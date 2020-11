Letz Sushis mange bæredygtighedsidéer slår ikke igennem i forretningen

Bæredygtige initiativer er der rigeligt af hos Letz Sushi, men restaurantkæden har ikke kapitaliseret nok af dem, fortæller direktør Anders Barsøe

Letz Sushi har de seneste fire år sat et væld af bæredygtighedsinitiativer i gang.

“Jeg har været som et lille barn i et supermarked, der har hevet ting ned fra hylderne,” siger direktør Anders Barsøe.

Men initiativerne har ikke givet den ønskede værdi for forretningen, og samtidig har den Jysk-ejede sushikæde kæmpet med et stort underskud i fire år.

Der er dog små indikationer på, at det måske er ved at ændre sig. Omsætningen er vokset i tiden under corona, fordi kunderne i stigende grad køber takeaway. Og så var oktober den første måned i tre år med et lille plus på indtjeningen, fortæller Anders Barsøe, der ikke lægger tallene frem endnu.

Han håber, at der nu bliver overskud i forretningen, så den økonomiske og den bæredygtige bundlinje kan følges ad.

Strategisk fokus

Anders Barsøe har haft strategisk fokus på bæredygtighed, siden han satte sig i chefstolen i 2016. Men den kokkeuddannede direktør erkender, at han måske har været for ivrig. Bæredygtighedstanken har ikke spredt sig i tilstrækkelig grad til hverken kunder, omverdenen eller internt i organisationen.

FAKTA Letz Sushi En del af Lars Larsen Group. Havde i seneste regnskabsår en bruttofortjeneste på 32,7 mio. kr. Bundlinjen var et minus på 21,1 mio. kr. i samme periode. Anders Barsøe har været direktør siden 2016. Driver 19 restauranter.

“Det har drejet sig så meget om at overleve og skabe en profitabel forretning. Vi har haft enormt meget driftsfokus, selvom vi er meget stærkt funderet med en kapitalstærk ejer. Det har betydet, at vi godt nok har sat bæredygtighedsinitiativer i gang, men vi har ikke altid kapitaliseret af dem,” siger Anders Barsøe.

Genstart

Det blev tydeligt, da Letz Sushi blev en del af forløbet Build Back Better, der er støttet af Industriens Fond. Her fik 15 virksomheder hver 50 konsulenttimer til input for at komme videre efter coronakrisen under projektet GenstartNU. Forløbet gik i gang i sensommeren, og Anders Barsøe deltog sammen med seks kolleger fra ledelsesgruppen og organisationen.

De skulle hver svare på overvejelser om, hvordan Letz Sushi leverer på bæredygtighed inden for fem forskellige afgrænsede områder.

FAKTA Fem spørgsmål afslører virksomhedens niveau for bæredygtighed Letz Sushi er i gang med et genstartNU.dk-forløb med titlen Build Back Better finansieret af Industriens Fond. Gennem 50 konsulenttimer kigger restaurantkæden på bæredygtighedsindsatser og målsætninger. I alt er 15 danske virksomheder igennem forløbet, der gennemføres i samarbejde med konsulenthuset Märk og FSC, der står bag mærkning af bæredygtigt træ. Programmet tager udgangspunkt i det såkaldte Transformation Roadmap, der er et internationalt værktøj til at måle bæredygtighed i virksomheder, og som kobler ansvarlighed op på økonomisk bæredygtighed. Værktøjet tager udgangspunkt i fem spørgsmål: 1. Har man en klart defineret, aktiveret og kommunikeret vision for en positiv miljømæssig og social påvirkning? 2. Bruger man sin magt som brand til at ændre samfundet mod en mere bærdygtig verden, og gør man det gennemgående? Driver man med andre ord kultur og adfærdsændringer? 3. Sikrer man, at ens supply chain ikke gør skade, men i stedet bidrager positivt? 4. Sikrer man, at ens produkter og services er bæredygtige og netpositive – også efter end of life? 5. Har man en stærk og proaktiv tilgang til gennemsigtighed, integritet og lederskab?

“Vores svar var meget forskellige og slet ikke på linje med hinanden. Vi troede, at vi havde kommunikeret bedre både internt og eksternt, og at vi havde skabt mere værdi ved vores bæredygtighedsvalg, end vi reelt havde,” siger Anders Barsøe.

Inden for et par år har han fra koncernniveau fået til opgave at få restaurantkæden til at gå i plus, ligesom antallet af butikker skal øges fra 19 til 30 både i de byer, hvor sushikæden allerede er til stede og i andre byer.

Nye bæredygtighedsinitiativer bliver der færre af i den kommende tid. I stedet skal de nuværende kommunikeres bedre. Det skal bl.a. ske ved mere tydeligt at markere mærkedage og kampagner, som skal handle om bæredygtighed frem for pris eller andre historier.

“Vi køber kun tun mærket med MSC. Det er der bare ikke nok, der ved. Derfor vil vi f.eks. promovere vores certificerede tun på en særlig dag,” siger Anders Barsøe.

Ud over den mærkede tun er risene i kædens sushi økologisk og bliver transporteret på tog frem for med fly. Letz Sushi arbejder for at få et økologimærke, og deres emballage er FSC-certificeret. Desuden samarbejder de med madspildsappen Too Good To Go om at begrænse sushirestaurantens madspil.

Også energiforbruget er tænkt i grønne baner, og strømmen stammer fra havvindmøller, mens sushikæden arbejder med at skræddersy et lavere energiforbrug til de enkelte restauranter. Endelig har Letz Sushi en B-corp certificering.





