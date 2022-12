Dansk firma laver fjernvarme af haveaffald: Lander ordrer i Frankrig for trecifret millionbeløb

Dall Energys patenterede biomasseteknologi har givet virksomheden ordrer i Frankrig til en værdi af et trecifret millionbeløb og en forventning om vækst på 1000 pct. inden for de næste fire år

I takt med at jorden ryster under forsyningssikkerheden på naturgas, leder flere virksomheder i Europa efter alternative energikilder. Og i det marked ser Dall Energy, der udvikler og bygger forgasningsanlæg til biomasse, en stor fremtid for sig. Virksomheden startede i fjernvarmemarkedet, men er lige nu ved at have landet sin første kontrakt med en papirproducent i Frankrig, der bliver virksomhedens første industrikunde, fortæller ingeniør og adm. direktør i Dall Energy Jens Dall Bentzen.

“Det er grundlæggende for at erstatte naturgas, at jeg har etableret virksomheden, så vi vil gerne have flere industrikunder,” siger han om sin teknologi, der med en patenteret forgasser producerer fjernvarme af have- og parkaffald.

Foreløbigt er det dog primært fjernvarmekunder, der har henvendt sig, og fire af dem ligger i Frankrig. Udover papirfabrikken er det et anlæg i Rouen, der blev taget i brug sidste år, og to andre anlæg til haveaffald, der skal opføres i 2023 og sættes i drift i 2024, alle med en kapacitet på mellem 6 og 15 MW, mens anlægget til papirfabrikken kan producere 20 MW til den energitunge produktion af papir.

De gode udsigter har fået Dall Energy til at forvente en vækst på hele 1000 pct. frem mod 2026.

“Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi starter fra et lavt udgangspunkt, fordi vi er en mindre virksomhed, men potentialet er kæmpestort. Vi har fået styr på teknologien og regner med at lukke investoraftale omkring årsskiftet,” fortæller Jens Dall Bentzen, hvis virksomhed i 2021 omsatte for 32,7 mio. kr. Han forventer at hente en tocifret millioninvestering hjem fra danske investorer inden for enten venturekapital, familieejede fonde eller industrielle investorer fra energibranchen.

Sidste test

Det første anlæg, Dall Energy har anlagt til udelukkende at kunne køre på haveaffald i Danmark, er et fjernvarmeanlæg i Sorø, som Affaldplus driver. 720-timers test er netop nu i gang, før anlægget er endeligt afleveret fra Dall Energy til Affaldplus, og energichef Ole Andersen fortæller, at det netop var, fordi biomassen kunne bestå af have- og parkaffald, at valget faldt på Dall Energys teknologi.

Faktaboks Dalls teknologi Anlægget er baseret på egen biomasseforgasser, som er patenteret og mekanisk og bl.a. udleder 95 pct. mindre støv end konventionelle anlæg. Fordelene ved anlægget er bl.a., at der kan brændes billigt brændsel af (alle typer flis, have- og parkaffald),

det har lave emissioner og intet behov for røggasrens. Teknologien har kastet

flere priser af sig: Årets opfinder

i Europa (2011), Miljøstyrelsens Clean Tech-pris (2011), Blue

Tech Award, Kina (2018)

“I forhold til den værdikæde vi har, giver det bedst mening at bruge haveaffaldet bedst muligt. Men at være firstmover giver nogle skrammer,” siger han om de mange bump på vejen, før anlægget nu er oppe at ramme den fulde kapacitet på 12 MW om året.

Det er næsten udelukkende haveaffald fra private, der bliver kørt til forgasningsanlægget i Sorø. Haveaffald, som før blev komposteret, men det udleder metan, der har en ca. 23 gange så kraftig drivhuseffekt som CO2, og derfor var det oplagt at bruge det som biomasse til fjernvarme. Det kræver ca. 18.000 ton brændsel om året, og helt så meget bliver ikke afleveret på affaldsstationerne i området, så der suppleres med 30 pct. knust skovaffald.

Siger nej til ordrer

Frankrig er netop nu i gang med en stor omstilling væk fra konventionelle energiformer og har en erklæret strategi om at bruge lokal biomasse til at hjælpe den grønne omstilling på vej i regionale kraftvarmeværker.

Fokus for Jens Dall Bentzen er derfor lige nu Danmark og Frankrig, selvom han får en række henvendelser fra andre lande, han stort set alle siger nej til.

Med de ordrer der ligger i bogen for nu, skal der eksekveres i løbet af 2023, og der er derfor behov for en fordobling af medarbejderstaben, der i dag består af 15 medarbejdere, inden udgangen af næste år.

“Det en rigtig spændende tid. Og hårdt, fordi mange ting skal lykkes samtidig. Men det er hårdt på den gode måde, fordi vi lukker kontrakter, ansætter folk og diskuterer med udlejere. Det er nogle lange dage, men de går hurtigt,” siger ejerlederen.