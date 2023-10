Minister: Landbruget skal bestå af flere planter

Der er brug for flere planter i landbruget. Det vil være til gavn for både klima, antallet af job og dansk eksport.

Sådan lyder det fra fødevare- og landbrugsminister Jacob Jensen (V), der fredag præsenterede regeringens handlingsplan for plantebaserede fødevarer. Planen er en del af aftalen om en grøn omstilling af landbruget fra 2021.

“Det, vi gør nu, er, at vi sætter en retning for, hvor landbruget skal hen,” siger Jacob Jensen til Børsen.

Fakta Udpluk fra den nationale handlingsplan for plantebaserede fødevarer Regeringen har oprettet en plantefond med en tildeling på 675 mio. kr. i perioden 2023-2030 til plantebaserede projekter. Regeringen vil være med til at nedbringe klimaaftrykket fra de offentlige indkøb gennem en ny og grønnere fødevareaftale, som ventes at træde i kraft i 2024. Der er afsat 38,2 mio. kr. i 2023 til Innovation Centre Denmark, som arbejder på plantebaserede fødevarer, og 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026 til teknologiske serviceinstitutter. Under den danske CAP-plan er der afsat i alt 578,5 mio. kr. til bioordningen fra 2023-2027 for at fremme en mere varieret planteproduktion. Kilde: Fødevareministeriet

Ifølge ministeren er der flere grunde til, at Danmark skal tappe ind i den plantebaserede dagsorden.

Dels skal landbruget frem mod 2030 reducere udledningen af drivhusgasser med 55-65 pct. Hvor meget den nye handlingsplan konkret bidrager til den reduktion, kan ministeren dog ikke sætte tal på.

Dels ligger der en eksportmulighed, som dansk landbrug ikke må gå glip af. Sektoren for proteinrige, plantebaserede fødevarer kan forvente en vækst på mellem 4 og 11 pct. om året frem mod 2030 i Danmark og på nærmarkeder, viser en markedsfremskrivning fra Københavns Universitet.

Sidst men ikke mindst vil en omstilling sikre nye job i sektoren. Får Danmark del i det plantebaserede marked, kan der ifølge fremskrivningen skabes op mod 27.000 job.

“Jeg synes, at landbruget skal være mere plantebaseret i fremtiden, netop fordi der er de her muligheder,” siger Jacob Jensen.

Ingen mål

Der indgår dog ikke nogle konkrete mål i handlingsplanen for, i hvilket omfang eller i hvilken hast landbruget skal omstille sig.

Jacob Jensen vil ikke sætte tal på, hvor meget landbrugsareal der skal bruges til at dyrke planter på i fremtiden. Heller ikke på, hvor meget der skal skæres i den animalske produktion.

Landbruget skal selv tilpasse sig, i forhold til hvad forbrugeren ønsker, mener ministeren, der ikke vil tage “landmandskabet ind på sit kontor,” som han siger.

“Jeg kommer selvfølgelig ikke til at bede landmændene om at producere noget, hvis markedet ikke er der.”

Men I har jo også et klimamål, som I skal have indfriet med nogle ret betydelige reduktioner. Det betyder vel, at der skal skæres i den animalske produktion?

“Nej, altså det skal der ikke. Men der skal skæres på de udledninger, som erhvervet har, gennem nye teknologier som f.eks. foderiblanding osv. Men vi har ikke et mål om, at der skal være færre dyreenheder.”

Du vil ikke skære ned på kød, men der skal skrues op for plantebaseret. Skal vi så bare dyrke meget mere jord? 60 pct. af Danmarks areal er allerede opdyrket?

“Jeg tror sådan set, at det kommer til at regulere sig selv. De arealer, der kan bruges til foderproduktion, skal selvfølgelig bruges til at styrke den plantebaserede produktionsform, hvis der vel og mærke er en efterspørgsel. Og det er jo det, som vi kan se, at der er. Derfor vil vi så frygteligt gerne give bedre betingelser for de markeder. Hvad det så har af afledte effekter, i forhold til at nogen ikke længere har animalsk produktion, det skal være op til landmanden selv.”

Du siger selv mange gange, at efterspørgslen faktisk er der allerede. Og I ved, at det også vil gavne den grønne omstilling. Hvorfor er det, at I ikke sætter konkrete krav eller mål til, hvor meget grønt landbruget skal producere?

“Jeg tror, det vil være forkert, fordi det jo i bund og grund handler om, at landmændene skal producere det, som folk vil købe. Vi siger så, at vi rigtig gerne vil understøtte, at netop den plantebaserede produktion bliver stigende, fordi der er en mulighed for at skabe job og eksportindtægter til Danmark.”

De forkerte til bords

Jørgen E. Olesen, der er professor i landbrug og klimaændringer ved Aarhus Universitet, er enig i, at det naturligvis kræver en efterspørgsel, hvis det skal lykkes at omstille landbruget i en mere plantebaseret retning.

Han undrer sig derfor over, at regeringens handlingsplan ikke indeholder flere initiativer, som sætter gang i selvsamme efterspørgsel.

55-65 pct. skal landbruget reducere sin udledning frem til 2030

I udformningen af planen er en taskforce med en række repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Dakofo, Dansk Industri, Dansk Vegetarisk Forening, Food & Bio Cluster, Plantebranchen og flere andre kommet med anbefalinger til, hvordan eksporten af plantebaserede fødevarer kan styrkes.

Jørgen E. Olesen kalder det problematisk, at de fleste aktører set med hans øjne har en interesse i egne andele af markedet for fødevarer frem for de samfundsmæssige fordele ved en omstilling til plantebaseret kost.

“Der er selvfølgelig Vegetarisk Forening, men ellers undrer jeg mig godt nok over, hvor de er henne.”

Derfor mener han heller ikke, at planen kommer til at rykke meget ved, hvordan landbruget vil se ud i fremtiden. Behovet for fødevarer ventes at stige globalt med 45 pct. frem mod 2050, hvilket både vil udfordre udledning af klimagasser, miljøet og biodiversiteten, påpeger han.

“Landbruget bør globalt fylde mindre, og det kan kun lade sig gøre ved både at effektivisere landbrugs- og fødevareproduktionen og skære ned på kødforbruget.”