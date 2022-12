Seks organisationer i nyt partnerskab med mål om trecifret milliardinvestering i grøn omstilling

Ambitiøse klimamål inden for havvindenergi har fået seks organisationer til at gå sammen for at sætte skub i den grønne omstilling. Det oplyser erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) i en pressemeddelelse.

Det er målet om, at Danmarks havvindkapacitet skal firdobles med ni gigawatt inden 2030, der har fået Dansk Industri, Green Power Denmark, Brintbranchen, Dansk Metal, Danske Rederier og Forsikring & Pension til at opstarte projektet “Partnerskab for Havvind”.

Det store partnerskab vil samle hele værdikæden fra finansiering, serviceskibe, produktion og distribution, og adm. direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl, mener, at det er sådan, man kommer bedst i mål.

“Den grønne vej ud af klima-, energi- og forsyningskrisen kræver, at vi kommer op i et helt andet gear i den grønne i omstilling, og at vi får udbygget mere havvindenergi i en fart. I dag går processerne simpelthen for langsomt, og der ligger en stor opgave i at sikre, at der for alvor bliver rykket,” udtaler han i meddelelsen.

Kristian Jensen, der er adm. direktør i interesseorganisationen Green Power Denmark, ser et behov for at ændre den grundlæggende proces fra de første miljøundersøgelser til de snurrende vindmøller.

“Fremover skal vi ikke udbyde én havvindmøllepark ad gangen, men vi skal i stedet udbyde de ni gigawatt havvind, der er planlagt i Danmark frem mod 2030 på én gang. De udbud skal være på plads i 2023. For klimakrisen, den sikkerhedspolitiske situation og de høje energipriser kalder på en hidtil uset udbygning af grøn energi – i omfang og tempo,” siger Kristian Jensen.

Kræver politisk engagement

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er ifølge Dansk Industri en af de største udfordringer for den grønne omstilling, og det drejer sig især om manglen på faglærte. Formand for Dansk Metal, Claus Jensen, mener, at vi er kommet til et punkt, der i særdeleshed kræver mere politisk initiativ.

“Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre alle de gode og ambitiøse grønne planer, hvis vi ikke også får mange flere dygtige faglærte. For det er jo dem, der skal lave den grønne omstilling ude i virkeligheden. Derfor er der brug for, at politikerne investerer massivt i vores unge mennesker på erhvervsskolerne,” udtaler Claus Jensen.

Ambitiøse projekter kræver stor kapital, og størstedelen af den grønne omstilling skal finansieres af det private erhvervsliv og institutionelle investorer, skriver Dansk Industri. Kapital risikerer at søge ud af landet som følge af rammevilkår og afkastmuligheder.

Derfor er forudsigelighed og klare rammer i planlægningen af investeringerne nødvendige for at sikre, at de markante private investeringer bliver i Danmark.

“Vores selskaber har en ambition om at investere for op mod 500 mia. kr. af danskernes pensionsopsparinger i den grønne omstilling i 2030. I dag har vi allerede investeret 240 mia. kr. i den grønne omstilling, og derfor er det også meget positivt, at den nye regering siger, at den vil sætte fart på udbygningen af eksekveringen af vedvarende energi,” skriver Kent Damsgaard, der er adm. direktør i Forsikring og Pension.