Grøn omstilling på markedsvilkår

Den tre år gamle vækstfond Nordic Alpha Partners, der med investorer som ATP og Vækstfonden har 1 mia. i ryggen, har en helt særlig dagsorden, når nye investeringer bliver valgt ud. Selskaberne skal være grønne og digitale. Og de skal skabe en reel grøn omstilling, som også giver direkte økonomisk mening for samfundet, forklarer partner Laurits Bach Sørensen, der er bestyrelsesformand i Re-Match, som i 2019 blev en del af fonden.

“Vi investerer i hardtech, som er med til at drive globale transformationer på frie markedsvilkår, og som har en kæmpe påvirkning på den grønne omstilling,” siger han om visionen.

Nordic Alpha Partners opstod i 2017 med et senior advisory board af prominente erhvervsfolk som Christian Clausen, Jim Hagemann Snabe samt nu afdøde Ole Andersen bag sig. I dag rummer porteføljen bl.a. danske Green Hydrogen Systems, der laver anlæg til produktion af bæredygtig brint samt det tyske selskab Wiferion, der arbejder med trådløs strøm til opladning af elbiler og robotter.

At skabe reel vækst

Det handler ifølge Laurits Bach Sørensen ikke om at være imod regulering, der er en stor del af løsningen mod grøn omstilling.

“Faktum er bare, at hvis vi i Europa regulerer os til omstillingen på en måde, hvor vi ender med at betale 2 kr. for at tjene 1 kr. for at skabe en bedre verden, så ændrer det de globale konkurrenceforhold,” siger han.

“I stedet sigter vi på at identificere virksomheder, hvis teknologier direkte eller indirekte kan drive den grønne omstilling på frie markedsvilkår og hjælpe dem til at blive globale.”

Den filosofi går igen hos Re-Match, der genanvender materialer fra kunstgræsbaner og er gået i markedet med priser under de eksisterende muligheder for at deponere eller afbrænde de mange ton affald. Ifølge selskabet kan 95 pct. af en kunstgræsbane genanvendes med teknologien.

“Der skal ikke bruges nyt gummi eller sand, når der lægges en ny bane. Og den gamle bane gennemgår en proces, der er både billigere end de ‘sorte alternativer’ og bedre for miljøet. Det er ægte

economic sustainability.

”

Derfor har Bach Sørensen også store forventninger til udviklingen og ambitionen om 24 fabrikker verden over i 2030 mod én i dag. I 2019 omsatte selskabet for 38 mio. kr. og venter at nå over 40 mio. kr. i år trods corona.

“Vi skal så hurtigt op ad vækstkurven som muligt. I 2030 vil vi være et selskab, der årligt fjerner 1,5 mio. ton affald, har 850 ansatte og laver 600 mio. på bunden og 2 mia. på toppen. Det er muligvis en anden investor, der tager den sidste del af det. Men der er vi kommet så langt, at vi kan bevise det.”