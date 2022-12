Hurtigere og dyrere: Vismænd vil sende milliardregning mod landbruget med ny skat

Det vækker skarp kritik fra Landbrug & Fødevarer-formand, at de økonomiske vismænd vil hæve den danske CO2-afgift til 1100 kr. pr. ton

Danske virksomheder skal betale 1100 kr. pr. udledt ton CO2, hvis Danmark skal nå sit klimamål for 2030 – altså mere end de 750 kr., der er besluttet for de fleste industrivirksomheder. Det vurderer Det Miljøøkonomiske Råd, også kendt som vismændene, i en ny rapport, der kommer med anbefalinger til en klimabeskatning på landbruget.

Selv hvis både landbruget og industrien bliver ramt af en afgift på 750 kr., er det ikke tilstrækkeligt i forhold til de klimareduktioner, Danmark har forpligtet sig til, lyder det nu.

For landbruget svarer det foreslåede niveau til 18,7 mia. kr. årligt fra 2030, hvis sektorens belastning ikke er reduceret inden da. Men det bliver fatalt for fødevaresektoren, mener formand i Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, der ligesom flere aktører i landbruget kategorisk har talt imod en høj klimabeskatning.

“En afgift på 1100 kroner pr. ton CO2 vil være dødsstødet for store dele af den danske fødevareproduktion. Så simpelt kan det siges. Vores konkurrenceevne svækkes, der vil ikke være penge til nye investeringer og fødevarer bliver noget, vi skal importere fra udlandet,” skriver formanden i en e-mail til Børsen, hvor han tilføjer, at intet er skrevet i sten endnu.

Kan blive til støtte

Der er nedsat en ekspertgruppe for landbrugets CO2-afgift, og deres anbefalinger udestår stadig. De vurderinger ser man frem til i L & F, hvor formanden mener, at debatten savner nuancer i forhold til, hvordan samfundet og økonomien vil blive påvirket.

Formand i Det Miljøøkonomiske Råd, Lars Gårn Hansen, argumenterer modsat for, at afgiften ikke behøver at frarøve landbrugssektoren investeringsmuligheder. Tværtimod.

“Det er en politisk beslutning, men det er jo muligt at bruge indtægten fra afgiften som støtte til klimatiltag i sektoren. Formålet er netop at give en indikation om, at landbruget skal omstille sig væsentligt. Det er også derfor, vi anbefaler, at der lægges ud med en lav afgift og en indfasningsperiode,” siger han.

Eksperter imod

En højere afgift vinder også genlyd flere steder udenfor landbrugssektoren.

Klimarådet, vagthunden for regeringens klimapolitik, har længe talt for en dyrere CO2-skat, og rådets næstformand, Jette Bredahl Jacobsen, kalder vismændenes konklusion for vigtig.

“De har jo bl.a. kigget på, hvor stor en del af regeringens klimaplaner CO2-fangst udgør og når frem til, at det med sandsynlighed er et dyrere værktøj. Det er i det hele taget udtryk for, at der er stor usikkerhed om effekterne på klimaløsningerne,” siger hun og henviser til, at de 750 kr. pr. ton fra begyndelsen har været et optimistisk scenarie for, hvilken afgiftssats der kan levere de nødvendige CO2-reduktioner.

“Særligt taget i betragtning af, at der så er rabatter til flere af de mest forurenende sektorer, peger analysearbejdet altså på, at en højere afgift er en måde at få større sikkerhed om at nå målsætningen. Det ligger også i tråd med vores egne anbefalinger.”

Vejen skal banes

En af de store udfordringer for landbrugssektoren ligger i, at der i dag er relativt få tekniske muligheder for at begrænse udledningerne fra f.eks. kobesætninger. Det fortæller seniorøkonom i den grønne tænketank Concito Torsten Hasforth, der til gengæld vurderer, at belastningen fra gyllehåndtering og lattergas fra markerne kan bringes mærkbart ned.

“Hvis det koster for landbruget at udlede CO2, tror jeg ret hurtigt, at sektoren vil kunne omstille sig og investere i udviklingen af de tekniske løsninger, der reducerer de her udledninger,” siger han.

Han anerkender samtidig, at den animalske produktion med stor sandsynlighed skal reduceres. Han mener til gengæld ikke, at en høj afgift kommer til at være et dødsstød for størstedelen af den danske fødevaresektor.

“Man kan godt se en svineproduktion, der er langt mindre klimabelastende end i dag. Selve dyret udleder slet ikke de samme mængder drivhusgas som en ko, så hvis man investerer i gyllehåndtering og håndtering af gødning, kan man komme langt. Men det kræver, at landbruget bliver skubbet derhen,” forklarer han.