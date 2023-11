I Brasilien starter samtalen et helt andet sted end ved ansvaret

Hvis du vil sælge dit produkt i Brasilien, er du nødt til at forstå den brasilianske smerte.

Derfor kan salgsmanager Ricardo Utishiro fra danske Foss - med 2,4 mia. kr. i omsætning og mere end 1600 medarbejdere i over 30 forskellige lande verden over - heller ikke begynde sin salgstale med elementer fra virksomhedens globale mission om en mere bæredygtig verden, når han står over for en brasiliansk fjerkræavler.

Bæredygtighed er langt fra hans største hovedpine.

“Penge er altid det første, vi taler om,” siger Ricardo Utishiro, som sælger udstyr, der kan analysere kvaliteten og forbedre udnyttelsen af foder og fødevarer på få minutter.

Hos en fjerkræavler fokuserer Ricardo Utishiro derfor på, at en kylling maksimalt må tage 37 dage om at blive slagteklar, og at blot 38 dage betyder et tab for avleren.

Den skarpe grænse betyder nemlig, at fjerkræets foder skal have det helt rette proteinindhold, og her kan Foss’ analyseudstyr hjælpe: Avleren placerer en kop foder i den printerlignende maskine, og under et minut senere er der svar. Alternativet er at sende en prøve afsted til et laboratorie og vente på svar til lang tid efter, at lastbilen er kørt bort.

“ Der er mange virksomheder i Brasilien, som hele tiden kæmper for deres overlevelse, og derfor er deres primære dagsorden ikke bæredygtighed Robert Eisenbraun, adm. direktør og leder, Foss, Brasilien

Når samtalen om penge er overstået - og særligt hvis Ricardo Utishiro taler med en virksomhedsleder på højeste niveau - kan han måske begynde argumenterne om bæredygtighed.

“Hvis en specialist optimerer foderet endnu mere, kan kyllingen gro hurtigere og blive klar til slagtning på for eksempel 34 dage. Det betyder noget for bæredygtigheden, fordi avleren dermed sparer flere dages elektricitet og vand og får mindre af den kvælstofholdige afføring,” siger Ricardo Utishiro og uddyber:

“Hvis virksomheden eksporterer, skal de som regel leve op til krav om bæredygtighed, og så kan vi tale om det. Hvis de kun sælger til det brasilianske marked, handler det kun om penge.”

Kampen for overlevelse

Brasilien er en af verdens største eksportører af fødevarer, og for danske Foss er landet på vej til at træde ind i top-10 over de største markeder. Foss’ udstyr i Brasilien analyserer hver dag foder, korn, mælkeprodukter, øl, sukker og bruges i kommercielle laboratorier.

Virksomhedens 27 ansatte i Brasilien beskæftiger sig med salg, service og finansiering, og deres primære fokus er de globale kunder, som skal have samme service og kvalitet, uanset hvor de opererer i verden.

Derudover forsøger Foss at kapre lokale kunder, fortæller adm. direktør og leder af Foss’ latinamerikanske afdeling, Robert Eisenbraun. Det kan dog være svært, når udstyret koster mellem 30.000 og 400.000 dollar.

“Der er mange virksomheder i Brasilien, som hele tiden kæmper for deres overlevelse, og derfor er deres primære dagsorden ikke bæredygtighed. De fokuserer på at få betalt deres lønninger og skatter, og så håber de ellers, at der er en fortjeneste tilbage i slutningen af måneden,” fortæller Robert Eisenbraun og fortæller, at selv hvis viljen er til stede, kan det være svært:

“Mange lokale virksomheder - fra mellemstore og nedefter - har svært ved at få adgang til kapital på grund af den højre rente. De kan se, at de kan spare penge med vores udstyr, men de kan ganske enkelt ikke låne penge.”

Fakta Det brasilianske marked Brasilien er en af verdens fødevaresupermagter, og med 214 mio. indbyggere rummer det lokale marked et enormt potentiale. Regeringen har store ambitioner for den grønne omstilling, og de økonomiske forudsigelser er i stigende grad positive. Virksomheder skal dog ikke undervurdere udfordringerne ved at handle med brasilianere, lyder det allerførste råd Dansk Industri, der blandt andet peger på nogle af verdens mest kringlede skatteregler, tungt bureaukrati og kulturelle

udfordringer. Danskejede Foss laver udstyr, der analyserer kvaliteten af foder og fødevare. Det kan være niveauet af protein i mælkeprodukter, fedt i kød eller sukker i vindruer. Samarbejder med verdens 100 største fødevareproducenter og har mere end 40.000 kunder på verdensplan. Dansk Industri, The Economist, McKinsey

I begyndelsen af august sænkede den brasilianske nationalbank renten, og regeringen håber på, at det skubber yderligere til landets allerede positive vækst.

