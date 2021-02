Havvindmøller og tunnelbyggeri trækker global sikkerhedsgigant til Sydsjælland: Havneby med 200 indbyggere skal blive en ren jobmagnet

Det er aldrig rigtig sjovt at brække benet. Det er slet ikke sjovt, hvis man befinder sig midt ude i Østersøen og ikke kan ringe efter en ambulance.

Derfor åbner det internationale trænings- og sikkerhedsselskab Relyon Nutec nu en afdeling på Sydsjælland, hvor mængden af arbejdspladser i offshore-vindindustri forventes at stige eksplosivt de kommende år, lyder det.

“Vi vil gerne lægge os så attraktivt som muligt for de kunder, der opererer havvindmøller i området og har hårdt brug for uddannelse af deres medarbejdere. Samtidig tilbyder vi sikkerhedsrådgivning, der kan være relevant i projekter som f.eks. Femern, der drives fra Rødby Havn meget tæt på,” fortæller Relyon Nutec Danmarks adm. direktør, Claus Nexø Hansen.

Især de tyske og danske havvindmølleprojekter ved Kriegers Flak tiltrækker virksomheden, der opererer i 20 lande og omsatte for 870 mio. kr. i 2019. Parken skal nemlig blive Danmarks største af slagsen med en kapacitet, der kan forsyne op mod 600.000 husstande, når den står færdig til december.

Det tal ser sikkerhedskæmpen muligheder i og har derfor indgået en aftale med DGI-Huset i Vordingborg om at drive sit uddannelsescenter fra bygningen allerede fra april. Det holder omkostningerne nede og gør det lettere at få forretningen op at køre.

“Normalt ville vi ikke åbne et uddannelsescenter medmindre vi kunne få noget, der ligner 12.000 personer igennem om året. Det regner vi ikke med at kunne her nu, men vi tror på, at potentialet er rigtig stort,” fortæller Claus Nexø Hansen, der i første omgang sender 5-6 medarbejdere til Sydsjælland, men ikke vil komme ind på, hvor stor en investering afdelingen kræver.

Den relativt afsides placering er både til for at positionere sig i et forventet vækstboom, mens der også er eksisterende forretningsmuligheder i nærområdet.

“Der er meget omkringliggende industri på Sydsjælland, hvor vores træning kan være relevant. Og så ved vi, at en stor del af de maritime medarbejdere bor på Sjælland,” fortæller direktøren med henvisning til, at man skal gennemgå et sikkerhedskursus blot for at stå i cafeteriet på en færge.

Muligheder på Møn

Helt konkret er det Klintholm Havn på naboøen Møn, som står til at blive centrum for en stor del af virksomhedens kunder i fremtiden.

Nok bor der kun omkring 200 i byen, men den er et vordende vækstcentrum, hvis man tror på branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi, Kristine van het Erve Grunnet.

“Østersøen og Nordsøen er de bedste steder i verden til at etablere havvindmølleparker, og det rummer et kæmpe potentiale for den grønne omstilling i Europa. Vindmøllerne i Østersøen, der skal serviceres og vedligeholdes fra Klintholm Havn, bliver en jobmaskine de kommende mange år. Vi taler om tusindvis af job for såvel ufaglærte som faglærte,” vurderer hun.

Organisationen Vordingborg Erhverv har også arbejdet tæt sammen med Relyon Nutec om at få virksomheden til området. Det seneste år er der nemlig blevet udarbejdet en decideret strategi, for at få udviklet og forberedt Klintholm Havn til den voksende aktivitet, vindmølleindustrien forventes at medbringe.

Både hoteller, lystbådepladser og nye virksomheder i området er vigtige elementer i den plan, lyder det.

“Det er et kæmpe gennembrud for erhvervsudviklingen i Vordingborg med stor strategisk betydning for den videre udvikling af Klintholm Havn som center for de store havvindmølleparker i Østersøen,” siger direktør for Vordingborg Erhverv, Bolette Christensen.