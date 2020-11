Alle Jysk-selskaber skal redegøre for deres klimaaftryk

Letz Sushi er ikke det eneste af selskaberne i Lars Larsen Group, der skal fokusere på bæredygtighed. Det gælder alle koncernens selskaber, fortæller Rune Jungberg Pedersen, der er csr-direktør og communication director i både Jysk og Lars Larsen Group.

Det betyder konkret, at ligesom Letz Sushi arbejder med bæredygtige certificeringer af fisk, skal virksomhederne arbejde med at FSC-mærke træ i deres møbler og bruge BCI-mærkede (Better Cotton Initiative) tekstiler i deres varer i endnu højere grad end i dag. Den helt store opgave bliver at få alle selskaberne til at rapportere på deres CO2-udledninger.

Det arbejde er i gang hos Letz Sushi, hvor der i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet til vinter også kommer tal for selskabets CO2-udledning i en såkaldt impact-rapport, som bliver den første af sin slags hos restaurantkæden. Det første CO2-regnskab vil være grundlaget for at kunne fremvise et lavere CO2-udslip. Så langt er man ikke alle steder i kæmpekoncernen Jysk.

“ Vi går over til at tage en mere videnskabelig og talbaseret tilgang til vores klimaarbejde Rune Jungberg Pedersen, csr-direktør og communication director, Jysk og Lars Larsen Group

Derfor er hovedopgaven i første omgang forankret hos csr-afdelingen i Jysk, og erfaringerne skal siden udbredes gennem csr-afdelingen i Lars Larsen Group, som netop nu leder efter en ny kollega, så teamet udvides til tre personer.

“Jysk er den mest komplicerede virksomhed og den med mest manpower. Det er her, vi skal lave en model for at opsamle og rapportere på data om klima. Den model skal over tid bredes ud til alle selskaberne, og derfor skal de allerede nu begynde at indsamle data på deres CO2-udledninger,” siger csr-direktøren.

Lars Larsen Group samarbejder med Schneider Electric om at skabe modellen for CO2-aftryk.

“Det kan godt være, at de handlinger, vi skal gøre for at forbedre CO2-udslippet, i virkeligheden ikke kommer til at ændre sig så meget på sigt, men vi går over til at tage en mere videnskabelig og talbaseret tilgang til vores klimaarbejde,” siger Rune Jungberg Pedersen.

Han understreger, at det talbaserede især er vigtigt for at få hånd om de såkaldte scope 3-emissioner, hvor virksomhederne skal opgøre klimaaftrykket fra hele deres leverandørkæde. Mange af Lars Larsen-selskaberne har lange forsyningskæder, som det kræver massiv dataindsamling at få overblik over. Til gengæld er selskabernes udledninger i scope 1 og scope 2, der dækker over virksomhedens egne udledninger i forbindelse med produktion og forbrug af energi, mindre.