Et delt Brasilien

Bæredygtighed er et emne, som er svært at blive helt klog på i Brasilien.

En rundspørge foretaget af det amerikanske universitet Yale viser, at brasilianernes bekymring om klimaforandringer er høje, og tre ud af fire tror også, de er menneskeskabte.

Men som flere kommentatorer også har påpeget, er det svært at høre eller se nogen bemærkelsesværdig miljøbevidsthed eller opførsel i den generelle befolkning, og for eksempel i forhold til affald genbruger Brasilien langt mindre affald end sammenlignelige nabolande og er ifølge eksperter årtier efter Europa.

Brasiliens størrelse og demografiske forskelle gør det bestemt ikke nemmere at putte landet i en bestemt kasse.

I det rige sydøstlige Brasilien har millionbyen Rio de Janeiro et mål om at blive Latinamerikas grønne hovedstad, og byen indgik for nylig en samarbejdsaftale med Kalundborg Symbiosis, der forsøger at bruge rester fra en virksomhed som ressource i en anden.

I det nordlige Brasilien er nogle regioner på økonomisk niveau med mellemindkomstlande i Afrika, og store dele af lokalbefolkningerne har nok at gøre med at skaffe mad på bordet. De begrænsede midler kan ses på regionernes infrastruktur.

“Det er svært at være en del af den grønne omstilling, når produkter skal sendes med lastbil ud på veje, der er så dårlige, at de resulterer i flere punkterede dæk. Transporten kommer til at tage en uge, og det er jo alt andet end bæredygtigt,” siger Robert Eisenbraun.

“Fly i Brasilien er dyrt - og bestemt heller ikke bæredygtige - og tog er ikke en mulighed. Det er én ting at gøre forretning i det sydøstlige hjørne af Brasilien, men hvis du skal op til de store landbrug i Midtvesten, skaber det bare en masse spild.”

Dertil er Brasilien også et marked med en lang række generelle udfordringer. Ineffektiviteten kræver uanede mængder tålmod; skatter og afgifter er lige så høje, som de er indviklede; og ved ansættelser er der så mange ekstraudgifter og krav, at fordelen ved de lave lønninger forsvinder.

Til gengæld er korruption ikke så stort et problem, som mange udefra tror, når de ser, at Brasilien ifølge Transparency International er placeret i den triste halvdel af verdens mest korrupte lande. Robert Eisenbraun har i sine seks år hos Foss aldrig haft problemer, omend han har fået tilbud om særbehandling.

“Hvis der for eksempel er strejke i tolden, og du derfor ikke kan få dine varer ud, så vil der nogle gange være nogen, der tilbyder at hjælpe. Men her må du bare sige, at du hellere vil vente så længe, det tager - og holde fast i dine værdier,” siger han.

“Det er helt sikkert en større udfordring, hvis du handler med staten, fordi alt handler om udbud og priser, men 95 pct. af dem, vi samarbejder med, er private virksomheder. Vi har mange udfordringer i Brasilien, men korruption er ikke en af dem.”

Et vigtigt marked at være i

Trods de økonomiske, strukturelle og kulturelle udfordringer er Robert Eisenbraun ikke i tvivl om, at Brasilien er et vigtigt marked at være i.

Fødevarer og landbrug er nogle af de væsentligste motorer i den brasilianske økonomi, og der er mange, der efterspørger løsninger til en mere effektiv og dermed også bæredygtig produktion.

“Brasilien er et land med 200 mio. mennesker og et enormt lokalt marked. Så hvis du har en god løsning - uagtet de mange udfordringer og forskelle - så er det et vigtigt marked at være i,” siger Robert Eisenbraun.

Udfordringerne er også en mulighed for at finde bæredygtige løsninger, og for eksempel er Foss i gang med at installere fjernstyring af alle deres maskiner. Det betyder, at eksperter hos enten Foss eller en central enhed i en stor virksomhed løbende kan holde øje med en maskine, advare om problemer og assistere en løsning langvejs fra.

Og så handler det i høj grad om oplysning og uddannelse, fortæller sales manager Ricardo Utishiro. For nogle brasilianere er de langsigtede teknologiske fordele svære at forstå, og når de skal måle på kvaliteten af deres foder, holder de fast den gamle metode med at ryste syre i et glas. De ved godt, at metoden kan være farlig og upræcis, men den er lovlig og billig.

“Som dansk virksomhed er du nødt til at bruge ekstra tid på at forklare og undervise i fordelene ved dit produkt, og at det giver en langt mere effektiv og bæredygtig produktion. De seriøse virksomheder i Brasilien leder efter den type løsninger, og hvis du har løsningen, skal de nok følge dig.”