Konservativ forhandler klar til at luge ud i Europas tekstilindustri

EU’s strategi for tekstiler vil unægteligt betyde en naturlig død for visse tekstilvirksomheder, men sådan er det på et blomstrende marked, mener forhandler for EU’s største parti danske Pernille Weiss

“Jeg vil gerne være med til at lave begavet regulering og samtidig sørge for, at der er incitamenter og stimuleringer af forskning, innovation og forretningsudvikling, så nye løsninger får hurtigere ved at komme på markedet,” siger Pernille Weiss, der er valgt ind i Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti.

Som den eneste dansker er hun med til at forhandle lovgivningen bag EU’s tekstilstrategi på plads. Hun er nemlig det, der hedder shadow rapporteur og forhandler på hele den borgerlige gruppes (EPP) vegne.

For et halvt års tid siden spillede Europa-Kommissionen ud med en strategi, der skal gøre tekstilindustrien mere bæredygtig. En industri, der herhjemme i 2022 tegnede sig for en omsætning på mere end 55 mia. kr.

Hovedfokus i strategien er tøjproduktion og navnlig fast fashion, hvor der produceres alt for meget tøj ekstremt hurtigt til en meget lav pris.

De klimamæssige konsekvenser af tøj- og tekstilproduktion er nemlig høje, og industrien er den fjerdestørste udleder af drivhusgasser på verdensplan.

Som det ser ud nu, lægger strategien op til at implementere tekstil i 16 forskellige eksisterende love. For eksempel i affaldsdirektivet, der betyder, at både virksomheder og private herhjemme fra i år skal til at sortere tekstilaffald på linje med plast og pap. Eller ecodesign-direktivet, der betyder, at virksomheder skal designe sine produkter til lang levetid, og at de skal vælge materialer, der kan indgå i et cirkulært kredsløb.

Vil kravene til cirkularitet og andre dele af tekstilstrategien ikke betyde, at der er tøjfirmaer, der må dø?

“Jo, det er helt naturligt. Vi er ikke bange for, at nogle forretningsmodeller forsvinder på markedet, for alting har sin tid, og det skaber plads til dem, der er mere innovative. For en konservativ er dét at tale om vækst, ikke bare maksimering, maksimering, maksimering. Der skal også drives nye planter frem i haven, selvom nogle planter naturligt dør,” siger Pernille Weiss.

“Det leder meget tilbage til Brundtland-definitionen (opkaldt efter den tidligere norske statsminister Gro Harlem, red.) af, hvad der er bæredygtigt: Du er nødt til at have økonomi, miljø og sociale vilkår til at hænge sammen. Og hvis du overprioriterer den ene, er det på bekostning af de andre, og det skaber problemer for de kommende generationer. Det kan vi ikke være bekendt.”

44 ændringer

Den borgerlige gruppe, som Pernille Weiss er forhandler for, har defineret 44 ændringspunkter til strategien på miljøområdet, som hun skal i gang med at forhandle om over de næste par uger. For den konservative politiker handler det især om at få balance mellem pisk og gulerod, så tekstilvirksomheder ikke bliver skræmt væk af rigide regler, men har lyst til at blive i Europa.

“Hvis EU kan vise, hvordan man kan blive bæredygtig på tekstilområdet, er det en måde at understøtte vores konkurrenceevne,” siger hun.

Hvordan sikrer strategien på den ene side ønsket om at stoppe fast fashion og på den anden side få en bæredygtig industri til at blomstre?

“Fast fashion skal ind i økosystemet, for det kan godt være, det er ok at have hurtigt forbrug, hvis det ikke belaster klimaet, men går fornuftigt ind i cyklussen igen. Men også gennem et forureneren betaler-princip, for det kan ikke nytte noget, at det, der er værst for klimaet, også er det billigste for forbrugerne. Det er simpelthen ubegavet.”

For Pernille Weiss er det vigtigt at finde ud af, hvilke instrumenter, forsknings-, udviklings- og forretningsskabelsesverdenen har, så de sammen kan skabe et marked, og så investorer synes det er spændende at investere i EU.

Men helt personligt ligger drivkraften i at leve op til den såkaldte generationskontrakt, som hun har hørt om, siden hun meldte sig ind i Konservativ Ungdom for 40 år siden og først efter nogen tid forstod handler om, at verden skal blive bedre for hver generation.

