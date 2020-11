Landbrugsklenodie vil være relevant i grøn omstilling

Læs gennem en række spørgsmål og svar, hvordan Hedeselskabet, der bl.a. er Danmarks største skovbesidder og har arbejdet med at fremme landbrug siden 1866, vil lykkes med sin strategi om at blive en fremtonende profil i den grønne omstilling.

Hvad er de største udfordringer i at få eksekveret på jeres grønne strategi?

“Der skal være kendskab til vores løsninger, så vi skal være mere klare i vores kommunikation både til vores kunder og mere bredt. Det hænger sammen med udfordringen, at vi skal have en politisk velvilje i ryggen for de løsninger, vi tilbyder. Det kræver store midler at gennemføre, så vi har brug for en investeringslyst, der er villig til både at arbejde for økonomisk afkast, men også med klima og biodiversitet.”

Hvordan arbejder I konkret med at sænke jeres CO2-udledning?

“Vi arbejder med, hvordan vi kan erstatte f.eks. cement med mere bæredygtige materialer som træ. Generelt er vi langt med at finde måder, hvor vi kan recirkulere brugen af jordens ressourcer. Hver dag er vi ude og plante mere skovareal, og vi arbejder konkret med at fremme de mest effektive blandinger af træer og planter i skovene. Vi udskifter selv bilparken til elbiler og kigger på, hvordan vi kan elektrificere vores arbejdsprocesser og bruge vedvarende energi til at drive vores virksomhed.”

En del af strategien er, at I vil udvikle “grønne produkter” – hvad kan det f.eks. være?

“Vi har en underkapacitet i vores kloaksystemer, når vi tager i betragtning, at vores nedbør falder mere intensivt. Det arbejder vi f.eks. på at udvikle optimerede løsninger til, så vi kan opsamle og udnytte regnvand direkte. Samtidig udvikler vi f.eks. muslingeopdræt, hvor der kan optages kulstof og fosfor i havene, mens det kan bidrage til grønnere fødevarer.”

I vil også fremme biodiversitet gennem nemmere valg til virksomheder – hvordan gør I det?

“Vi arbejder bl.a. med at fremme omlægning af grønne græsplæner til forskelligartet beplantning. Ikke bare i naturområder, men også i de arealer, der er tæt på, hvor vi bor, og hvor virksomhederne ligger. Der arbejder vi med at tilbyde virksomhederne lette valg, og vi udbreder kendskab til, at biodiversitet ikke kun er det, vi ser først. Det sker også under jord- og havoverfladen.”

Hvad er forskellen på Hedeselskabet i dag og om fem år?

“Til den tid er der ingen tvivl om, at Hedeselskabet er den foretrukne klimapartner. Den grønne linje skal gennemsyre alle vores produkter og processer, og det kan vel betyde, at vi udfaser eksisterende løsninger.”