Kaffealliance skal med ansvarlighed fremtidssikre branche

Globale udfordringer med afskovning, kaffebønders rettigheder og klima kan ikke løftes af den enkelte danske kaffeproducent. Derfor er kaffevirksomheder, ngo’er, ministerier og detailkæder nu gået sammen i en alliance

Mens et større topmøde om biodiversitet er i gang i Montreal, er en mini-Paris-aftale måske på vej i den danske kaffebranche. En ny alliance i regi af organisationen Etisk Handel Danmark skal nemlig sætte fokus på ansvarlig kaffeproduktion ved at sætte forskellige parter i branchen sammen og binde kaffeproducenter til en aftale inden for alliancen.

“Problemerne er svære for enkelte virksomheder at løse alene. Hvis man er den eneste, der investerer i sin værdikæde og sætter en højere pris, kan man ikke ændre branchen,” siger rådgiver i ansvarlige værdikæder i Etisk Handel Janine Dortmundt om baggrunden for alliancen.

Etisk Handel har fra andre samarbejder om soja og palmeolie erfaring for, at alliancerne har en effekt.

“Når det er en samlet flok på tværs af en branche, der lægger sig fast på at skrive en handlingsplan, arbejder de også på at leve op til det, de har aftalt, selvom vi ikke har andre sanktionsmuligheder, end at man ikke kan være med, hvis man ikke lever op til forpligtelserne,” forklarer hun.

Formålet med kaffealliancen er at skabe fælles handling for en ansvarlig, modstandsdygtig og mere lige værdikæde ved at bringe forskellige aktører i branchen sammen. I alliancen skal man arbejde med at beskytte og genoprette naturen og biodiversiteten, skabe værdi af resten af kaffeplanten, forbedre kaffebøndernes levestandard og investere i klimatiltag.

“At være kaffeproducent eller -importør er et ansvar, men også en mulighed for at rykke branchen i en mere bæredygtig retning, fordi danskerne elsker kaffe,” siger Janine Dortmundt.

“Men der er grundlæggende en ulighed i branchen og nogle store handelshuse med meget magt. Samtidig er forbrugerne vant til at betale meget lidt for kaffen, og hvis prisen er for lav, er der ikke råd til at beskytte naturen og de mennesker, der producerer kaffen. Så det kræver motivation og at være åben at lave ændringer af branchen,” siger hun og peger på, at vi i Danmark både har store og små spillere på markedet og en kultur for at samarbejde på tværs.

Derfor burde Danmark også kunne være et foregangsland, mener Janine Dortmundt.

70 lande er kaffeproducerende globalt

En af de virksomheder, der har meldt sig ind i kaffealliancen, er Peter Larsen Kaffe. På virksomhedens egen hjemmeside er branchens udfordringer ridset op sådan her: “Verdens kaffeforsyninger er truede, og kaffefarmere i verdens ca. 70 kaffeproducerende lande er pressede af en række udfordringer som konsekvens af bl.a. kraftige klimaforandringer, svag infrastruktur og lavt uddannelsesniveau. Sideløbende bidrager nye kaffemarkeder som bl.a. Indien, Kina og Østeuropa til en stærkt stigende efterspørgsel på de grønne kaffebønner.”

Derfor mener chef for cirkulær transformation Lars Aaen Thøgersen, at alliancen er en måde at løfte i flok.

“Vi skal selvfølgelig hver især have styr på vores forretning og forsyninger. Men når vi sidder med identiske udfordringer, er det vigtigt, at vi har et fælles sprog,” siger han.

“Vores mål er at skabe en cirkulær kaffeindustri, hvor alle ressourcer anvendes. For vi er nødt til at sikre, at det bliver attraktivt for alle og i særdeleshed kaffebønderne at arbejde med kaffe,” siger chefen for cirkulær tranformation.