Berygtet investor angriber grønne aktier i USA: “Løgne og bullshit”

Den amerikanske investor Carson Block er gået til angreb på grønne aktier i USA, som han mener er stærkt overvurderede. Det er ikke en gængs opførsel i Europa, men tendensen kan være skadelig for aktierne, fortæller investeringschef i Nordea

Gennem de seneste måneder er den amerikanske investor Carson Block nærmest gået i frontalangreb på selskaber indenfor grøn omstilling. De grønne virksomheder er “grådige” og fulde af “løgne og bullshit” har Financial Times citeret ham for, mens han har kørt smædekampagne mod grønne aktier i andre store medier som CNBC, Bloomberg og til sine mere end 225.000 Twitter-følgere.

Den 45-årige investor bliver ofte betegnet som en af de mest kontroversielle profiler i den amerikanske finanssektor. Sådan en, man ikke har lyst til at få opmærksomhed fra. I 2010 stiftede han sin egen fond, Muddy Waters, der specialiserer sig i at satse på kursfald i bestemte aktier: såkaldt shorting eller short bets.

Overblik Carson Block Har arbejdet i finanssektoren siden 1998 og har bl.a. boet i Kina i en årrække. Hans hedgefond Muddy Waters Research har offentliggjort rapporter og analyser om en lang række aktieselskabers påståede huller i forretningsmodellerne. Det første selskab, fonden skrev om, var det kinesiske Orient Papers. Senest har han shortet selskaberne Sunrun, Danimer Scientific og Hannon Armstrong.

En, der råber højt

Han satser højlydt på selskabers nederlag, og han bruger kommunikation til omverden ligeså meget som sine forretningsanalyser, når han laver short bets.

Det fortæller leder af Nordea Asset Managements afdeling for ansvarlig investering, Eric Pedersen, der har fulgt Carson Blocks arbejde.

Han har været god til at finde selskaber, hvor der er et eller andet råddent Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer, Nordea Asset Management

“Han har været god til at finde selskaber, hvor der er et eller andet råddent. Så er han gået ud og fortalt meget højlydt om det. På den måde forsøger han at få flere til at sælge ud af aktierne, så kursen falder. Der er lidt blandede holdninger til, om han er en helt eller det modsatte,” siger han.

Den berygtede investor rider ifølge investeringschefen med på en amerikansk bølge, hvor republikanske politikere er i gang med “at gøre esg (environmental, social og governance) til den nye fjende”. Eksempelvis har delstaten Texas sortlistet Nordea og flere store kapitalforvaltere, fordi de ifølge politikere modarbejdede den fossile industri.

Flere fald

En indsats, der bl.a. har til formål at tage luft ud af de grønne investeringer, og det er Carson Block øjensynlig selv lykkedes med i flere tilfælde.

Senest i sommer, hvor han offentliggjorde en analyse af amerikanske Sunrun, landets største udbyder af solceller til boliger. Her lød det, at Sunrun dybest set var en urentabel virksomhed, bygget på et ustabilt grundlag og med en forretningsmodel og kundetilførsel, der var stærkt overdrevet. Lige efter udgivelsen steg aktiekursen dog med 30 pct., hvilket Carson Block tilskrev værdien af USA’s store klimapakke, Inflation Reduction Act. Siden er aktien dog faldet med mere end 42 pct., og kritikken fra Block er en kernefaktor, skriver bl.a. det populære investeringsmedie og -analysehus investorplace.com.

42 pct. er Sunruns aktiekurs faldet siden september

Shortinvestorens udmeldinger om, at den grønne energisektor og esg i det store billede er et svindelnummer, bør dog filtreres markant for at give værdi til europæiske investorer, lyder det.

“Det er en meget amerikansk måde at generalisere på. Han har jo i princippet sagt at alt, der har med esg at gøre, det er svindlere og dumme folk. Der tror jeg, vi er meget langt fra at være i Europa.”

Eric Pedersen er dog enig i, at der har været eksempler på “grønne aktier” med kurser, der er blæst helt ud af proportioner.

Der, hvor man skal være ekstra forsigtig, det er små nicheselskaber, der er superhypede Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer, Nordea Asset Management

“Mange kan nok blive enige om, at Tesla har været voldsomt overvurderet efter normale standarder. Det er verdens største producent af elbiler, ja, men på et tidspunkt var markedsværdien højere end de fem største bilkoncerner i verden til sammen,” siger han.

Der vil altid være overvurderede selskaber i så brandvarm en del af økonomien, fortæller Eric Pedersen. Det samme så aktieverden med tech-aktierne, og det kommer til at ske for flere af de grønne aktier.

“Der, hvor man skal være ekstra forsigtig, det er små nicheselskaber, der er superhypede på en eller anden ny teknologi. Der er nogle investorer, der ser muligheder for at tjene stort på højrisiko-bets her, men man kan altså nemt brænde fingrene på den slags aktier,” fortæller Eric Pedersen.