“Det handler både om klima og miljø, men også om at den europæiske økonomi skal være stor og stærk nok til de chok, vi bliver udsat for – som f.eks. corona. Så jeg vil ikke have et renere miljø på bekostning af økonomien, for så ved jeg godt, at jeg kun har et rent miljø i meget kort tid.”

Pisk-gulerod-balance

Lige nu og frem til den anden side af sommerferien er det lovforberedende arbejde i gang i EU, og så skal forhandlingerne i gang om, hvordan ordlyden præcis skal lyde, og hvordan balancen mellem pisk og gulerod skal være.

Hvor sikkert er det, at tekstil kommer ind i eksisterende direktiver?

“De er i forhandling lige nu. Der er en fløj, der meget gerne vil lave love og regler og forbud, og så har du en anden fløj, der gerne vil rydde op i markedsmekanismerne og få fremmet de sunde incitamenter frem for forbud. Og imellem de to poler nærmer vi os hinanden,” siger EPP-forhandleren, der gør det tydeligt, at hun er på sidstnævnte hold.

Faktaboks Tekstilstrategiens mål Det store forbrug skal tænkes ind i en mere cirkulær model, og visionen er, at alle produkter på det europæiske marked er holdbare, kan repareres og er genanvendelige, i høj grad lavet af genanvendte fibre, fri for skadelig kemi og produceret med respekt for mennesker og miljø. Producenter skal tage ansvar for deres produkter i værdikæden og sikre genanvendelse frem for forbrænding og deponi.

Fornemmer du, at intentionerne med tekstilstrategien kan falde på gulvet?

“Nej, det kommer ikke til at ske. Men vi lever i en tid, hvor der er mange, der tror, at hvis man bare laver strenge krav og høje mål, så ændrer man verden. Men der skal også være konkrete værktøjer og incitamenter til at gøre det,” siger Pernille Weiss og nævner blandt andet et nyt tekstilpartnerskab med 1 mia. euro i ryggen, som skal få den europæiske tekstilindustri til at “rykke tættere sammen” og gå i dialog med europæiske og nationale politikere og forskningscentre på tværs af EU.

“Så nu har vi pengene til at designe og aktivere et setup for den europæiske tekstilsektor, hvor der er ressourcer til alle relevante aktører, samtidigt med at vi arbejder videre med de politiske initiativer i direktiver og forordninger, som måtte mangle.”

Levende laboratorie

Set med danske øjne ligger vi ifølge EU-parlamentarikeren lunt i svinget i forhold til muligheder, når de nye regler på tekstilområdet kommer.

“Vi er et lille, effektivt land med et stærkt offentligt-privat samarbejde, og vi har sindssygt dygtige forskere og mange store og små virksomheder inden for tekstilbranchen. Så vi er et levende laboratorie for ny teknologiforretningsudvikling, der kan drive nye løsninger frem i tekstilbranchen,” siger Pernille Weiss, der også fremhæver en velrenommeret designuddannelse som en måde, vi herhjemme kan spille os centralt ind i, hvordan hele EU’s tekstilindustri bliver mere cirkulær og bæredygtig.

“Vi har hele spektret med – fra krævende, begavede forbrugere til en agil industri.”

“Måske overgør vi politisk at gå helt ned i detaljen,” siger Pernille Weiss med endnu en henvisning til balancen mellem pisk og gulerod.

Men virksomhederne efterspørger standardisering og klar lovgivning?

“De skal have harmonisering, forudsigelighed og stabile rammer. Men også tilpas med agilitet inden for rammerne, så det ikke skal tage ti år fra den gode idé til marked. Det er dumt, hvis konkurrenter uden for EU kommer hurtigere på markedet med en teknologi, vi havde først,” siger fortaleren for fast track-ordninger og “sandkasser”.

“Du kan sagtens lave forudsigelige rammer for en sektor og samtidigt bygge innovationsplatforme ind, så det, der kan løftes ud på markedet til fordel for miljø og klima, kan komme det. Det er også det, investorerne efterlyser,” siger hun.

Hvad er dine forventninger til implementering i Danmark?

“At vi gør os endnu mere umage med at implementere effektivt og til tiden. Desværre sker det ikke altid. F.eks. halter det stadigvæk i en del kommuner med at håndtere alle affaldstyper, sådan som de skal,” siger hun.