre end tidligere Jesper Panduro, direktør, Skagerak





Det ændrer vel ikke på, at I også opfordrer til forbrug ved at skabe møbler?

“Jeg synes ikke, vi opfordrer til forbrug. Vi har som mennesker et naturligt forbrug og i verden er flere forbrugere i stand til at købe noget, de drømmer om. Så tingene skal laves på en god og ordentligt måde, der kan holde i mange år. Det bedste, man kan gøre for ressourceforbruget, er at købe noget, du virkelig kan lide og så beholde det i rigtig mange år.”

En lille økonomisk del

Hvor meget har I indtil videre solgt via Reclassic?

“Vi har solgt det, vi har fået ind. Jeg synes, det er en ret overvældende modtagelse. Når vi har et nyt produkt klar, så bliver det solgt hurtigt. Der er en helt klar søgning på det. Hvis man søger på en ny bænk på vores hjemmeside, og den findes på Reclassic, så står den ved siden af, så man kan lave et valg. Samtidig er det ikke kun møbler fra forbrugere men også noget, der har været på udstilling eller andet.”





På jeres side er der 13 møbler til salg i øjeblikket. Hvor meget batter det egentlig i det store billede?

“Nye ting skal have lov at gro. Vi er også bevidste om kun at have det til salg, vi får ind. Vi går ikke ud og skaber møbler. Jeg tror, at der over tid kommer et naturligt flow. Vi kan se, at der er en kæmpestor efterspørgsel. Derfor lavede vi også Rent sidste år, hvor vi lejer møbler ud i mindst tre måneder.”





Kunne I gøre mere for at sikre et større flow af de brugte møbler?

“Når vi har sat nye initiativer i søen, handler det om vaner og om, at det skal have lov til at gro. Vi har tålmodighed med at se tingene udvikle sig. Om tre år kan jeg give et bedre billede.”





Hvor mange nye møbler sælger I om måneden?

“Det kan jeg ikke rigtig snakke om.”





Hvorfor ikke?

“Det bliver et konkurrencemæssigt hensyn. Men det er klart, at lige nu, uden vi snakker konkrete tal, så er Reclassic en lille del af den økonomiske forretning, men en stor del af vores forståelse. Når man starter noget nyt, så fylder det ikke ret meget, men vi kan se interessen.” Nye ting skal have lov at gro. Vi er også bevidste om kun at have det til salg, vi får ind. Vi går ikke ud og skaber møbler. Jeg tror, at der over tid kommer et naturligt flow Jesper Panduro, direktør, Skagerak





Set I det lys kan I så ikke lige så godt lade være med at have et tiltag som Reclassic, hvis det er så lille en del af forretningen?

“Hvis du ikke planter et frø, får du aldrig lov til at se, hvor stort det vokser. Det vil være synd og skam at have lavet en klassisk kalkulation om, hvorvidt det virkelig kan svare sig. Sådan tænker vi ikke om det. Det er en naturlig del af vores forretning omkring ansvar og respekt.”





Hvis det er så naturligt, hvorfor gør I det så først nu? Kunne I ikke have gjort det meget tidligere?

“Det ville jeg da ønske, vi havde gjort. Det er også noget med at få pirret sin nysgerrighed. Det blev den for tre år siden. Jeg har børn i teenagealderen, og når jeg var med dem i byen for at købe tøj, var det både nyt og genbrug. Det var et helt naturligt valg. Det var interessant, og jeg begyndte at tænke over, om det kommer med, når de skal stifte et hjem. Så begyndte vi at snakke om det i Skagerak. Nogle gang skal vi kigge på vores børn.”

Hvor meget skal Reclassic fylde om et par år i jeres forretning?

“De første tre år skal man sørge for gødning, kærlighed og vand til en ny plante. Når vi kigger længere ud om en fem års tid, så håber jeg, at Reclassic og Rent fylder 5-10 pct. af vores forretning. Det går vi efter.”