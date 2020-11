Kommentar: Hvor er de politiske ambitioner for reducering af e-affald?

Grøn erhvervspolitik er blevet det nye sort. Aldrig før har vi drøftet og prioriteret bæredygtig omstilling af byggeri, transport, landbrug, industri, mode og gastronomi som nu. Bekæmpelse af madspild, ikkenedbrydelig plastik og et opgør med CO2-tunge tekstilproduktioner fylder mediebilledet. Og med god grund, for der er en lang række miljørelaterede potentialer i en række fremstillingsindustrier. Skal virksomheder på tværs af alle værdikæder imidlertid levere på en samlet grøn politisk agenda, og det skal vi, blinker forbrugerelektronik ved sit fravær i debatten. Det er et problem. Lad mig her påpege, at e-affald, dvs. kasseret elektronik som smartphones og laptops, er et af de hurtigst voksende affaldsområder frem mod 2030. Konsekvensen er en massiv stigning i CO2, mere brug af kviksølv og kritiske metaller. En tilføjelse til den grønne opskrift for en bæredygtig fremtid hedder derfor: mere e-genbrug og mindre nyindkøb.

Rapporten “A New Circular Vision for Electronics” fra World Economic Forum (2019) estimerer, at e-affaldet i 2018 var 48,5 mio. ton, hvoraf 50 pct. udledes i Europa og USA tilsammen, og vil udgøre 52 mio. ton i 2021 som følge af voksende befolkning.

I dansk kontekst skærpes tallene for CO2-udledning på flere af forbrugerelektronikområderne. Der findes ikke et samlet statistisk overblik over nyanskaffelser i de enkelte elektronikprodukter, men Danmark er et af de lande i verden, hvor flest har en smartphone, og hvor levetiden for en smartphone er syv år. På markedet for laptops er trenden den samme. Det store spørgsmål er i sagens natur: Hvad skal der til, for at vi begynder at genbruge e-produkter, der ikke fejler noget, frem for at købe nyt?

I Techsave, som er Svanemærket, har vi fire års erfaring med repair-teknologi af forbrugerelektronik. Vi reparerer væskeskadet elektronisk udstyr som smartphones og laptops. Mindst 80 pct. af alle de enheder, vi renser og reparerer, kommer op at køre fuldstændig igen. På området for væskerelaterede skadesager kunne Danmark reducere CO2-udledningen med op til 12.000 ton.

Heldigvis er de politiske ambitioner om at reducere CO2-udledning høje både i Danmark såvel som Europa. Klare politiske visioner er forudsætningen for, at den offentlige sektor og dansk erhvervsliv overhovedet kommer i gang med at tænke i produkters livscyklus.

Men uklar regulering, manglende indkøbsstrategier i det offentlige samt ikke mindst i forsikringsbranchen og for lidt erhvervspolitisk fokus på genanvendelse af elektronik frem for nye it-investeringer gør, at branchen for reparation og genanvendelse af forbrugerelektronik fortsat har til gode at blive gransket.

Vi bliver derfor nødt til at have en samtale om, hvordan vi kan indtænke e-affald i vore bæredygtighedsstrategier.

Så hvem skal gå forrest? Mit bud er, at den offentlige sektor skal gå foran og stille krav til både til sig selv og til sine leverandører. Et passende sted at starte er, at regeringen, Danske Regioner og KL laver en samlet plan for genanvendelse af elektronisk udstyr, der forpligter parterne på at genanvende elektronisk udstyr frem for nyanskaffelser. Så skal leverandørerne nok byde ind.