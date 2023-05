Bjarne Corydon: Kan virksomheder virkelig forandre verden?

Her er 50 grønne bud, som du bliver klogere af at forstå

I år er tiden kommet til “den svære toer”, når det gælder flagskibet i den grønne danske journalistik: Børsen Bæredygtig Cases. Sidste år var vi drevet af pionerånd. Vi så et enormt behov for at gøre den offentlige samtale om grøn omstilling meget mere konkret. Og meget mere fokuseret på virksomheder. Dem, der til daglig handler mere, end de taler. Som til gengæld afgør om de mål, politikerne sætter, og borgerne engagerer sig i, kan nås i praksis.

Derfor udvalgte vi blandt mange flere indstillede 50 cases fra virksomheder, som rykker fremad. Vi ville udbrede kendskabet til nye løsninger og samtidig åbne debatten om alt det, der holder udviklingen tilbage. Om dilemmaer og tunge forhindringer. Økonomisk, lovgivningsmæssigt, kommercielt, ledelsesmæssigt og teknologisk.

Det lykkedes over al forventning. Ikke mindst på grund af vores partnere, Danske Bank og PwC, der har gjort indholdet gratis tilgængeligt for alle interesserede, og som har bidraget til vores advisory board, hvor seks sagkyndige sammen med vores bæredygtighedsjournalister har tryktestet og udvalgt de 50 cases, der udstilles og omtales til inspiration for andre.

Nu gør vi det igen. I år er målet ikke at prøve noget nyt. Men at komme endnu videre og starte en tradition, der i betydning fuldt ud kan måle sig med vores årlige kåring af gazellevirksomheder, som driver vækst og værdiskabelse.

Det sker, i en verden hvor målet om bæredygtighed er kommet under pres af andre problemer, kriser og hensyn. Hvor tiden er endnu mere knap end sidste år. Men hvor interessen fra virksomheder og kvaliteten af årets cases giver anledning til en optimisme med dybere rødder, end man ellers finder i dansk bæredygtighedsjournalistik.

Hvor andre uddeler priser og bygger medaljeskamler, går vi dybden. I erkendelse af at bæredygtighedsudfordringen mere handler om at forstå end om at fejre en omstilling, der stadig er foruroligende uvis. Det er sådan, journalistikken efter vores opfattelse bedst kan bidrage: ved ikke bare kritisk, men også konstruktivt at åbne og udbrede kendskabet til den konkrete grønne omstilling. Ved at satse på indsigt og forståelse – frem for at holde mikrofonen for de meningsdannere og erhvervsledere, der er bedst til at fortælle deres historie.

Du kan ikke undgå at blive inspireret.