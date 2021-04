Danmark mangler hænder til grøn omstilling. Nyt projekt støttet af bl.a. Novo Nordisk Fonden vil sikre nødvendige kompetencer til arbejdsmarkedet

Aleksandar Aleksandrov har forsøgt at finde svar på ét spørgsmål. Et svar, der skal gøre den 42-årige industrioperatør i stand til at bidrage til sin nordjyske arbejdsplads i mange år frem, når der bliver brug for de grønne kompetencer, der tales så meget om. Indtil videre står han i stampe.

“Når det drejer sig om en opgradering af min uddannelse, hvad er så næste trin i forbindelse med de nye job, der kommer på det grønne område? Det er umuligt at finde information. Jeg savner en bestemt arbejdsstilling, som kræver en bestemt uddannelse,” siger han og peger på, at hans søn i 2.g. snart skal vælge en retning.

“Jeg vil også gerne give ham svar på, hvad den bedste vej vil være for ham.”

Kortlægge kompetencer

Aleksandrov er langtfra ene om at lede efter svar. Danmark kommer til at mangle både faglært og akademisk arbejdskraft inden for få år, hvilket risikerer at bremse den grønne omstilling.

Hvis Danmark ikke har de rette mennesker til at udføre de store ambitioner på klimaområdet, når vi ikke i mål, lyder bekymringen fra flere sider.

“Alle taler om, at fremtiden er elektrisk. Men i Danmark mangler vi elektrikere,” siger Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for den grønne tænketank Concito, om det paradoks, som det danske arbejdsmarked befinder sig i.

Derfor vil Concito og Tænketanken Mandag Morgen med et nyt stort projekt kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked. Med i initiativet er toneangivende spillere på det danske arbejdsmarked som Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Industri og mange andre. Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond og Pensiondanmark finansierer projektet med 6 mio. kr. de kommende to år.

“Alle taler om den grønne omstilling, men der er ikke mange, der taler om, hvilken arbejdskraft og kompetencer der skal til. Uanset om det er ufaglærte, faglærte eller akademikere, så vil der i alle grupper blive efterspurgt nye kompetencer, som kan hjælpe til, at den grønne omstilling lykkes,” siger Lisbeth Knudsen, strategidirektør for Tænketanken Mandag Morgen.

“Vi har sat nogle meget stærke mål for den grønne omstilling, men hvis vi ikke får arbejdsmarkedet med, lykkes det ikke.”

Kamp om ansatte

Allerede i dag kæmper virksomheder om at få den bedste arbejdskraft, hvor bl.a. Danfoss’ adm. direktør, Kim Fausing, har ytret bekymring for udviklingen. Kampen om de rette kandidater til fremtidens grønne job bliver kun større frem mod 2030, slog en rapport for Boston Consulting Group for nylig fast.

Til den tid vil der være brug for op mod 100.000 ekstra ansatte til at varetage de grønne job, hvis Danmark skal nå ambitionen om at sænke CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. Der skal radikale tiltag til for ikke at misse de grønne målsætninger, var vurderingen fra konsulenthuset. Faktaboks Fremtidens arbejdsmarked Projektet om fremtidens arbejdsmarked vil bl.a. analysere og definere, hvad et grønt job er, undersøge behovet for grønne job i virksomheder og kommuner, kortlægge fremtidige kompetencer og finde frem til konkret efter- og videreuddannelse for at sikre match mellem behov og kompetencer.Concito og Tænketanken Mandag Morgen står bag projektet, som Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond og Pensiondanmark støtter med 6 mio. kr.

En af ambitionerne for det kommende projekt er at definere et grønt job, og hvordan uddannelse og ikke mindst efteruddannelse kan strikkes sammen, så det passer til efterspørgslen. I dag har erhvervsuddannelserne f.eks. ikke overblik over virksomhedernes fremtidige behov, hvilket har sat en bremse for at målrette uddannelser endnu mere.

“Vi kommer til den fase nu, hvor tingene rent faktisk skal gøres, og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke bare har sat nogle pæne mål, men også sørger for, at dem, der skal omsætte mål til konkret handling, er i stand til at gøre det og har de kompetencer, der skal til, og at det er tænkt ind i måden, vi uddanner mennesker på,” forklarer Connie Hedegaard.