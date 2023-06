Frøselskab bruger millioner på udvikling af tørketolerant græs

Frøkoncernen DLF arbejder på at finde græssorter, der kan modstå barske vejrforhold som tørke. Det bliver der endnu mere brug for i fremtiden, vurderer adm. direktør Søren Halbye

Den danske frøkoncern DLF følger nøje med i, hvordan græsset gror og særligt under jorden for at blive klogere på sorter, der kan tåle barskere klima.

Problemstillingen er meget reel i fremtiden og ikke mindst aktuel i nutiden, hvor Danmark har stået uden regn i en længere periode, imens DMI’s tørkeindeks er sendt i vejret.

“Det er vildt, hvad vi oplever for tiden,” siger DLF’s adm. direktør Søren Halbye og tænker tilbage på lignende år.

“Der er faktisk nogen, der mener, at det kunne blive lidt værre end 2018-2019, som står for os i græsfrøbranchen som et af de hårdere tørkeår, vi har oplevet.”

Klimaforandringer betyder mere ekstremt vejr, hvor lange perioder med tørke ventes at blive mere og mere normalt. Det stiller krav til virksomheder som DLF om at finde mere robuste plantesorter til eksempelvis dyrefoder og græsplæner til fodbold- og golfbaner.

Det fik i 2016 DLF til at gå med i et samarbejde med danske universiteter og andre virksomheder om etablering af et rodscreeningsanlæg til at forske i at udpege sorter med dybere rødder, som dermed har bedre forudsætninger for at håndtere tørke.

Anlægget gør det muligt at teste op mod 600 plantelinjer og tage billeder af deres rødder på ned til tre meters dybde. Samtidig kan planterne stresstestes ved at blive udsat for stigende tørke.

Med resultaterne herfra har DLF ifølge Søren Halbye kunnet identificere sorter med 30 pct. dybere rodmasse end gennemsnittet. Det er viden, som koncernen kan bruge til at finde de sorter, som kan holde til et barskere klima.

“De samme sorter har vist en bedre tolerance mod tørke, både i anlægget men også i markforsøg, hvor vi ser på præstationen,” siger Søren Halbye.

Behovet bliver større

Hvor mange penge DLF kaster i at finde mere robuste sorter, ønsker Søren Halbye ikke at oplyse. Ifølge direktøren fylder området dog godt i de omkring 250 mio. kr., DLF årligt sætter af til forskning og udvikling.

“Ud af vores totale forsknings- og udviklingsbudget har vi stor fokus på tørketolerance og i det hele taget på klimarobuste sorter og frøløsninger,” siger Søren Halbye.

Er det noget, I skal investere endnu mere i?

“Det er helt sikkert. Hvis vi kigger på tendensen i de senere år, så er det ikke sidste gang, at vi kommer til at se forårs- og sommertørker eller oversvømmelser. Landbrugsarealer vil blive svært påvirket af tørke, og det vil stige markant i de kommende mange år. Det stiller så krav til vores fremtidige produkter og til løsninger og forædling.”

DLF er en af dette års Børsen Bæredygtig Cases, DLF oplyser, at selskabet “nu udviklet græssorter med 30 pct. øget rodbiomasse, øget tørketolerance og øget kvælstofoptagelse og hermed mindre klimabelastning pr. produceret enhed og mindsket lattergasudvikling fra overskydende nitrat i jorden.”

Adspurgt, hvad DLF baserer det på, lyder svaret:

“Forskerne er i gang med at dokumentere afgrødernes klimapåvirkning. Det er et område, hvor vi mangler konkrete forskningsresultater. Derfor er ræsonnementet, at afgrøder med en større og dybere rodmasse vil filtrere jorden bedre for næringsstoffer som nitrat og dermed mindske den pulje, der er udsat for udvaskning eller fordampning i form af lattergas.”

Ressourceeffektive planter

Tørketolerance udgør blot et element i de løsninger, DLF skal finde for fremtiden, når det kommer til at løse klimamæssige problemer.

Her er det ligeledes vigtigt med indsatser, der kan være med til at nedbringe udledninger af drivhusgasser hos DLF’s slutkunder som eksempelvis landbruget.

“Vi skal lave så ressourceeffektive planter som overhovedet muligt. Vi investerer i planteforædling, og outputtet er ressourceeffektive planter, der kræver mindre input pr. produceret enhed. Idéen er, at vi får højere udbytter, mere ud af marken, og at køerne producerer mere mælk og kød,” siger Søren Halbye.