En container sættes på en lastbil, lades om til skib og sejles til en havn, hvor den fragtes videre med tog. Mærsk forsøger med nyt værktøj nu at give kunderne svar på, hvor meget en container belaster klimaet

Virksomheder verden over forsøger i stigende grad at indsamle klimadata og udregne deres klimaaftryk, og i det regnestykke spiller transport en enorm rolle.

Det vil A.P. Møller-Mærsk gøre mere gennemskueligt med et nyt digitalt værktøj, der skal give kunderne oplysninger om det præcise CO2-aftryk for transporten af deres varer.

Værktøjet betyder kort fortalt, at kunder kan få et overblik over, hvor meget det belaster klimaet, når deres varer bliver transporteret rundt i verden. Det gælder ikke kun ombord på Mærsks egne lyseblå skibe, men også på konkurrenters skibe samt hele rejsen. Hvad enten containeren har været ombord på tog, fly eller lastbil.

Det var meget klart for os, at vores kunder står over for store udfordringer med at rapportere deres CO2-aftryk for hele deres logistikkæde Aymeric Chandavoine, chef for Logistics & Services, Mærsk

Det var diskussioner med topledelser blandt transportgigantens største kunder, der satte udviklingen af dataværktøjet i gang, forklarer Aymeric Chandavoine. Han kom til Mærsk for et år siden og fik i foråret ansvaret for alle aktiviteter under logistik og service, som er den store satsning hos virksomheden og altså ikke handler om skibe eller havnedrift.

“Det var meget klart for os, at vores kunder står over for store udfordringer med at rapportere deres CO2-aftryk for hele deres logistikkæde. Dashboardet giver et komplet og detaljeret overblik over udledningen af drivhusgasser, der kan hjælpe dem med at sætte en baseline, som gør dem i stand til at sætte mål, optimere og gøre fremskridt,” siger han.

Kunder sætter mål

Det nye digitale værktøj er en del af den forpligtelse, som Mærsk sætter mere og mere kraft bag, nemlig vejen mod et klimaneutralt erhverv.

I går, onsdag, talte topchef Søren Skou med store bogstaver, da han efterlyste en fremtidig CO2-skat på skibes brug af traditionelt brændstof og langt større handling fra søfartens FN-organ, der er kendt for at arbejde notorisk langsomt.

“Det er en strategisk forpligtelse for os. Det handler om at dekarbonisere, hvilket er centralt for alt, vi gør. Jeg har været i industrien i 25 år, og klimaforandringerne er en stigende driver af kundernes forretning, forbrugere og investorer,” siger Aymeric Chandavoine.

Godt halvdelen af Mærsks 200 største kunder har eller er i gang med at sætte mål efter den anerkendte videnskabelige standard science based target, hvor virksomheder forpligter sig til at mindske udledningen for hele deres værdikæde og i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen.

Ultimativt er logistikkæden et økosystem. Ét transportmiddel vil ikke løse kundens udfordring ved at flytte produktet fra start til slut. Vi vil altid have en verden, der involverer alle transportmuligheder Gaurav Nath, projektejer, Maersk Logistics & Services

Det betyder samtidig høj kvalitet af data, som Mærsk mener at kunne levere med det nye værktøj. Indtil videre bruger ti kunder værktøjet, som koster under 5 dollar at bruge pr. container. Målet er at brede det ud til de største 200 kunder til en start, men vil på sigt blive tilgængeligt for alle kunder.

Mulighed for at skifte

Gaurav Nath er projektejer og har sammen med sit team og en række aktører inden for data stået for at udvikle værktøjet. Med platformen kan der zoomes ind på bl.a. udledningen på de forskellige handelsruter, byer i netværket eller ned til hvert enkelt rederi.

Faktaboks Emissions Dashboard Mærsk vil med et nyt digitalt værktøj give kunderne adgang til data over udledningen af CO2 i hele logistikkæden, når en varer transporteres fra start til slut.Data stammer bl.a. fra GLEC, der er en global anerkendt standard for at udregne udledninger. Værktøjet bruger software fra Ecotransit World, som samler data for drivhusgasser og lever op til GLEC-standarden. Kilde: Mærsk

“Kunderne får indblik i, hvor der er hotspots i logistikkæden, og hvordan de kan forbedre det over tid,” siger han.

Vi ved, at skibe udleder mindre CO2 end f.eks. fly. Er det også en måde at flytte mere gods over på skibe?

“Ultimativt er logistikkæden et økosystem. Ét transportmiddel vil ikke løse kundens udfordring ved at flytte produktet fra start til slut. Vi vil altid have en verden, der involverer alle transportmuligheder. Så længe vi kan hjælpe vores kunder med at overveje, hvilke transportmuligheder der ikke kun øger chancen for at sælge deres produkter, men også minimerer det overordnede aftryk, så optimerer vi logistikkæden. Og ikke baseret kun på traditionelle overvejelser om omkostning og transporttid, men også mere fokus på miljøbelastningen,” siger Gaurav Nath.

Så det er ikke sat i verden som et konkurrenceparameter for jer?

“Nej, det er ikke en overraskelse for kunderne at skibe forurener mindre, men de vil gerne forstå, om de har muligheden for at overveje en kombination af fly og skib i stedet for kun fly eller at skifte fra lastbil til f.eks. tog.”