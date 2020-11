Grønne løsninger skal til USA

Den nordamerikanske vestkyst er målet i en ny dansk eksportmission for bæredygtige industriløsninger. Nærmere bestemt Californien, hvor ambitioner om klimaneutralitet i 2045, vandmangel og store økonomiske muskler gør delstaten til det perfekte udgangspunkt for det nye samarbejde blandt otte virksomheder, der går under navnet Sustainable Industry Alliance (SIA).

Virksomhederne har med Dansk Industri, DI og The Trade Council under Udenrigsministeriet slået hovederne sammen for at kunne levere komplette, bæredygtige industriløsninger særligt målrettet delstatens fødevare- og procesindustri.

En mindre virksomhed i samarbejdet er ingeniørselskabet Frecon, der er kommet i selskab med industrikæmper som Grundfos og Danfoss.

“Det er blevet håndteret meget professionelt fra alle parters side. Vi er jo en lille spiller i alliancen, så vi var lidt betænkelige ved, om vores kompetencer ville drukne i arbejdet. Sådan har det bestemt ikke været,” fortæller Frecons salg- og markedsføringsdirektør Michael Elefsen. Tværtimod kan Frecon se, at selskabet både har fordel af samarbejdet, mens ingeniørvirksomheden kan bidrage stort til alliancen.

“En af vores spidskompetencer er at analysere, hvor effektive mekaniske systemer er i forhold til at spare f.eks. energi og CO2. Og så har vores ingeniører nogle skarpe, finurlige hoveder, der finder frem til løsninger, der kan optimere de systemer,” fortæller han.

Leverer samlet pakke

Det har enorm værdi for parternes eksportmuligheder, at man gennem alliancen kan skræddersy komplette, optimerede industriløsninger, fortæller netop afgåede topchef i Grundfos Mads Nipper.

“I Danmark har vi nogle af verdens bedste bæredygtige løsninger. Men hvis et stort amerikansk mejeri vil investere i at blive CO2-neutralt, vil de ikke bare købe den enkelte energioptimale pumpeløsning – de vil købe en samlet pakke til virksomheden,” forklarer den kommende topchef i energiselskabet Ørsted.

USA er i forvejen et af Danmarks største eksportområder, og det er især den danske vindindustri, der har fået fat i amerikanske ordrer. Ifølge Energistyrelsen kan SIA med fokus på fødevare- og procesindustri spare Californien op mod 30 pct. på vand- og energiforbrug i sektoren. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder også alliancen en vigtig brik i at få udbredt Danmark som et bæredygtigt brand globalt.

“Jeg ser det som en stor mulighed for eksporten af danske bæredygtige løsninger, og jeg tror, vi rammer et godt tidspunkt at positionere os på, når andre lande skal sætte gang i deres grønne omstilling. Især er det godt for de mindre virksomheder, der nu får bedre adgang til andre markeder,” fortæller udenrigsministeren.

Kommercielt ind til benet

Selvom klimavenlighed er et stort salgsargument i alliancen, må man ikke glemme konkurrencedygtigheden i arbejdet, forklarer Mads Nipper.

“De effektive, bæredygtige løsninger koster tit mere, når man anskaffer. Men det samlede levetidsperspektiv er bragende godt for kunden økonomisk såvel som på klimaregnskabet. Det kan og skal vi dokumentere, når vi markedsfører os,” siger han og tilføjer, at medlemmerne skal arbejde hårdt for den samlede succes, og ikke bare se alliancen som en ny salgskanal.

“De skal engagere sig i samarbejdet og investere tid på øverste ledelsestrin. Hvis de tror, ordrerne kommer til at flyde automatisk ind ad døren, fordi de bliver del af en strategisk alliance, er det en fejl,” siger Mads Nipper.

frvi@borsen.dk





(Denne artikel fra Børsen Bæredygtig er frit tilgængelig for alle og ligger ikke bag password. Dette er gjort muligt via et sponsorat fra Danske Bank. Banken har ingen indflydelse haft på indhold og andre redaktionelle valg.)