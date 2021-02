Globalt outdoorbrand gør ti år gamle rester til ny mode: "Slutmålet er, at vi ikke skal have noget spild gennem produktionen på alle vores fabrikker"

Lapper på tøjet er en velkendt løsning på alt fra slidte bukser til huer, men udover habitjakker af tweed er stofmærkerne sjældent en del af fabriksnye varer.

Hos det svenskbaserede outdoorbrand Fjällräven skal en ny kollektion til gengæld kun være skabt af lapper eller tekstilrester, som har været tilovers i produktionen hos mærket med den snoede røde ræv som logo.

“Det er et projekt under vores paraplyinitiativ Zero Waste, hvor slutmålet er, at vi ikke skal have noget spild gennem produktionen på alle vores fabrikker. Så kollektionen er et meget konkret deleksempel på, hvordan vi kan få det til at lykkes,” lyder det fra Fjällrävens direktør for bæredygtighed, Christiane Dolva Törnberg. Vi regner med, at der vender lignende kollektioner tilbage ca. en gang om året Christiane Dolva Törnberg, direktør for bæredygtighed, Fjällräven

Kollektionen får navnet Samlaren, der betyder samleren på dansk, og bliver frigivet til marts.

Samlet bliver der produceret 12.809 enheder fordelt på jakker, rygsække, kasketter og stofposer. Og tøjmærket, der opererer i 70 lande, forventer, at Samlaren er udsolgt inden for en måned, da det er en lille kollektion i forhold til de normale.

“Vi regner med, at der vender lignende kollektioner tilbage ca. en gang om året, men det afhænger af, hvor meget overskudstekstil vi har at bruge af,” Christiane Dolva Törnberg.

Bæredygtighed i baggrunden

Genanvendelse og cirkulær økonomi er blevet deciderede buzzwords i erhvervslivet, men det er ikke partout en gylden formel at spytte genanvendte produkter ud som virksomhed.

Det fortæller sociolog Eva Steensig, der har arbejdet med forbrugeradfærd i over 20 år og er grundlægger af konsulentfirmaet Steensig Partners. 12.809 enheder kommer Fjällrävens kollektion Samlaren til at bestå af

“Vi ser det jo mange steder, at virksomheder laver nye produkter af gamle materialer, men det er faktisk kun en lille del af forbrugere, der udelukkende går efter varer, som er produceret på den måde. En større del af forbrugerne går efter spændende design eller produkter, der kun udgives i begrænset antal. Bæredygtighed bliver så et lækkert lille mentalt flueben, som bekræfter ens gode samvittighed,” fortæller forbrugereksperten.

Derfor er det vigtigt at give kollektioner, der er udviklet med særligt fokus på mindre spild eller ressourcebrug, den samme kærlige behandling i design og markedsføringsfasen, som man ville gøre med en hver anden serie af varer, lyder det.

“Der er stadig en stor del af forbrugerne, som fortsat er fuldstændig ligeglade med, hvor bæredygtige dine varer er. Men indenfor de næste to til fire år kan du ikke slippe afsted med at undlade at forholde dig til dit aftryk på kloden og samfundet, hvis du vil være til stede i markedet,” tilføjer hun.

Her fortæller det svenske udelivsbrand også, at Samlaren har krævet helt andre ressourcer end traditionelle projekter – til gengæld har designerne skabt værdi af restmaterialer, som ellers var gået til spilde.

“Det har været en kæmpe udfordring, fordi de skal udregne helt præcise mængder af materialer, mens designet og holdbarheden skal holde den samme standard,” fortæller Christiane Dolva Törnberg.

Faktaboks Grøn strategi i Fjällräven Resultater fra Fjällrävens grønne strategi: Fjällräven har lagret tekstilrester fra produktionen i over ti år frem for at smide materialerne til afbrænding, som ofte er kutyme i tekstilbranchen. Sektoren sender alene fra Danmark og Sverige omkring 50.000 ton tekstil til forbrænding årligt, ifølge Energiforum Danmark. Tøjmærket rapporterer og kommunikerer om sin indsats for at mindske sit aftryk fra materialer, designproces og produkternes levetid blandt andet på Fjällrävens hjemmeside. Manglende indsatser fra Fjällräven: Restmaterialerne til Samlaren kommer fra to af Fjällrävens partnerfabrikker, men virksomheden får opmagasineret rester hos 40 samarbejdspartnere. Der er altså stadig brug for flere løsninger til at genanvende restprodukterne. Fjällräven arbejder med omkring 40 fabrikker i det nærmeste led af sin værdikæde, og det er generelt en udfordring for tekstilbranchen, at leverandørkæder ofte ender med at indeholde hundredvis af virksomheder i sidste led, hvilket gør det svært at kontrollere arbejdet.

Svært at opgøre

Resterne til kollektionen er samlet fra to af Fjällrävens partnerfabrikker i Vietnam, der har lagt tekstilerne til side i over ti år. Ifølge tøjmærket, er det nu en betydelig del af den samlede restmængde, der får nyt liv gennem Samlaren.

“Materialerne var under alle omstændigheder blevet produceret med brug af vand, energi, kemikalier og råstoffer. Vi sikrer, det ikke går til spilde,” forklarer Christiane Dolva Törnberg.

Fjällräven, der er ejet af den svenske koncern Fenix Outdoor, har ikke lavet nogen opgørelse over, hvor meget CO2 kollektionen sænker Fjällrävens udledning med, men virksomhedens målsætning er at være CO2-neutral i 2025.

