Investeringsbank vil skrue op for sats på grønne projekter i Danmark

Grøn omstilling står højt på indkøbslisten hos milliardlångiveren EIB. Generaldirektør forudser flere danske projekter og har allerede nogle i tankerne

Massive investeringer i teknologier som power-to-x, vindmøller og CO2-fangst kan gøre danske projekter til fremtidige låntagere i Den Europæiske Investeringsbank (EIB), vurderer bankens generaldirektør, der allerede har projekter i kikkerten.

30 mia. euro har EIB afsat til udlån til Repower EU, der skal fremme grøn og sikker energi

“EIB har en stor rolle at spille i den grønne omstilling. Vi kan komme ind i den tidlige fase, hvor der er innovative teknologier, men hvor det finansielle marked ikke altid har den risikovillige kapital, der skal til. Det tror jeg, at vi vil se mere af i Danmark også,” siger generaldirektør i EIB Kim Jørgensen.

Den Europæiske Investeringsbank er ejet af EU-landene. Den optager lån på kapitalmarkederne og udlåner dem til projekter, der støtter op om EU’s mål – herunder den grønne omstilling.

Få danske projekter

I nordiske lande har banken ydet færre lån end i eksempelvis Øst- og Sydeuropa, blandt andet på grund af investeringer fra fonde og pensionskasser i lande som Danmark.

Faktaboks Udlån for milliarder Den Europæiske Investeringsbank, EIB, blev oprettet i 1958 og har samlet set ydet lån for over 1000 mia. euro. Banken har de seneste år øget sit fokus på klima- og energiprojekter – men nævner også innovation, menneskelig og digital kapital samt små og mellemstore virksomheder blandt sine prioriteter.EIB yder primært lån til projekter i EU, men har gennem tiden finansieret projekter i 160 lande. Banken skal have ny formand, når tyske Werner Hoyer går af ved årets udgang.

“Ikke desto mindre var EIB med til at finansiere vindmølleparken på Horns Rev, der var blandt de allerførste havvindprojekter,” bemærker Kim Jørgensen og vurderer, at netop grøn omstilling kan gøre banken mere relevant i Danmark.

Forventer du, at vi vil se flere udlån til danske projekter?

“Det tror jeg egentlig, at vi vil. Jeg har også håb om, at det bliver på nogle konkrete projekter, som jeg ikke kan sætte navn på endnu. Det er et stort område i Danmark nu, og vi har stor ekspertise og mulighed for at yde store lån,” siger han og fremhæver, at Danmark både arbejder med havvind, power-to-x, energiøer og CO2-lagring.

Når pensionskasser, banker og fonde alle er interesserede i grønne investeringer i Danmark, er der så et behov for EIB-udlån samtidig?

“Der er sådan set masser af penge derude. Det er bare ikke alle de penge, der kan gå lige så langt som os, når det kommer til risikovillighed. Det betyder, at vi kan investere i nogle andre teknologier. Der tror jeg, at et land som Danmark kan gøre god brug af EIB. Men helt ærligt så er behovet jo større i Syd- og Østeuropa end i Danmark.”

Bankens fokus på grønne teknologier hænger sammen med en beslutning fra 2019 om at gøre den til, hvad Kim Jørgensen kalder en klimabank. Det betyder blandt andet, at investering i fossile brændsler er udelukket, og at der er fokus på udlån til nye teknologier. De typiske udlån fra banken beløber sig gerne til milliarder.

437 mia. euro havde EIB i udlån pr. 31. december 2022

“For eksempel er grøn brint et vigtigt redskab i omstillingen, som vi kigger meget på,” fremhæver Kim Jørgensen, der dog også peger på blandt andet energieffektivitet som et interessant område for banken. Han kan imidlertid ikke fortælle, om det er netop brint, der er tale om i de danske projekter, da der ikke kan offentliggøres aftaler endnu.

30 mia. euro til energi

Konkret betyder bankens grønne fokus bl.a., at EIB i oktober besluttede at yde 30 mia. euro i udlån til såkaldte Repower EU-projekter, der har til formål at fremme grøn energi og uafhængighed af fossile brændsler.

“Og når vi investerer beløb i den størrelsesorden, forventer vi, at vores udlån er med til at rejse endnu flere penge til området,” påpeger Kim Jørgensen.

Ifølge bankens egne estimater vil de 45 mia. euro medføre investeringer på i alt 150 mia. euro, når eksempelvis stater eller private aktører bliver involveret i projekterne.

EIB trak overskrifter i Danmark i juni, da Margrethe Vestager blev udnævnt til dansk kandidat til posten som formand for banken. Interviewet er lavet inden kandidaturet blev offentliggjort, hvorfor Kim Jørgensen ikke forholder sig til kandidaturet, til trods for at han tidligere har arbejdet for Margrethe Vestager.