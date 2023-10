Vagthund advarer: Stor risiko for, at Danmark misser sit 2025-mål

Der er en “betydelig risiko” for, at 2025-målet om at reducere CO2-udledningerne 50-54 pct. i forhold til 1990 ikke nås.

Sådan lyder den kontante konklusion fra Klimarådet, der er den uafhængige vagthund med regeringens klimapolitik, til regeringens klimaprogram for 2023.

Det er én ud af syv bemærkninger til klimaprogrammet, som Klimarådet netop har offentliggjort.

Fakta Klimarådets syv kommentarer til regeringens klimaprogram Der er en betydelig risiko for, at 2025-målet om reduktionsbehov på 50 pct. ikke nås.

Mindre CO2-udledning fra vejtransporten bør komme fra en forhøjet dieselafgift i stedet for øget brug af biobrændstoffer.

Reduktioner i landbruget er afgørende for, at 2030-målene kan nås.

Det er nødvendigt med hurtig handling i transport og land- og skovbrugssektoren for at leve op til Danmarks klimaforpligtelser over for EU.

Aftalen om ccs, som er en klimateknologi, der går ud på at fange og lagre CO2, er et positivt tiltag, men der er ikke taget højde for risiciene ved den uprøvede teknologi, og tidsplanen for aftalen er stram.

Regeringen får ros for at have skabt et bedre overblik over, hvilke initiativer der er ved at blive implementeret.

Den globale udledning, som Klimarådet mener Danmark har gode muligheder for at påvirke, fylder meget lidt i regeringens klimaplan.

Kilde: Klimarådets kommentering af Klimaprogram 2023

Bekymringen for ikke at nå 2025-målene bunder i en række skævheder i fremskrivning af CO2-udledningerne, lyder det i Klimarådets kommentarer.

Regeringen opjusterede i Klimaprogrammet reduktionsbehovet til mellem 0,5 og 3,7 mio. ton CO2 fra tidligere mellem 0,2 og 3,3 mio. ton. Ifølge Klimarådet er der dog god sandsynlighed for, at reduktionsbehovet bliver over 2 mio. ton, før 2025-målet kan opnås.

Det skyldes blandt andet, at Klimarådet ikke finder det sandsynligt, at aktiviteten hos Aalborg Portland, raffinaderierne og affaldsforbrændingsanlæg mindskes i den grad, regeringen forventer i sit klimaprogram.

Regeringen skal hvert år udgive et klimaprogram som en del af Klimaloven, der blev vedtaget i 2020, hvor der gøres status for, hvor langt man er med opfyldelsen af de nationale klimamål. Klimarådet, der består af ni uafhængige eksperter, vurderer hvert år rapporten og kommer med deres kommentarer til programmet.